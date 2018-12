Додано: Сер 05 гру, 2018 12:38

З усією повагою до Вас, на ці теми я спілкувався безпосередньо з багатьма живими "GI" ("активними" і "колишніми"). Все там "на межі" - щоб хтось йшов служити. Не переплачують.



https://m.goarmy.com/benefits/money/basic-pay-active-duty-soldiers.m.html



https://militarybenefits.info/2018-military-pay-charts/



