Додано: Сер 05 гру, 2018 13:14

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,03/28,07 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу около 10.05, котировки доллара понизились, оказавшись на уровне 27,98/28,02 UAH/USD.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности. На это указало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 52 218,6 млн. грн. к отметке 51 178,3 млн. грн.



Тем временем, по состоянию на 10.16 котировки «американца» на межбанке не тронулись с отметки 27,98/28,02 UAH/USD, очевидно, «сомневаясь» в правильности выбранного направления движения. Мы по известным причинам, тоже «сомневаемся» в продолжительности доминирования на межбанке «зеленых медведей».



Постояв на месте и снова не дождавшись нерезидентов, безналичный «американец» пошел вниз, оказавшись по состоянию на 10.36 Киева на цифре 27,95/27,97 UAH/USD. Этот обвал заставил регулятор спозаранку появиться на рынке, выкупая с платформы Matching долларовые «излишки» по 27,97 UAH/USD.



Вмешательство регулятора «успокоило» безналичную пару доллар-гривня на межбанке , обеспечив даже незначительный отскок. Около 10.49 котировки доллара, предельно сузив спред, обосновались на уровне 27,970/27,975 UAH/USD. Текущее равновесие покупок и продаж позволило курсу СКВ предельно сузить маржу.



К 11.15 котировки безналичного доллара пребывали на уровне 27,970/27,975 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей с «нормальной» ликвидностью.



Дополуденный обвал курса доллара на межбанке, остановленный гривневой интервенцией регулятора с платформы Matching, сопровождался признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, на которые указала неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo, оставшихся со вторника на уровне 16,00/18,00% годовых.

Эта стабильность не согласуется со снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 12.13 Киева цены безналичного доллара, сопровождаясь сбалансированной торговлей, все еще оставались на цифре 27,970/27,975 UAH/USD.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 16,88 коп., составил 27,9770 UAH/USD.



По состоянию на 12.50 котировки безналичного доллара на межбанке немного растянули спред, понизив более значимые биды к цифре 27,965/27,975 UAH/USD, в сопровождении равновесия покупок и продаж затухающей перед обедом торговой активности.



На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 декабря с уровней: доллар – 27,85/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв по предложению 15,0 коп.



Евро по сравнению с 04 декабря по спросу упал на 25,0 коп., по предложению обвалился на 30,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 04 декабря по спросу не изменился, потеряв 30 пунктов по оферам.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1340, просев до $1,1326 на закрытии азиатской сессии форекса и немного приподнявшись к $1,1328 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 17,0 коп., предложение потеряло 16,0 коп.,), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 декабря спрос упал на 25,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов.)



На открытии торгов 05 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентских оферов. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 17,0 коп., предложение потеряло 16,0 коп.,), евро – 31,75/31,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 декабря спрос упал на 25,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов.)



На старте торгов 05 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра преобладал клиентский «принос» на фоне низкой ликвидности.



На 12.22 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,95/28,02 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие открытия сменилось доминированием клиентских оферов в сопровождении признаков нехватки гривни.



По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен на «медвежьих» событиях межбанка до отметок 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,418 UAH/RUB. На рынке города утренняя равновесная торговля розничными партиями валюты сменилась доминированием оптового клиентского «приноса».



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились до 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения, сменившим утреннее преобладание оферов СКВ.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 05 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,418 UAH/RUB, Киев опт 28,00/28,06 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,00/28,06 UAH/USD, евро (опт) 31,80/32,00 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,80/32,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,15 UAH/USD, евро – 31,60/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 27,97/28,02 UAH/USD, розница – 27,95/28,05 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,10 UAH/USD; евро – 31,80/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,418 RUB/USD.



На торги отечественного валютного межбанка в эту среду нерезиденты снова не пришли, обеспечив дефицит покупателей валюты, которой к 05 декабря на рынке скопилось немало. Кроме саботажа «варягов», отечественные импортеры тоже не спешили покупать дешевеющий «американец».

Все это в комплекте с признаками очередного сжатия гривневой ликвидности обеспечило значительную просадку курса безналичного доллара, оказавшегося под концептуальнозначимой отметкой 28,00 UAH/USD.



Наряду с шутливыми предположениями о заявке нерезидентов на украинское гражданство, были гипотезы о согласованной акции «варягов» и регулятора, цель которой «потрясти» долларовые «закрома» валютных спекулянтов, а заодно немного поправить состояние золотовалютных резервов после прошлонедельных долларовых интервенций НБУ. Меж тем средневзвешенный курс безналичного доллара неуклонно возвращается к уровням до даты введения военного положения в ряде областей Украины. Так что, наряду с нацбанковскими «интересами», в текущем «медвежьем» тренде безналичной пары доллар-гривня имеется и «политическая» составляющая.



Тем временем, цены «американца» на межбанке приобретают вид, способный спровоцировать масштабные покупки СКВ. Поэтому все-таки надеемся дождаться сезона репатриации дивидендов ми сообразной курсовой реакции на это событие.



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