Додано: Сер 05 гру, 2018 16:00

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший во вторник относительно доллара на 4,68 коп., на торгах среды подскочил на 15,02 коп., оказавшись на уровне 27,9757 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 05-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 16,88 коп., составил 27,9770 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 05 декабря с уровней предыдущего закрытия 28,03/28,07 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,98/28,02 UAH/USD, не покидая эту отметку в течение получаса, словно дожидаясь системных зарубежных покупателей. Активных покупок со стороны «варягов» не случилось, зато системные игроки, нуждаясь в гривне на текущие расходы, инициировали активные продажи СКВ ради нацвалюты на текущие расходы. Это уронило пару доллар-гривня по состоянию на 10.35 к отметке 27,95/27,97 UAH/USD, что не осталось без внимание регулятора, тотчас появившегося на рынке и начав скупку «лишней» СКВ с платформы Matching по 27,97 UAH/USD.

Действия НБУ остановили коррекцию доллара и даже поспособствовали небольшому его отскоку до 27,970/27,975 UAH/USD. Полагаю, убедившись, что дальнейшей «просадки» курса «американца» не будет, затаившиеся до этого момента немногочисленные покупатели СКВ инициировали приобретение доллара, тотчас выровняв рынок в баланс спрос/предложение.

Благодаря равновесию покупок и продаж котировки с предельно узким спредом (27,970/27,975 UAH/USD) оставались на рынке действующими до обеденного перерыва, ограничившись около 12.50 некоторым расширением маржи» - 27,965/27,975 UAH/USD.



После обеда безналичная пара доллар-гривня также сохранила курсовую стабильность, ограничившись симметричным расширением спреда - 27,96/27,98 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до самого завершения сессии.



В районе отметки 27,96/27,98 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 05 декабря.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9757 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,33% с 28,0672 UAH/USD до 27,9757 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 05 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.14 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 декабря, сохранив, «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке снова скопилась избыточная долларовая ликвидность, на которую не нашлось системного покупателя, кроме регулятора. Участники рынка аккумулировали СКВ, опасаясь валютного катаклизма из-за введения военного положения в ущерб резервам в нацвалюте. К среде, как известно, растет приток экспортной выручки из-за рубежа, половину которой надо реализовать на межбанке, являясь дополнительным «медвежьим» фактором для доллара.



Во-вторых, снова держателей СКВ «подвели» нерезиденты, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов на родину, де-факто не появившись на межбанке , как ожидалось экспертами, для активной скупки доллара.



В-третьих, поскольку Казначейство прекратило компенсацию НДС еще на прошлой неделе, большинство участников межбанка было вынуждено продавать доллар ради нацвалюты на текущие расходы.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 декабря повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня обрел более жесткий «медвежий» характер. Если накануне средневзвешенный курс доллара потерял 4,68 коп., нынче его просадка выросла почти в четыре раза - до 15,05 коп. Меж тем, как известно, нисходящий тренд доллара сопровождается ростом ликвидности торгов.



Во-вторых, после 10.45 Киева на рынок доллара пришли покупатели, убедившись, что дальнейшего снижения курса не будет, одномоментно выровняв спрос и предложение в баланс.



В-третьих, к среде приток экспортной выручки из-за рубежа достигает своего недельного пика, растет и обязательная для продаж на межбанке часть экспортнйо выручки.



В-четвертых, как и накануне, свою лепту в общий рост ликвидности внес регулятор, выкупив с платформы Matching долларовые излишки.



Дата: 05 декабря 2018 г. 16.43



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,98/28,05 UAH/USD (с утра – 28,00/28,08 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,05 UAH/USD)

€ – 31,75/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,75/31,95 UAH/EUR, к полудню - 31,75/31,95 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях преобладания клиентского предложения валюты, спровоцированного очень ранним началом коррекции курса безналичного «американца» на межбанке .



Затем до полудня рынок пары доллар-гривня начал постепенно выравниваться в баланс проса и предложения.



со старта коррекции безналичного «американца» равновесие наличной пары доллар-гривня в Днепре приходилось поддерживать дисконтированием действующих цен.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились до 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения, сменившим утреннее преобладание оферов СКВ.



После обеда на местном рынке заметно выросла агрессивность клиентских покупок, заставив дилеров реагировать ценами.



По итогам дня на наличном «неформальном» рынке Днепра сложилось относительное равновесие покупок и продаж с незначительным преобладанием спроса.



Этот перекос в комплекте с неважными погодными условиями стали главными причинами некоторого регресса на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «четверку с минусом», ухудшили «отличные» показатели предыдущей сессии.



Дата: 05 декабря 2018 г. 16.14

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,95/28,02 UAH/USD (с утра 28,00/28,06 UAH/USD, к полудню 27,95/28,02 UAH/USD)

€ 31,75/31,90 UAH/EUR (с утра 31,80/32,00 UAH/EUR, к полудню 31,65/31,85 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 декабря стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности реальных сделок, характерной для утреннего состояния рынка Киева.



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в котировках доллара и евро на откате курса СКВ на межбанке и активизации клиентских предложений доллара. Офера валюты были настолько агрессивными, что большинство киевских валютчиков, занятых решением проблем с гривней, не успевало за рынком, допуская перекосы в сторону «приноса».



На 12.22 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,95/28,02 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие открытия сменилось доминированием клиентских оферов в сопровождении признаков нехватки гривни.



После обеда на киевском рынке агрессивной клиентских продаж валюты пошла на спад, выровняв спрос и предложение, и этот баланс позволил сохранить установившиеся к обеду цены в паре доллар-гривня без изменения.



Итоговый баланс, впрочем, не спас киевский рынок от «рецессии» на участке ликвидности – обороты, заслужив от киевских валютчиков «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.



Дата: 05 декабря 2018 г. 16.28



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,96/28,02 UAH/USD (с утра - 28,00/28,10 UAH/USD, к полудню – 28,00/28,08 UAH/USD)

€ – 31,75/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,80/32,00 UAH/EUR, к полудню – 31,75/31,90 UAH/EUR)

RUB – 0,414/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,418 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.



В период до полудня на рынке города сформировался нисходящий тренд под влиянием коррекции «зеленого» безнала на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию наличного рынка в баланс. Последнее не удавалось достичь из-за роста агрессивности клиентского «приноса», объемы которого тоже поднимались.



По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен на «медвежьих» событиях межбанка до отметок 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,418 UAH/RUB. На рынке города утренняя равновесная торговля розничными партиями валюты сменилась доминированием оптового клиентского «приноса».



После обеда на рынке Запорожья сохранился «медвежий» тренд, сопровождаясь снижением энтузиазма у продавцов СКВ. Рынок к закрытию в первом приближении выровнялся в равновесие покупок и продаж, однако незначительный перевес клиентских оферов валюты все-таки сохранился.

Торги в целом, со слов запорожских валютчиков в эту среду были «вялыми», и «слабая тройка» за обороты была вполне заслуженной оценкой.



Дата: 05 декабря 2018 г. на 16.03



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,01/28,04 UAH/USD (с утра - 28,07/28,13 UAH/USD, к полудню - 28,03/28,08 UAH/USD)

€ – 31,80/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,85/32,00 UAH/EUR, к полудню - 31,85/31,95 UAH/EUR)

RUB 0,416/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,418 UAH/RUB)



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