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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 гру, 2018 19:52
постирали модери моє повідомлення про Юрія61 і про Толеваса.
Мабуть "дядя Оксана" натиснула "скарга".
Переживаю за пана Кверті.Надійшла інфо з Франції,що на 12 число був куплений квиток на літак сполученням Монако - Львів.Але вся фішка в паспорті,тому ця новина й обійшла всі світові ЗМІ.
У касу аеропорту був пред"явлений паспорт громадянина К. 1897 року народження,виданий у 1913 році Лубенським уездним відділом жандармерії,Полтавської губернії,Російськоя імперії.
В касі аеропорта оху...,дуже здивувались.Але ж мова не про те.
Матч відбудеться не у Львові,а в Києві.Прийдеться здавати квиток на літак,якщо,звичайно,до 12 грудня дочитає,що матч буде не у Львові.
Востаннє редагувалось tea
в Сер 05 гру, 2018 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 19:54
prodigy Я ж говорил, что бриты договороспособны.
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Сер 05 гру, 2018 20:01
Поломалось оборудование "VUTEK"-Производство США -- звоню в сервис центр говорю нада починить ... (Ответ через месяц будет инжинер к вам заедет).. Звоню инженеру который работает в этом сервисе,говорит тут понимаешь какая ситуация мы всем колективом уже в Польше пол года как работаем ...
Говорю нада приехать починить ... Да не вопрос 200 у.е час + жилье и перелёт и приедем
) Итого заказал , но у нас было 100 -- стало 200 инженер тот же самый , а наш сервис сидит без инжинеров (новых ищет-думаю хрен найдёт)... Вот такая вот ЭКОНОМИКА
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Додано: Сер 05 гру, 2018 20:08
Долярчик написав: Kabanchik написав:
Отдыхали сегодня с Валентиной и ее подругами в сауне.
По секрету Валя сказала, что сейчас печатается гривна, и уже напечатано столько, что при таком объеме гривны, курс просто обязан быть не менее 50 грн.
... а минулого разу(рік, чи два тому, як Ви писали щось подібне) з надрукованою гривнею що сталось?
вот когда курс внезапно за пару дней скаканет с 28 до 72, тогда вспомните мои слова. Я им ею инсайдерскую информацию и точно знаю сколько напечатано и даже номера купюр известны все.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 20:09
vovan_prm написав:prodigy
Я ж говорил, что бриты договороспособны.
наши тоже...кричали-ругали гаранта ...и 276 за ВП
если поддержат 11 дек фунт выйдет из узкого коридора 1,27-1,28 на 1,30/31
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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