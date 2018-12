Додано: Сер 05 гру, 2018 12:08

zzzzzz написав: ДС простите, я знаю что это флуд но думаю это будет многим интересно.



Рядовой армии Соединенных Штатов Америки получает в год 71 тысячу долларов , после вычета налогов на руки 64,6 тысячи долларов в год или 5389 в месяц

Не все так гарно. Інакше їхні рекрутні центри штурмували б. Ставка рядового максимальна в районі $26,000. Доплати основні: компенсації на житло та їжу. Податкові пільги є. Якщо "на казармі" (за кордоном, наприклад) - зазначених доплат немає. Не все так гарно. Інакше їхні рекрутні центри штурмували б. Ставка рядового максимальна в районі $26,000. Доплати основні: компенсації на житло та їжу. Податкові пільги є. Якщо "на казармі" (за кордоном, наприклад) - зазначених доплат немає.

