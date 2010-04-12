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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 гру, 2018 16:47
Zebra написав: Tolevas написав:
общем, никогда не читайте советских газет, просто идите по тренду.
Сколько бы ты не шел по тренду, в 99% случаев не угадаешь дно или пик. Цена все равно сдвинется еще ниже или выше.
он сдал по 29,30. Запас огромный был при курсе 28,23 на продажу. Поставил бы условно стоп на 28,40 и ждал. В выходные по налу (с середины пятницы) был небольшой отскок, но максимум доходил до 28,34 (в это время товарищ радовался, как он здорово дно поймал). А сегодня уже мог бы сдвинуть стоп на 28,15. Думаю, что ему просто надоело сидеть перед монитором и мониторить ситуацию.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
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Tolevas
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