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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70397040704170427043>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:10

  Yuri_T написав:zzzzzz
"сальдо", "кумулятивно", "интервенций"...
сам названия придумал или стырил у кого-то? :mrgreen:
ты пальцем направление покажи :mrgreen:

зы. положительное "сальдо интервенций", это, типа, купили доллара больше?

Конечно стырил )))

Положительное сальдо это значит покупки превышают продажи.
На графике хорошо видно когда НБУ вел активную покупку и продажу.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:14

  centurionus написав:
  zzzzzz написав:ДС простите, я знаю что это флуд но думаю это будет многим интересно.

Рядовой армии Соединенных Штатов Америки получает в год 71 тысячу долларов , после вычета налогов на руки 64,6 тысячи долларов в год или 5389 в месяц
https://censor.net.ua/video_news/310065 ... late_video

Не все так гарно. Інакше їхні рекрутні центри штурмували б. Ставка рядового максимальна в районі $26,000. Доплати основні: компенсації на житло та їжу. Податкові пільги є. Якщо "на казармі" (за кордоном, наприклад) - зазначених доплат немає.

Вы хоть смотрели видео по ссылке?
Посмотрите.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:20

  zzzzzz написав:Конечно стырил )))

будь добр, переспроси у кого стырил, что на картинке означает "кумулятивно"? :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:22

Привет из Днепра-6

К 12.13 Киева цены безналичного доллара, сопровождаясь сбалансированной торговлей, все еще оставались на цифре 27,970/27,975 UAH/USD.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 16,88 коп., составил 27,9770 UAH/USD.

Дата: 05 декабря 2018 г. на 12.38

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,03/28,08 UAH/USD
€ – 31,85/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB

На 12.22 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,95/28,02 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие открытия сменилось доминированием клиентских оферов в сопровождении признаков нехватки гривни.

По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен на «медвежьих» событиях межбанка до отметок 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,418 UAH/RUB. На рынке города утренняя равновесная торговля розничными партиями валюты сменилась доминированием оптового клиентского «приноса».

Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились до 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения, сменившим утреннее преобладание оферов СКВ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:38

zzzzzz
З усією повагою до Вас, на ці теми я спілкувався безпосередньо з багатьма живими "GI" ("активними" і "колишніми"). Все там "на межі" - щоб хтось йшов служити. Не переплачують.

https://m.goarmy.com/benefits/money/basic-pay-active-duty-soldiers.m.html

https://militarybenefits.info/2018-military-pay-charts/

https://www.glassdoor.com/Salary/US-Army-Salaries-E41322.htm
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:53

Ой

1.3 Інші монетарні операції 2 387

Если это все от покупки валюты, может возникнуть подозрение, что нерезы просто потерялись на фоне чьих-то мощных продаж.
Такие суммы за день давно не выкупали.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:56

Re: Валютный рынок в контексте

Запорожье провинция 28,00/28,50
Сдавал "на хлебушек".
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:58

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:Запорожье провинция 28,00/28,50

Сільський валютчик?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:02

  Faceless написав:
  vovan_prm написав:Запорожье провинция 28,00/28,50

Сільський валютчик?

Был бы с. валютчик- было бы 26.01-29.99
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:04

  Faceless написав:
  vovan_prm написав:Запорожье провинция 28,00/28,50

Сільський валютчик?

Странно слышать от Вас.
Обладая правами админа, можете самостоятельно определить мою локацию.
А вообще, думаю, провинциальные курсы мало отличаются по стране.
П.С. узнал по Бердянску: рынок 27,80/28,10
Востаннє редагувалось vovan_prm в Сер 05 гру, 2018 13:12, всього редагувалось 2 разів.
Только не юля
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