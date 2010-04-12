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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7038703970407041

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:08

  zzzzzz написав:ДС простите, я знаю что это флуд но думаю это будет многим интересно.

Рядовой армии Соединенных Штатов Америки получает в год 71 тысячу долларов , после вычета налогов на руки 64,6 тысячи долларов в год или 5389 в месяц
https://censor.net.ua/video_news/310065 ... late_video

Не все так гарно. Інакше їхні рекрутні центри штурмували б. Ставка рядового максимальна в районі $26,000. Доплати основні: компенсації на житло та їжу. Податкові пільги є. Якщо "на казармі" (за кордоном, наприклад) - зазначених доплат немає.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:10

  Yuri_T написав:zzzzzz
"сальдо", "кумулятивно", "интервенций"...
сам названия придумал или стырил у кого-то? :mrgreen:
ты пальцем направление покажи :mrgreen:

зы. положительное "сальдо интервенций", это, типа, купили доллара больше?

Конечно стырил )))

Положительное сальдо это значит покупки превышают продажи.
На графике хорошо видно когда НБУ вел активную покупку и продажу.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:14

  centurionus написав:
  zzzzzz написав:ДС простите, я знаю что это флуд но думаю это будет многим интересно.

Рядовой армии Соединенных Штатов Америки получает в год 71 тысячу долларов , после вычета налогов на руки 64,6 тысячи долларов в год или 5389 в месяц
https://censor.net.ua/video_news/310065 ... late_video

Не все так гарно. Інакше їхні рекрутні центри штурмували б. Ставка рядового максимальна в районі $26,000. Доплати основні: компенсації на житло та їжу. Податкові пільги є. Якщо "на казармі" (за кордоном, наприклад) - зазначених доплат немає.

Вы хоть смотрели видео по ссылке?
Посмотрите.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:20

  zzzzzz написав:Конечно стырил )))

будь добр, переспроси у кого стырил, что на картинке означает "кумулятивно"? :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:22

Привет из Днепра-6

К 12.13 Киева цены безналичного доллара, сопровождаясь сбалансированной торговлей, все еще оставались на цифре 27,970/27,975 UAH/USD.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 16,88 коп., составил 27,9770 UAH/USD.

Дата: 05 декабря 2018 г. на 12.08

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,02/28,10 UAH/USD
€ – 31,85/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB

US
дядя Caша
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