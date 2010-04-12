Долярчик написав:ВТБ, а ще хто? - оголосіть весь список, будь ласка! (за цей рік)
здесь на форуме как только начинаем говорить про банки в который должен войти ва, то сразу провокация и тебя блокируют.
Скулить и жаловаться на сатрапов-модераторов конечно проще, а сделать пару шагов в сторону до профильной ветки Банки Банкрути и там безнаказанно резвиться, не для гордых форумчан.
US
эта ветка там где уже введена ва. а я иногда пишу куда должна войти ва. про втб я неоднократно писал начиная с середины 17г, что будет идти с начало 18г. закрытие отделений по регионам, а значит это возможно в дальнейшем введение в банк ва. последний раз начал писать о возможном вводе ва в втб за неделю до ввода в банк ва. мои сообщения или убирали или вообще меня блокировали. и в чем я был не прав??? отделения в 18г. закрывались, ва в банк ввели.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Информации много, но немного не такая, как у vovan_prm. Там в основном речь о том, что "Россия разблокировала бердянский порт" и "после международного давления". Ещё Омелян рассказывает о "сотнях" судов, ожидающих прохода.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Ну что же, загончик уже почти закончен, курс плавно откатывает на предыдущие значения. Было интересно, и гривнедепозитчики остались целы (кто не повелся, естественно), и загонялы сыты (уже выбирают себе путевки на Мальдивы на новый год), и НБУ заработал на разнице курсов слитого и откупленного. Давно уже не было таких классических и удачных быстрых загонов Давайте еще, я не успел слить заготовленное
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,03/28,07 UAH/USD виртуально, без сделок.
Выйдя в реальную сферу около 10.05, котировки доллара понизились, оказавшись на уровне 27,98/28,02 UAH/USD.
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 декабря с уровней: доллар – 27,85/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,422 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв по предложению 15,0 коп.
Евро по сравнению с 04 декабря по спросу упал на 25,0 коп., по предложению обвалился на 30,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 04 декабря по спросу не изменился, потеряв 30 пунктов по оферам.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1340, просев до $1,1326 на закрытии азиатской сессии форекса и немного приподнявшись к $1,1328 на открытии торгов в Европе.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности. На это указало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 52 218,6 млн. грн. к отметке 51 178,3 млн. грн.
Тем временем, по состоянию на 10.16 котировки «американца» на межбанке пне тронулись с отметки 27,98/28,02 UAH/USD, очевидно, «сомневаясь» в правильности выбранного направления движения. Мы по известным причинам, тоже «сомневаемся» в продолжительности доминирования на межбанке «зеленых медведей».
Постояв на месте и снова не дождавшись нерезидентов, безналичный «американец» пошел вниз, оказавшись по состоянию на 10.36 Киева на цифре 27,95/27,97 UAH/USD. Этот обвал заставил регулятор спозаранку появиться на рынке, выкупая с платформы Matching долларовые «излишки» по 27,97 UAH/USD.
Дата: 05 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.24
Мелкий опт «неформал»
$ 28,00/28,06 UAH/USD EUR 31,80/32,00 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 декабря стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности реальных сделок, характерной для утреннего состояния рынка Киева
Дата: 05 декабря 2018 г. на 10.27 Рынок Запорожья:
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 17,0 коп., предложение потеряло 16,0 коп.,), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 декабря спрос упал на 25,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов.)
На открытии торгов 05 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентских оферов. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 17,0 коп., предложение потеряло 16,0 коп.,), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 декабря спрос упал на 25,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов.)
На старте торгов 05 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра преобладал клиентский «принос» на фоне низкой ликвидности.
Вмешательство регулятора «успокоило» безналичную пару доллар-гривня на межбанке , обеспечив даже незначительный отскок. Около 10.49 котировки доллара, предельно сузив спред, обосновались на уровне 27,970/27,975 UAH/USD. Текущее равновесие покупок и продаж позволило курсу СКВ предельно сузить маржу.