Додано: Сер 05 гру, 2018 10:39

Привет из Днепра-3



Постояв на месте и снова не дождавшись нерезидентов, безналичный «американец» пошел вниз, оказавшись по состоянию на 10.36 Киева на цифре 27,95/27,97 UAH/USD. Этот обвал заставил регулятор спозаранку появиться на рынке, выкупая с платформы Matching долларовые «излишки» по 27,97 UAH/USD.





Дата: 05 декабря 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.24



Мелкий опт «неформал»



$ 28,00/28,06 UAH/USD

EUR 31,80/32,00 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 декабря стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности реальных сделок, характерной для утреннего состояния рынка Киева





Дата: 05 декабря 2018 г. на 10.27

Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 28,00/28,10 UAH/USD

€ 31,80/32,00 UAH/EUR

RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 17,0 коп., предложение потеряло 16,0 коп.,), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 декабря спрос упал на 25,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов.)



На открытии торгов 05 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентских оферов. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 17,0 коп., предложение потеряло 16,0 коп.,), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 декабря спрос упал на 25,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов.)



На старте торгов 05 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра преобладал клиентский «принос» на фоне низкой ликвидности.





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