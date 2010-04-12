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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 гру, 2018 15:09
zzzzzz написав: prodigy написав:
кстати, для вас: в укргазе с 5 дек новые % ставки
Спасибо.
Я кстати про Бутусова по доброму. Он вполне вменяемый журналист.
я подписан в фб на него
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:11
centurionus написав: Долярчик написав:
... не знаю, як ваші, шановне товариство, бізнес-справи....
- а у мене і знайомих "торгашів" спостерігається знову просадка по торгівлі(два тижні)
Опалювальний сезон, гадаю.
рЭформы сэр(с).
и курс ревальвирует не в мае,а в снежных заносах и гололёдах
операция матрас набирает силу,хочешь жить как человек:вытряхни заначку(не в гривне желательно).
а что будет весной,когда с растерянному населению добавятся аграрии???НБУ до каких уровней допустит просадку?
или начнёт опускать учётную ставку?
так и по сегодняшним ставкам,кроме населения никто на облигации не клюёт особо,население в попытках не проесть,а пустить под нож "навар",а вот юр.лица и банки находят применение поинтересней ОВГЗ...
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:19
Живите своим умом!
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:26
дядя Caша написав:
Непосредственные участники торгов, дилеры системных коммбанков, как раз активности "варягов" и не видели. Ни вчера, ни в среду.
Искатель написав:
На самом деле нерезиденты как раз вчера очень активно тарились. Но, как абсолютно верно заметил Сибарит, их покупки "потерялись на фоне чьих-то мощных продаж".
Сегодня докупались остальные, и когда они ушли, фактически один Нацбанк из серьезных покупателей остался.
US
Возможно, они плохо смотрели. У меня информация оттуда же...
Просто в некоторых банках нерезидентов закрыли "внутри", без выхода их заявок на межбанк.
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