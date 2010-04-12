centurionus написав:zzzzzz З усією повагою до Вас, на ці теми я спілкувався безпосередньо з багатьма живими "GI" ("активними" і "колишніми"). Все там "на межі" - щоб хтось йшов служити. Не переплачують.
вы привели верные таблицы и сайты, а тот солдатик что-то мутит (за 6 лет как-то многовато) у меня одноклассник уехал в штаты прослужил в navy (1995-2016) 21 год (начинал с 1800 долл и закончил E-9 Master Chief Petty Officer of the Navy(MCPON) согласно приведенной таблицы $6,307 (в 2016 уволился, тогда было около 6200 +1400 разных доплат) тоже, кстати получал доплату за знание украинского языка
На мою пам"ять зміна тренда сезонності відбулася в цьому році 23 січня, а в 17р з 13 січня.
я тоже полагаюсь на память, но и на мои записи -сдавал на депо 25,26 января (долл 28,70/75 евро 35,35/40) в воскресенье 28 еще можно было сдать на 7км по 28,65 а в понедельник 29-го выше 28,50 приема не было
На мою пам"ять зміна тренда сезонності відбулася в цьому році 23 січня, а в 17р з 13 січня.
я тоже полагаюсь на память, но и на мои записи -сдавал на депо 25,26 января (долл 28,70/75 евро 35,35/40) в воскресенье 28 еще можно было сдать на 7км по 28,65 а в понедельник 29-го выше 28,50 приема не было
Полистайте архів, та подивіться коли почали знижуватись і хто що писав, до 23 січня 18р. зливав максимум по 28.85 далі все, тільки вниз.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 05 гру, 2018 14:23, всього редагувалось 1 раз.
centurionus написав:zzzzzz З усією повагою до Вас, на ці теми я спілкувався безпосередньо з багатьма живими "GI" ("активними" і "колишніми"). Все там "на межі" - щоб хтось йшов служити. Не переплачують.
вы привели верные таблицы и сайты, а тот солдатик что-то мутит (за 6 лет как-то многовато)
Все вопросы к главреду издания Юрию Бутусову Его профиль легко в фб можно найти. А вообще я совершенно серьезно, напишите ему. Может даже станете соавтором интересного материала по этой теме.Может денех дадут
... не знаю, як ваші, шановне товариство, бізнес-справи.... - а у мене і знайомих "торгашів" спостерігається знову просадка по торгівлі(два тижні) .... таке враження, що до НР не залишилось три тижні, а вже МИНУЛО(!) три тижні по НР...... що вже "по святах".....а всі ДО того стратились і тепер немають грошей на інші покупки...
centurionus написав:zzzzzz З усією повагою до Вас, на ці теми я спілкувався безпосередньо з багатьма живими "GI" ("активними" і "колишніми"). Все там "на межі" - щоб хтось йшов служити. Не переплачують.
вы привели верные таблицы и сайты, а тот солдатик что-то мутит (за 6 лет как-то многовато)
Все вопросы к главреду издания Юрию Бутусову Его профиль легко в фб можно найти. А вообще я совершенно серьезно, напишите ему. Может даже станете соавтором интересного материала по этой теме.Может денех дадут
Искатель написав:На самом деле нерезиденты как раз вчера очень активно тарились. Но, как абсолютно верно заметил Сибарит, их покупки "потерялись на фоне чьих-то мощных продаж". Сегодня докупались остальные, и когда они ушли, фактически один Нацбанк из серьезных покупателей остался.
Непосредственные участники торгов, дилеры системных коммбанков, как раз активности "варягов" и не видели. Ни вчера, ни в среду.