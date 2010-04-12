Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:08
zzzzzz написав:
ДС простите, я знаю что это флуд но думаю это будет многим интересно.
Рядовой армии Соединенных Штатов Америки получает в год 71 тысячу долларов , после вычета налогов на руки 64,6 тысячи долларов в год или 5389 в месяц
https://censor.net.ua/video_news/310065 ... late_video
Не все так гарно. Інакше їхні рекрутні центри штурмували б. Ставка рядового максимальна в районі $26,000. Доплати основні: компенсації на житло та їжу. Податкові пільги є. Якщо "на казармі" (за кордоном, наприклад) - зазначених доплат немає.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:10
Yuri_T написав: zzzzzz
"сальдо", "кумулятивно", "интервенций"...
сам названия придумал или стырил у кого-то?
ты пальцем направление покажи
зы. положительное "сальдо интервенций", это, типа, купили доллара больше?
Конечно стырил )))
Положительное сальдо это значит покупки превышают продажи.
На графике хорошо видно когда НБУ вел активную покупку и продажу.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:14
centurionus написав: zzzzzz написав:
ДС простите, я знаю что это флуд но думаю это будет многим интересно.
Рядовой армии Соединенных Штатов Америки получает в год 71 тысячу долларов , после вычета налогов на руки 64,6 тысячи долларов в год или 5389 в месяц
https://censor.net.ua/video_news/310065 ... late_video
Не все так гарно. Інакше їхні рекрутні центри штурмували б. Ставка рядового максимальна в районі $26,000. Доплати основні: компенсації на житло та їжу. Податкові пільги є. Якщо "на казармі" (за кордоном, наприклад) - зазначених доплат немає.
Вы хоть смотрели видео по ссылке?
Посмотрите.
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zzzzzz
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:20
zzzzzz написав:
Конечно стырил )))
будь добр, переспроси у кого стырил, что на картинке означает "кумулятивно"?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:22
Привет из Днепра-6 К 12.13 Киева цены безналичного доллара, сопровождаясь сбалансированной торговлей, все еще оставались на цифре 27,970/27,975 UAH/USD. Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 16,88 коп., составил 27,9770 UAH/USD. Дата: 05 декабря 2018 г. на 12.08 Рынок Харькова, «неформальный» опт. $ - 28,02/28,10 UAH/USD € – 31,85/32,00 UAH/EUR RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB US
дядя Caша
Нострадамус Jr
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