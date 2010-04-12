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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7043704470457046>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:47

  Zebra написав:
  Tolevas написав: общем, никогда не читайте советских газет, просто идите по тренду.


Сколько бы ты не шел по тренду, в 99% случаев не угадаешь дно или пик. Цена все равно сдвинется еще ниже или выше.


он сдал по 29,30. Запас огромный был при курсе 28,23 на продажу. Поставил бы условно стоп на 28,40 и ждал. В выходные по налу (с середины пятницы) был небольшой отскок, но максимум доходил до 28,34 (в это время товарищ радовался, как он здорово дно поймал). А сегодня уже мог бы сдвинуть стоп на 28,15. Думаю, что ему просто надоело сидеть перед монитором и мониторить ситуацию.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:11

Структуры Евросоюза начали формальный процесс заключения соглашения об условиях Brexit, сообщает пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

Отмечается, что Еврокомиссия приняла все предложения, теперь Евросовет и Европарламент должны официально разрешить подписание сделки.

«Еврокомиссия начинает сегодня процедуру подписания и завершения соглашения по выходу Великобритании из ЕС», — говорится в заявлении ЕК.

В случае одобрения Брюсселем соглашение сможет вступить в силу 30 марта 2019 года, если Великобритания также одобрит его.

Накануне в парламенте Британии начались пятидневные дебаты о соглашении с ЕС, представленном премьером Терезой Мэй. Открывая дебаты, Мэй призвала парламентарием одобрить соглашение, так как этот даст определенность народу и бизнесу, тогда как неодобрение погрузит страну в хаос.

http://www.rosbalt.ru/world/2018/12/05/1751125.html

Международное рейтинговое агентство Fitch по-прежнему прогнозирует рост глобальной экономики в текущем году на 3,3%, следует из декабрьского мирового экономического прогноза (GEO) агентства.

Fitch также сохранило прогноз роста на 2019 год на уровне сентябрьской оценки в 3,1%. В 2020 году агентство ожидает экономической рост на уровне 3%, сообщает ПРАЙМ.

«Мировая экономика продолжает расти быстрыми темпами, но на картине мирового роста начинают появляться трещины», — указал старший экономист Fitch Брайан Култон. Он отметил замедление мировой торговли и разочарование относительно роста экономики еврозоны.

Прогнозы роста ВВП еврозоны ухудшены до 1,9% в текущем году и 1,7% в следующем с сентябрьских оценок на уровне 2% и 1,8% соответственно. Прогнозы роста экономики Китая не были изменены, но «замедление, которое мы какое-то время ожидали, теперь проявляется», отмечают аналитики агентства.

В конце ноября аналитики швейцарского банка Credit Suisse предположили, что рост глобального ВВП существенно замедлится в 2019 году из-за снижения темпов роста в крупнейших экономиках мира. По их оценкам, совокупный ВВП стран мира в 2019 году увеличится на 2%, тогда как по итогам текущего года ожидается рост на 3,3%. ....

http://www.rosbalt.ru/business/2018/12/05/1751118.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:21

Поворот российской экономической политики на Восток, анонсированный в 2014 году после присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом, зашел в тупик.

Несмотря на многочисленные призывы российского руководства, китайские компании отказываются инвестировать в реальный сектор экономики России и вслед за западным бизнесом выводят деньги, отмечает Finanz.

Так, по данным Центробанка РФ, за январь—июнь 2018 года общий объем прямых иностранных инвестиций из Китая в РФ сократился на 24%. По итогам полугодия китайские инвесторы забрали $1,005 млрд, а общий объем их вложений упал до $3,184 млрд.

Почти весь отток был связан с непосредственным сокращением присутствия в России: 92% суммы ($921 млн) бизнес вывел напрямую из капитала российских компаний.
.......
Более того, попытка Минфина России выйти на китайский рынок и начать занимать в юанях также остается подвешенной в воздухе больше четырех лет. Выпуск юаневых облигаций федерального займа (ОФЗ), который изначально планировали на 2016-й год, затем перенесли на 2017-й, до сих пор не получил окончательного согласования властями Китая, заявлял еще в октябре замглавы Минфина Сергей Сторчак.

http://www.rosbalt.ru/business/2018/12/05/1751141.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:26

  Tolevas написав:Говорил я товарищу, откупившемуся по 28,23: "На спеши. Тем более не откупайся в пятницу или понедельник. По 27,90 откупишься. Просто стопы вниз двигай все время. И самое главное - форум не читай!"
А он мне: "Ну как же, там же гуру многоопытные. Вот пишут - сначала месяца вывод дивидендов, курс вверх пойдет."
Я ему: "Ты что! Вот именно гуру и не читай! Поведешься на их авторитет и проиграешь"
А он мне: "Ну кому же не верить, как гуру. Пойду откуплюсь, и так хорошо заработал."
Откупился. 28,23.
Начался месяц. Налетели обещанные нерезиденты, как гуру и обещал.
Курс стал 28,04.
Еще немного таких "выводов дивидендов" и курс будет 27,90.
В общем, никогда не читайте советских газет, просто идите по тренду.



Здравствуйте .

Странное ВАШЕ участие в форуме .
От души попрощались !
Потом вернулись , хотели написать, как правильно себя вести с валютой, дать совет, но психанули и написали что не дадите,ВАС забанили .....
После всего ,этого , вышли на форум (после бана)и продолжаете давать советы , осуждая человека , за то , что он заработал !
Вы не находите это забавным ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:31

  холява написав:осуждая человека , за то , что он заработал !

Если григорич кого и осуждал в жизни,то это оксанку :wink:
Он же мультики в голове обсуждает,а вы начинаете верить,капецЪ :D
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:34

холява анамнез понятен.Просто тётя Саша большая хвастунишка.
  somilitark написав:Если григорич кого и осуждал в жизни,то это оксанку :wink:
а мож сыновей :?:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:49

Мы все под колпаком

Вчера обновил 1С и при запуске программы 1С :shock: наш форум предлагаеться для глядения курсов :shock:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:54

  холява написав:осуждая человека , за то , что он заработал !


Это вы с кем сейчас разговаривали? Вы случайно не перепутали кого я осуждал?
Перечитайте внимательно еще раз.
Впрочем, можете не читать. Вам стратегии и тактики на валютном рынке ни к чему. Как и 90% присутствующих здесь. Здесь в основном "поговорить".
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:02

Фонд национального благосостояния (ФНБ) России за ноябрь 2018 год уменьшился почти на 405 млрд рублей, следует из материалов Минфина РФ.

«По состоянию на 1 декабря 2018 года объем ФНБ составил 4 трлн 567 млрд 747,3 млн рублей, что эквивалентно 68 млрд 549,6 млн долларов», — говорится в сообщении министерства.

Отметим, что на 1 ноября нынешнего года объем ФНБ достигал 4 трлн 972 млрд 445,1 млн рублей. Таким образом, за отчетный месяц фонд «похудел» на 404,698 млрд рублей.
.............
Добавим, что в бюджете РФ на 2019—2021 годы предусмотрено, по прогнозу, увеличение объема средств этого фонда с 3,8 трлн рублей в 2019 году до 11,4 трлн рублей к началу 2021 года.

http://www.rosbalt.ru/business/2018/12/05/1751151.html

И недоработка Libo - он ставил на медь, а надо было на палладий:
Цены на палладий в ходе сегодняшних торгов впервые за последние 16 лет превышали котировки золота.

В ходе сессии палладий на спотовом рынке стоил рекордные $1236,48 за тройскую унцию. Золото, тем временем, торгуется на уровне $1235,37 за унцию, сообщает «Интерфакс».

Палладий подорожал на четверть за последние 4 месяца на опасениях дефицита этого драгметалла, который используется в производстве систем фильтрации автомобильных выхлопов. ...

http://www.rosbalt.ru/business/2018/12/05/1751060.html
С минимумов в начале 2016 рост более чем в 2,5 раза.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:18

Re: Валютный рынок в контексте

Денпр , вечер , неформал 28,00/28,05
Vadim V
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