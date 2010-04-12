Tolevas написав:

Говорил я товарищу, откупившемуся по 28,23: "На спеши. Тем более не откупайся в пятницу или понедельник. По 27,90 откупишься. Просто стопы вниз двигай все время. И самое главное - форум не читай!"А он мне: "Ну как же, там же гуру многоопытные. Вот пишут - сначала месяца вывод дивидендов, курс вверх пойдет."Я ему: "Ты что! Вот именно гуру и не читай! Поведешься на их авторитет и проиграешь"А он мне: "Ну кому же не верить, как гуру. Пойду откуплюсь, и так хорошо заработал."Откупился. 28,23.Начался месяц. Налетели обещанные нерезиденты, как гуру и обещал.Курс стал 28,04.Еще немного таких "выводов дивидендов" и курс будет 27,90.В общем, никогда не читайте советских газет, просто идите по тренду.