Додано: Сер 05 гру, 2018 19:21

11 декабря парламент должен поддержать план предложенный Терезой Мэй для одобрения парламентом. Почему? Принятие плана нанесет Британии меньший экономический ущерб, чем оставаться еще на неопределенное время в ЕС или выйти из ЕС без договора (есть вариант второй референдум , но Тереза Мэй его сразу откидывает). Выход Британии из ЕС без договора повлечет рецессию и правительству трудно будет снижать ставки на фоне падения нац.валюты и роста инфляции.Hammond said it would be “catastrophic” for Britain if it remained mired in the Brexit debate for years to come.“We have to resolve this,” he said.A government analysis last week showed a plan similar to May’s preferred option would cause only a small amount of economic damage compared with staying in the European Union, while a “no deal” Brexit would hurt growth more.Separate Bank of England analysis showed that in a worst-case “no deal” scenario, Britain would suffer a sharper recession than after the financial crisis.The BoE would probably expect the government to step in to provide fiscal stimulus in that situation, due to its inability to cut interest rates at a time when sterling would be tumbling and inflation pressures mounting, Hammond said.