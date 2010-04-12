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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7041704270437044>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:03

  centurionus написав:zzzzzz
З усією повагою до Вас, на ці теми я спілкувався безпосередньо з багатьма живими "GI" ("активними" і "колишніми"). Все там "на межі" - щоб хтось йшов служити. Не переплачують.

https://m.goarmy.com/benefits/money/basic-pay-active-duty-soldiers.m.html

https://militarybenefits.info/2018-military-pay-charts/

https://www.glassdoor.com/Salary/US-Army-Salaries-E41322.htm


вы привели верные таблицы и сайты, а тот солдатик что-то мутит (за 6 лет как-то многовато)
у меня одноклассник уехал в штаты прослужил в navy (1995-2016) 21 год (начинал с 1800 долл и закончил E-9 Master Chief Petty Officer of the Navy(MCPON) согласно приведенной таблицы $6,307 (в 2016 уволился, тогда было около 6200 +1400 разных доплат)
тоже, кстати получал доплату за знание украинского языка :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:09

  Перес де Куэльяр написав:
  prodigy написав:
не з 15 , а з 28-го січня
На мою пам"ять зміна тренда сезонності відбулася в цьому році 23 січня, а в 17р з 13 січня.


я тоже полагаюсь на память, но и на мои записи -сдавал на депо 25,26 января (долл 28,70/75 евро 35,35/40)
в воскресенье 28 еще можно было сдать на 7км по 28,65
а в понедельник 29-го выше 28,50 приема не было
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:16

  prodigy написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  prodigy написав:
не з 15 , а з 28-го січня
На мою пам"ять зміна тренда сезонності відбулася в цьому році 23 січня, а в 17р з 13 січня.


я тоже полагаюсь на память, но и на мои записи -сдавал на депо 25,26 января (долл 28,70/75 евро 35,35/40)
в воскресенье 28 еще можно было сдать на 7км по 28,65
а в понедельник 29-го выше 28,50 приема не было
Полистайте архів, та подивіться коли почали знижуватись і хто що писав, до 23 січня 18р. зливав максимум по 28.85 далі все, тільки вниз.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 05 гру, 2018 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:18

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Конечно стырил )))

будь добр, переспроси у кого стырил, что на картинке означает "кумулятивно"? :mrgreen:

Нарастающим итогом , Юра, у тебя что гугль поломался ? :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:26

  prodigy написав:
  centurionus написав:zzzzzz
З усією повагою до Вас, на ці теми я спілкувався безпосередньо з багатьма живими "GI" ("активними" і "колишніми"). Все там "на межі" - щоб хтось йшов служити. Не переплачують.

вы привели верные таблицы и сайты, а тот солдатик что-то мутит (за 6 лет как-то многовато)



Все вопросы к главреду издания Юрию Бутусову :mrgreen:
Его профиль легко в фб можно найти. А вообще я совершенно серьезно, напишите ему. Может даже станете соавтором интересного материала по этой теме.Может денех дадут :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:28

Re: Валютный рынок в контексте

... не знаю, як ваші, шановне товариство, бізнес-справи....
- а у мене і знайомих "торгашів" спостерігається знову просадка по торгівлі(два тижні)
.... таке враження, що до НР не залишилось три тижні, а вже МИНУЛО(!) три тижні по НР...... що вже "по святах".....а всі ДО того стратились і тепер немають грошей на інші покупки...

.... одним словом, як в тій народній мудрості: "з'їли-зпили пшениченьку, но лишили стебельки!" ©
.... і пох той курс низький 27,93(95)/28,00(03) - "до лампочки!"© :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:30

  zzzzzz написав:
  prodigy написав:
  centurionus написав:zzzzzz
З усією повагою до Вас, на ці теми я спілкувався безпосередньо з багатьма живими "GI" ("активними" і "колишніми"). Все там "на межі" - щоб хтось йшов служити. Не переплачують.

вы привели верные таблицы и сайты, а тот солдатик что-то мутит (за 6 лет как-то многовато)



Все вопросы к главреду издания Юрию Бутусову :mrgreen:
Его профиль легко в фб можно найти. А вообще я совершенно серьезно, напишите ему. Может даже станете соавтором интересного материала по этой теме.Может денех дадут :mrgreen:


я ответил не вам :mrgreen:

кстати, для вас: в укргазе с 5 дек новые % ставки
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:35

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:... не знаю, як ваші, шановне товариство, бізнес-справи....
- а у мене і знайомих "торгашів" спостерігається знову просадка по торгівлі(два тижні)

Опалювальний сезон, гадаю.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:54

  prodigy написав:
кстати, для вас: в укргазе с 5 дек новые % ставки

Спасибо.
Я кстати про Бутусова по доброму. Он вполне вменяемый журналист.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:03

  Искатель написав:На самом деле нерезиденты как раз вчера очень активно тарились. Но, как абсолютно верно заметил Сибарит, их покупки "потерялись на фоне чьих-то мощных продаж".
Сегодня докупались остальные, и когда они ушли, фактически один Нацбанк из серьезных покупателей остался.


Непосредственные участники торгов, дилеры системных коммбанков, как раз активности "варягов" и не видели. Ни вчера, ни в среду.

US
дядя Caша
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