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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7037703870397040>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:58

  дядя Caша написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Долярчик написав:ВТБ, а ще хто?
- оголосіть весь список, будь ласка! (за цей рік)


здесь на форуме как только начинаем говорить про банки в который должен войти ва, то сразу провокация и тебя блокируют.


Скулить и жаловаться на сатрапов-модераторов конечно проще, а сделать пару шагов в сторону до профильной ветки Банки Банкрути и там безнаказанно резвиться, не для гордых форумчан. :mrgreen:

US


эта ветка там где уже введена ва. а я иногда пишу куда должна войти ва. про втб я неоднократно писал начиная с середины 17г, что будет идти с начало 18г. закрытие отделений по регионам, а значит это возможно в дальнейшем введение в банк ва. последний раз начал писать о возможном вводе ва в втб за неделю до ввода в банк ва. мои сообщения или убирали или вообще меня блокировали. и в чем я был не прав??? отделения в 18г. закрывались, ва в банк ввели. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 01:13

  vovan_prm написав:..........
По евро/доллару "остаюсь при своих":
vovan_prm Добавлено: Вс 02 дек, 2018 15:53
По евро/доллару ожидаю обновления минимума 1,1214.
Перед этим не исключен повторный тест 1,15.
Точнее можно будет сказать по реакции на эти уровни.

Валютный рынок в контексте

Возможно и так. Но я выше 1,14 не ожидаю, на обновление минимума надеюсь в январе. А там посмотрим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 01:25

  prodigy написав:ЛАД

если действительно интересует, то здесь масса информации

http://news.meta.ua/metka:%D0%BC%D0%BE% ... %BD%D1%8B/

Информации много, но немного не такая, как у vovan_prm.
Там в основном речь о том, что "Россия разблокировала бердянский порт" и "после международного давления".
Ещё Омелян рассказывает о "сотнях" судов, ожидающих прохода. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:49

Re: Валютный рынок в контексте

Ну что же, загончик уже почти закончен, курс плавно откатывает на предыдущие значения. Было интересно, и гривнедепозитчики остались целы (кто не повелся, естественно), и загонялы сыты (уже выбирают себе путевки на Мальдивы на новый год), и НБУ заработал на разнице курсов слитого и откупленного. Давно уже не было таких классических и удачных быстрых загонов :) Давайте еще, я не успел слить заготовленное :D
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:00

7км 27,97-28,02

Шеф, всё пропало - гипс снимают, клиент уезжает
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:10

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,03/28,07 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу около 10.05, котировки доллара понизились, оказавшись на уровне 27,98/28,02 UAH/USD.

Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 декабря с уровней: доллар – 27,85/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,422 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв по предложению 15,0 коп.

Евро по сравнению с 04 декабря по спросу упал на 25,0 коп., по предложению обвалился на 30,0 коп.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 04 декабря по спросу не изменился, потеряв 30 пунктов по оферам.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1340, просев до $1,1326 на закрытии азиатской сессии форекса и немного приподнявшись к $1,1328 на открытии торгов в Европе.


Дата: 05 декабря 2018 г. на 09.58

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,07/28,13 UAH/USD
€ – 31,85/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:20

Привет из Днепра-2

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности. На это указало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 52 218,6 млн. грн. к отметке 51 178,3 млн. грн.

Тем временем, по состоянию на 10.16 котировки «американца» на межбанке пне тронулись с отметки 27,98/28,02 UAH/USD, очевидно, «сомневаясь» в правильности выбранного направления движения. Мы по известным причинам, тоже «сомневаемся» в продолжительности доминирования на межбанке «зеленых медведей».

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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:39

Привет из Днепра-3

Постояв на месте и снова не дождавшись нерезидентов, безналичный «американец» пошел вниз, оказавшись по состоянию на 10.36 Киева на цифре 27,95/27,97 UAH/USD. Этот обвал заставил регулятор спозаранку появиться на рынке, выкупая с платформы Matching долларовые «излишки» по 27,97 UAH/USD.


Дата: 05 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.24

Мелкий опт «неформал»

$ 28,00/28,06 UAH/USD
EUR 31,80/32,00 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 декабря стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности реальных сделок, характерной для утреннего состояния рынка Киева


Дата: 05 декабря 2018 г. на 10.27
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,00/28,10 UAH/USD
€ 31,80/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 17,0 коп., предложение потеряло 16,0 коп.,), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 декабря спрос упал на 25,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов.)

На открытии торгов 05 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентских оферов. Обороты низкие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 17,0 коп., предложение потеряло 16,0 коп.,), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 декабря спрос упал на 25,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов.)

На старте торгов 05 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра преобладал клиентский «принос» на фоне низкой ликвидности.


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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:43

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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:52

Привет из Днепра-4

Вмешательство регулятора «успокоило» безналичную пару доллар-гривня на межбанке , обеспечив даже незначительный отскок. Около 10.49 котировки доллара, предельно сузив спред, обосновались на уровне 27,970/27,975 UAH/USD. Текущее равновесие покупок и продаж позволило курсу СКВ предельно сузить маржу.

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