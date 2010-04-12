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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7038703970407041>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:54

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго ранку панове. Дійшли до 28 на готівці, як до психологічної позначки і мабуть ринок пригальмує далі знижуватись, бо є певне балансування в пропозиції доляра і нижче цього рівня вона(пропозиція) зменшиться в середніх-оптових об"ємах, хіба що зливати будуть на "хлібець" готівку. Фактично ЧР ринок увійде в боковий рух і при появі драйверів на зростання, розвороту МБ, або події, котирування повинні відскочити.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:00

Re: Валютный рынок в контексте

Зараз НБУ відбирає все що злив за минулий тиждень, час ще є, от після першої декади подивимось...
twin
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:09

  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове. Дійшли до 28 на готівці, як до психологічної позначки і мабуть ринок пригальмує далі знижуватись, бо є певне балансування в пропозиції доляра і нижче цього рівня вона(пропозиція) зменшиться в середніх-оптових об"ємах, хіба що зливати будуть на "хлібець" готівку. Фактично ЧР ринок увійде в боковий рух і при появі драйверів на зростання, розвороту МБ, або події, котирування повинні відскочити.

Доброго ранку! Плануєтє виходити з бакса ще до нового року чи всетаки чекаємо ще ривка до 29 після свят ? Минулого разу я в січні не все здав, чекаючи що в лютому буде по 30 (по аналогії з попереднім сезоном), але ні, 15 січня покотилось вниз вже не вертаючись, то може цього разу ще швидше треба буде діяти..
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:14

  FairyPrince написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове. Дійшли до 28 на готівці, як до психологічної позначки і мабуть ринок пригальмує далі знижуватись, бо є певне балансування в пропозиції доляра і нижче цього рівня вона(пропозиція) зменшиться в середніх-оптових об"ємах, хіба що зливати будуть на "хлібець" готівку. Фактично ЧР ринок увійде в боковий рух і при появі драйверів на зростання, розвороту МБ, або події, котирування повинні відскочити.

Доброго ранку! Плануєтє виходити з бакса ще до нового року чи всетаки чекаємо ще ривка до 29 після свят ? Минулого разу я в січні не все здав, чекаючи що в лютому буде по 30 (по аналогії з попереднім сезоном), але ні, 15 січня покотилось вниз вже не вертаючись, то може цього разу ще швидше треба буде діяти..


мое мнение - курс будет болтаться на нынешнем уровне (+ 50 коп. максимум - может это и будет максимум декабря-января). Но ситуативные всплески не исключаю.
Нерезидентам или "нерезидентам" для завода денег конечно нужен подскок курса, но будет ли как в прошлые годы - вопрос ...
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:20

Привет из Днепра-5

К 11.15 котировки безналичного доллара пребывали на уровне 27,970/27,975 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей с «нормальной» ликвидностью.

Дополуденный обвал курса доллара на межбанке, остановленный гривневой интервенцией регулятора с платформы Matching, сопровождался признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, на которые указала неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo, оставшихся со вторника на уровне 16,00/18,00% годовых.
Эта стабильность не согласуется со снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:26

zzzzzz
"сальдо", "кумулятивно", "интервенций"...
сам названия придумал или стырил у кого-то? :mrgreen:
ты пальцем направление покажи :mrgreen:

зы. положительное "сальдо интервенций", это, типа, купили доллара больше?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:29

ДС простите, я знаю что это флуд но думаю это будет многим интересно.

Рядовой армии Соединенных Штатов Америки получает в год 71 тысячу долларов , после вычета налогов на руки 64,6 тысячи долларов в год или 5389 в месяц
https://censor.net.ua/video_news/310065 ... late_video
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:43

  FairyPrince написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове. Дійшли до 28 на готівці, як до психологічної позначки і мабуть ринок пригальмує далі знижуватись, бо є певне балансування в пропозиції доляра і нижче цього рівня вона(пропозиція) зменшиться в середніх-оптових об"ємах, хіба що зливати будуть на "хлібець" готівку. Фактично ЧР ринок увійде в боковий рух і при появі драйверів на зростання, розвороту МБ, або події, котирування повинні відскочити.

Доброго ранку! Плануєтє виходити з бакса ще до нового року чи всетаки чекаємо ще ривка до 29 після свят ? Минулого разу я в січні не все здав, чекаючи що в лютому буде по 30 (по аналогії з попереднім сезоном), але ні, 15 січня покотилось вниз вже не вертаючись, то може цього разу ще швидше треба буде діяти..
На мою думку, до 29 загнати курс після Свят, зможуть тільки військово-політичні обставини (форс-мажор), це передбачити не можливо. Так, я частину встиг злити по 28.80 і відкуплятись поки не збираюсь, решту валюти планую зливати на підскоках до НР і залишаю частину для непередбачуваних обставин, бо після Свят є таке передчуття на різку зміну тренда сезонності і тоді почнуть діяти всі, що обвалить котирування доляра. Почитайте трохи раніше написані мною повідомлення, про очікувані рівні і позначки, щоб не повторюватись.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:52

FairyPrince
предпосылки для сезонного ослабления гривны в январе - есть. У будут, пока мы не научимся делать хотя бы Camry и Iphone. Праздники, падение спроса - все как обычно
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:00

  Волк написав:FairyPrince
предпосылки для сезонного ослабления гривны в январе - есть. У будут, пока мы не научимся делать хотя бы Camry и Iphone. Праздники, падение спроса - все как обычно


nemaks
Форумчанин
Опубликовано: 11:12
"инсайд" от icu

Taras Kotovych розказав про фінансування бюджету 2018 року, про зовнішній борг і динаміку виплат на наступні роки, про динаміку портфелів #ОВДП і про очікування на наступний рік: "Наявної валюти вистачить до лютого, а з отриманням траншів від #ЄС та під гарантію Світового банку – до травня. Тому виходити на ринок потрібно буде у 1кв19, але швидше за все домовлятись про інші джерела залучення валюти на рахунки уряду. Адже політична складова буде визначальною".
Перес де Куэльяр
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