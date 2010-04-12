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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7044704570467047

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:52

постирали модери моє повідомлення про Юрія61 і про Толеваса.
Мабуть "дядя Оксана" натиснула "скарга".
Переживаю за пана Кверті.Надійшла інфо з Франції,що на 12 число був куплений квиток на літак сполученням Монако - Львів.Але вся фішка в паспорті,тому ця новина й обійшла всі світові ЗМІ.
У касу аеропорту був пред"явлений паспорт громадянина К. 1897 року народження,виданий у 1913 році Лубенським уездним відділом жандармерії,Полтавської губернії,Російськоя імперії.
В касі аеропорта оху...,дуже здивувались.Але ж мова не про те.
Матч відбудеться не у Львові,а в Києві.Прийдеться здавати квиток на літак,якщо,звичайно,до 12 грудня дочитає,що матч буде не у Львові.
Востаннє редагувалось tea в Сер 05 гру, 2018 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:54

  Kabanchik написав:Отдыхали сегодня с Валентиной и ее подругами в сауне.
По секрету Валя сказала, что сейчас печатается гривна, и уже напечатано столько, что при таком объеме гривны, курс просто обязан быть не менее 50 грн.

Аби Лібо відпочивав у сауні з Валентиною і її подругами,його менше б всього хвилювало - скільки гривні надруковано і який курс має бути. :oops: :oops: :oops:
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:54

prodigy Я ж говорил, что бриты договороспособны.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:01

Миграция :)

Поломалось оборудование "VUTEK"-Производство США -- звоню в сервис центр говорю нада починить ... (Ответ через месяц будет инжинер к вам заедет).. Звоню инженеру который работает в этом сервисе,говорит тут понимаешь какая ситуация мы всем колективом уже в Польше пол года как работаем ... :)Говорю нада приехать починить ... Да не вопрос 200 у.е час + жилье и перелёт и приедем :)) Итого заказал , но у нас было 100 -- стало 200 инженер тот же самый , а наш сервис сидит без инжинеров (новых ищет-думаю хрен найдёт)... Вот такая вот ЭКОНОМИКА :)
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:08

  Долярчик написав:
  Kabanchik написав:Отдыхали сегодня с Валентиной и ее подругами в сауне.
По секрету Валя сказала, что сейчас печатается гривна, и уже напечатано столько, что при таком объеме гривны, курс просто обязан быть не менее 50 грн.

... а минулого разу(рік, чи два тому, як Ви писали щось подібне) з надрукованою гривнею що сталось? :shock:

вот когда курс внезапно за пару дней скаканет с 28 до 72, тогда вспомните мои слова. Я им ею инсайдерскую информацию и точно знаю сколько напечатано и даже номера купюр известны все.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:09

  vovan_prm написав:prodigy Я ж говорил, что бриты договороспособны.


наши тоже...кричали-ругали гаранта ...и 276 за ВП

если поддержат 11 дек фунт выйдет из узкого коридора 1,27-1,28 на 1,30/31
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
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