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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:54
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго ранку панове. Дійшли до 28 на готівці, як до психологічної позначки і мабуть ринок пригальмує далі знижуватись, бо є певне балансування в пропозиції доляра і нижче цього рівня вона(пропозиція) зменшиться в середніх-оптових об"ємах, хіба що зливати будуть на "хлібець" готівку. Фактично ЧР ринок увійде в боковий рух і при появі драйверів на зростання, розвороту МБ, або події, котирування повинні відскочити.
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:00
Re: Валютный рынок в контексте
Зараз НБУ відбирає все що злив за минулий тиждень, час ще є, от після першої декади подивимось...
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:09
Доброго ранку! Плануєтє виходити з бакса ще до нового року чи всетаки чекаємо ще ривка до 29 після свят ? Минулого разу я в січні не все здав, чекаючи що в лютому буде по 30 (по аналогії з попереднім сезоном), але ні, 15 січня покотилось вниз вже не вертаючись, то може цього разу ще швидше треба буде діяти..
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:14
мое мнение - курс будет болтаться на нынешнем уровне (+ 50 коп. максимум - может это и будет максимум декабря-января). Но ситуативные всплески не исключаю.
Нерезидентам или "нерезидентам" для завода денег конечно нужен подскок курса, но будет ли как в прошлые годы - вопрос ...
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:20
Привет из Днепра-5
К 11.15 котировки безналичного доллара пребывали на уровне 27,970/27,975 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей с «нормальной» ликвидностью.
Дополуденный обвал курса доллара на межбанке, остановленный гривневой интервенцией регулятора с платформы Matching, сопровождался признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, на которые указала неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo, оставшихся со вторника на уровне 16,00/18,00% годовых.
Эта стабильность не согласуется со снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
US
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:26
zzzzzz
"сальдо", "кумулятивно", "интервенций"...
сам названия придумал или стырил у кого-то?
ты пальцем направление покажи
зы. положительное "сальдо интервенций", это, типа, купили доллара больше?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:29
ДС простите, я знаю что это флуд но думаю это будет многим интересно.
Рядовой армии Соединенных Штатов Америки получает в год 71 тысячу долларов , после вычета налогов на руки 64,6 тысячи долларов в год или 5389 в месяц
Живите своим умом!
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:43
На мою думку, до 29 загнати курс після Свят, зможуть тільки військово-політичні обставини (форс-мажор), це передбачити не можливо. Так, я частину встиг злити по 28.80 і відкуплятись поки не збираюсь, решту валюти планую зливати на підскоках до НР і залишаю частину для непередбачуваних обставин, бо після Свят є таке передчуття на різку зміну тренда сезонності і тоді почнуть діяти всі, що обвалить котирування доляра. Почитайте трохи раніше написані мною повідомлення, про очікувані рівні і позначки, щоб не повторюватись.
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:52
FairyPrince
предпосылки для сезонного ослабления гривны в январе - есть. У будут, пока мы не научимся делать хотя бы Camry и Iphone. Праздники, падение спроса - все как обычно
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:00
nemaks
Форумчанин
Опубликовано: 11:12
"инсайд" от icu
Taras Kotovych розказав про фінансування бюджету 2018 року, про зовнішній борг і динаміку виплат на наступні роки, про динаміку портфелів #ОВДП і про очікування на наступний рік: "Наявної валюти вистачить до лютого, а з отриманням траншів від #ЄС та під гарантію Світового банку – до травня. Тому виходити на ринок потрібно буде у 1кв19, але швидше за все домовлятись про інші джерела залучення валюти на рахунки уряду. Адже політична складова буде визначальною".
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