Спасибо заробитчанам за помощь в удержании валютного курса, но
В Государственном департаменте США предупредили, что трудовая миграция украинцев может стать проблемой для будущего страны.
Об этом заявил Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США, ответственный за государства Восточной Европы и Кавказа, включая Украину.
Он напомнил, что, по польским данным, не менее 2 миллионов украинцев работают в Польше.
"Это замечательно для польской экономики, это помогает сбалансировать польскую пенсионную систему. Это неплохо для конкретного украинца, который зарабатывает в Польше больше, чем дома. В конце концов, это хорошо для американских компаний в Польше, ведь они получают немало умных работников из Украины, помогающих успеху американского бизнеса. Но все это нехорошо для будущего Украины", - заявил он. ...
Фонд национального благосостояния (ФНБ) России за ноябрь 2018 год уменьшился почти на 405 млрд рублей, следует из материалов Минфина РФ.
«По состоянию на 1 декабря 2018 года объем ФНБ составил 4 трлн 567 млрд 747,3 млн рублей, что эквивалентно 68 млрд 549,6 млн долларов», — говорится в сообщении министерства.
Отметим, что на 1 ноября нынешнего года объем ФНБ достигал 4 трлн 972 млрд 445,1 млн рублей. Таким образом, за отчетный месяц фонд «похудел» на 404,698 млрд рублей. ............. Добавим, что в бюджете РФ на 2019—2021 годы предусмотрено, по прогнозу, увеличение объема средств этого фонда с 3,8 трлн рублей в 2019 году до 11,4 трлн рублей к началу 2021 года.
Вот смешные, кричат про профицит бюджета, но при этом дефицит в ПФ покрывают из ФНБ
В ноябре Минфин приобрел за счет средств ФНБ на 12,8 миллиарда рублей облигации государственной компании "Российские автомобильные дороги" финансирования проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)". Еще 460 миллиардов рублей из ФНБ в ноябре были направлены в бюджет РФ для финансирования дефицита ПФР. При этом ВЭБ досрочно вернул в ФНБ часть размещенных на его депозитах средств на 148,3 миллиона рублей.
По состоянию на 1 декабря 2018 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено: 19,712 миллиарда долларов, 17,642 миллиарда евро, 3,385 миллиарда фунтов стерлингов и 87,5 миллиона рублей. На депозитах во Внешэкономбанке находилось 579,4 миллиарда рублей. Еще 3 миллиарда долларов из фонда размещены в суверенные облигации Украины, по которым страна допустила дефолт.
В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, вложено 129,4 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов. В привилегированные акции кредитных организаций — 278,992 миллиарда рублей. Еще 164,4 миллиарда рублей размещено на депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.
11 декабря парламент должен поддержать план предложенный Терезой Мэй для одобрения парламентом. Почему? Принятие плана нанесет Британии меньший экономический ущерб, чем оставаться еще на неопределенное время в ЕС или выйти из ЕС без договора (есть вариант второй референдум , но Тереза Мэй его сразу откидывает). Выход Британии из ЕС без договора повлечет рецессию и правительству трудно будет снижать ставки на фоне падения нац.валюты и роста инфляции.
Hammond said it would be “catastrophic” for Britain if it remained mired in the Brexit debate for years to come. “We have to resolve this,” he said.
A government analysis last week showed a plan similar to May’s preferred option would cause only a small amount of economic damage compared with staying in the European Union, while a “no deal” Brexit would hurt growth more.
Separate Bank of England analysis showed that in a worst-case “no deal” scenario, Britain would suffer a sharper recession than after the financial crisis. The BoE would probably expect the government to step in to provide fiscal stimulus in that situation, due to its inability to cut interest rates at a time when sterling would be tumbling and inflation pressures mounting, Hammond said.
Отдыхали сегодня с Валентиной и ее подругами в сауне. По секрету Валя сказала, что сейчас печатается гривна, и уже напечатано столько, что при таком объеме гривны, курс просто обязан быть не менее 50 грн.
Kabanchik написав:Отдыхали сегодня с Валентиной и ее подругами в сауне. По секрету Валя сказала, что сейчас печатается гривна, и уже напечатано столько, что при таком объеме гривны, курс просто обязан быть не менее 50 грн.
... а минулого разу(рік, чи два тому, як Ви писали щось подібне) з надрукованою гривнею що сталось?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Kabanchik написав:Отдыхали сегодня с Валентиной и ее подругами в сауне. По секрету Валя сказала, что сейчас печатается гривна, и уже напечатано столько, что при таком объеме гривны, курс просто обязан быть не менее 50 грн.
Kabanchik написав:Отдыхали сегодня с Валентиной и ее подругами в сауне. По секрету Валя сказала, что сейчас печатается гривна, и уже напечатано столько, что при таком объеме гривны, курс просто обязан быть не менее 50 грн.
Після останнього вашого візиту курс упав на 1грн)). Тепер всі застрибують у останній вагон по 28 і рухаємось на 27.5)))
Kabanchik написав:Отдыхали сегодня с Валентиной и ее подругами в сауне. По секрету Валя сказала, что сейчас печатается гривна, и уже напечатано столько, что при таком объеме гривны, курс просто обязан быть не менее 50 грн.