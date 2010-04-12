Конечно стырил )))
Положительное сальдо это значит покупки превышают продажи.
На графике хорошо видно когда НБУ вел активную покупку и продажу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:10
Конечно стырил )))
Положительное сальдо это значит покупки превышают продажи.
На графике хорошо видно когда НБУ вел активную покупку и продажу.
Живите своим умом!
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:14
Вы хоть смотрели видео по ссылке?
Посмотрите.
Живите своим умом!
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:20
будь добр, переспроси у кого стырил, что на картинке означает "кумулятивно"?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:22
Привет из Днепра-6
К 12.13 Киева цены безналичного доллара, сопровождаясь сбалансированной торговлей, все еще оставались на цифре 27,970/27,975 UAH/USD.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 16,88 коп., составил 27,9770 UAH/USD.
Дата: 05 декабря 2018 г. на 12.38
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,03/28,08 UAH/USD
€ – 31,85/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
На 12.22 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,95/28,02 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие открытия сменилось доминированием клиентских оферов в сопровождении признаков нехватки гривни.
По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен на «медвежьих» событиях межбанка до отметок 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,418 UAH/RUB. На рынке города утренняя равновесная торговля розничными партиями валюты сменилась доминированием оптового клиентского «приноса».
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились до 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения, сменившим утреннее преобладание оферов СКВ.
US
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:38
zzzzzz
З усією повагою до Вас, на ці теми я спілкувався безпосередньо з багатьма живими "GI" ("активними" і "колишніми"). Все там "на межі" - щоб хтось йшов служити. Не переплачують.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:53
Ой
Если это все от покупки валюты, может возникнуть подозрение, что нерезы просто потерялись на фоне чьих-то мощных продаж.
Такие суммы за день давно не выкупали.
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:56
Re: Валютный рынок в контексте
Запорожье провинция 28,00/28,50
Сдавал "на хлебушек".
Только не юля
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:58
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:02
Был бы с. валютчик- было бы 26.01-29.99
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:04
Странно слышать от Вас.
Обладая правами админа, можете самостоятельно определить мою локацию.
А вообще, думаю, провинциальные курсы мало отличаются по стране.
П.С. узнал по Бердянску: рынок 27,80/28,10
Востаннє редагувалось vovan_prm в Сер 05 гру, 2018 13:12, всього редагувалось 2 разів.
Только не юля
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