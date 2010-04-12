Додано: Сер 05 гру, 2018 21:21

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший во вторник относительно доллара на 4,68 коп., на торгах среды подскочил на 15,02 коп., оказавшись на уровне 27,9757 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 05-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 16,88 коп., составил 27,9770 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 05 декабря с уровней предыдущего закрытия 28,03/28,07 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ упала в цене, составив 27,98/28,02 UAH/USD, не покидая эту отметку в течение получаса, словно дожидаясь системных зарубежных покупателей. Активных покупок со стороны «варягов» не случилось, зато системные игроки, нуждаясь в гривне на текущие расходы, инициировали активные продажи СКВ ради нацвалюты на текущие расходы. Это уронило пару доллар-гривня по состоянию на 10.35 к отметке 27,95/27,97 UAH/USD, что не осталось без внимание регулятора, тотчас появившегося на рынке и начав скупку «лишней» СКВ с платформы Matching по 27,97 UAH/USD.

Действия НБУ, пополнившего свои резервы на $40,0 млн., остановили коррекцию доллара и даже поспособствовали небольшому его отскоку до 27,970/27,975 UAH/USD. Полагаю, убедившись, что дальнейшей «просадки» курса «американца» не будет, затаившиеся до этого момента немногочисленные покупатели СКВ инициировали приобретение доллара, тотчас выровняв рынок в баланс спрос/предложение.

Благодаря равновесию покупок и продаж котировки с предельно узким спредом (27,970/27,975 UAH/USD) оставались на рынке действующими до обеденного перерыва, ограничившись около 12.50 некоторым расширением маржи» - 27,965/27,975 UAH/USD.



После обеда безналичная пара доллар-гривня также сохранила курсовую стабильность, ограничившись симметричным расширением спреда - 27,96/27,98 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до самого завершения сессии.



В районе отметки 27,96/27,98 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 05 декабря.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9757 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,33% с 28,0672 UAH/USD до 27,9757 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 05 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.14 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 декабря, сохранив, «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке снова скопилась избыточная долларовая ликвидность, на которую не нашлось системного покупателя, кроме регулятора. Участники рынка аккумулировали СКВ, опасаясь валютного катаклизма из-за введения военного положения в ущерб резервам в нацвалюте. К среде, как известно, растет приток экспортной выручки из-за рубежа, половину которой надо реализовать на межбанке, являясь дополнительным «медвежьим» фактором для доллара.



Во-вторых, снова держателей СКВ «подвели» нерезиденты, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов на родину, де-факто не появившись на МЕЖБАНКЕ , как ожидалось экспертами, для активной скупки доллара.



В-третьих, поскольку Казначейство прекратило компенсацию НДС еще на прошлой неделе, большинство участников межбанка было вынуждено продавать доллар ради нацвалюты на текущие расходы.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 05 декабря повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня обрел более жесткий «медвежий» характер. Если накануне средневзвешенный курс доллара потерял 4,68 коп., нынче его просадка выросла почти в четыре раза - до 15,05 коп. Меж тем, как известно, нисходящий тренд доллара сопровождается ростом ликвидности торгов.



Во-вторых, после 10.45 Киева на рынок доллара пришли покупатели, убедившись, что дальнейшего снижения курса не будет, одномоментно выровняв спрос и предложение в баланс.



В-третьих, к среде приток экспортной выручки из-за рубежа достигает своего недельного пика, растет и обязательная для продаж на межбанке часть экспортной выручки.



В-четвертых, как и накануне, свою лепту в общий рост ликвидности внес регулятор, выкупив с платформы Matching долларовые излишки.



Наличный рынок, долларовые цены которого наконец-то догнал безналичный доллар, «подождал» своего безналичного «родственника», продемонстрировав довольно заметную сдержанность в откате на протяжении среды в паре доллар-гривня.

При этом после обеда на рынке Днепра наблюдалось доминирование клиентского спроса на «американца». Несколько забегая вперед, рискнем предположить, что согласно прозрачным «намекам» наличного рынка, валютный межбанк вероятно, близок к терминации затянувшегося с 30 ноября падения курса тамошнего доллара, в течение которого СКВ понизилась по средневзвешенному курсу с уровня 28,3909 к отметке 27,9757 UAH/USD, потеряв 1,46%.



Наличные рынки системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) по итогам среды продемонстрировали достаточно широкий ассортимент настроений. Большинство рынков завершили торги 05-го равновесием покупок и продаж, которое, подчеркнем, не принесло Харькову, Одессе, Киеву и Крыжополю бонусов на участке ликвидности – последняя осталась на далеком от оптимального уровне предыдущей сессии.



Запорожские валютчики констатировали некоторое преобладание клиентского предложения валюты по итогам среды, в то время как их коллеги из Днепра рапортовали о послеобеденном активном спросе на доллар, в конечном счете, незначительно перекосившем рынок в этом направлении.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 2,0-6,0 коп., офера потеряли 3,0-9,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова).



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» понизились на 9,0-13,0 коп., офера потеряли 10,0-13,0 коп.



Таким образом, межсессионное падение курса наличного доллара оказалось гораздо весомее внутридневных потерь наличного «американца» 05 декабря. Это, думаю, является очевидным признаком замедления коррекции наличной пары доллар-гривня, способного трансформироваться в ситуативную стабильность. В свою очередь этот вероятный сценарий имеет шанс на экспансию в направлении валютного межбанка.



Говорить о конкретных сроках исполнения этого предположения рановато, но, полагаю, такой сюжет вполне реален. Для межбанка, думается, основным препятствием для реализации этого прогноза является проблема гривневой ликвидности. Явление привычное в последний месяц года.

В декабре бизнесу нужна гривна, потому на рынке шли столь заметные продажи СКВ. Кстати, если в предыдущие годы киевские власти в конце года перечисляли местным бюджетам изрядные суммы — до 50 млрд. грн., в 2018 г. ожидается снижение до 18 млрд. грн. Не секрет, что от этих перечислений будет многое зависеть и на торгах безналичным долларом.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 05 декабря в общих чертах отражает картину среды на украинском рынке наличных. С известными оговорками относительно локального всплеска клиентского спроса на СКВ в этом городе после обеда.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 05 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,98/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,90 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях преобладания клиентского предложения валюты, спровоцированного очень ранним началом коррекции курса безналичного «американца» на МЕЖБАНКЕ .



Затем до полудня рынок пары доллар-гривня начал постепенно выравниваться в баланс проса и предложения.



со старта коррекции безналичного «американца» равновесие наличной пары доллар-гривня в Днепре приходилось поддерживать дисконтированием действующих цен.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились до 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения, сменившим утреннее преобладание оферов СКВ.



После обеда на местном рынке заметно выросла агрессивность клиентских покупок, заставив дилеров реагировать ценами.



По итогам дня на наличном «неформальном» рынке Днепра сложилось относительное равновесие покупок и продаж с незначительным преобладанием спроса.



Этот перекос в комплекте с неважными погодными условиями стали главными причинами некоторого регресса на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного рынка Днепра «четверку», ухудшили «отличные» показатели предыдущей сессии.



В течение 05 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре упали на 9,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 27,98/28,05 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 05-го в условиях преобладания клиентского предложения валюты из-за очень раннего установления «медвежьего» тренда на торгах валютного межбанка, в которые уже около 10.35 пришлось «вмешаться» регулятору с гривневой интервенцией, чтоб не допустить чрезмерного падения курса «зеленого» безнала.



Реагируя на эти события и в рамках мероприятий по выравниванию рынка, оптовики Днепра до полудня дисконтировали действующие цены.

Мероприятие принесло желаемый баланс спрос/предложение.



При этом пополудни в оптовом сегменте действовали цены: 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. «Медвежья» динамика оптового рынка наличных сопровождалась равновесием спроса и предложения, сменившим утреннее преобладание оферов «американца».



После обеда из-за активных клиентских покупок в паре доллар-гривня оптовики Днепра были вынуждены приподнимать упавшие к полудню цены, пытаясь заодно вернуть сюда равновесие спроса и оферов.

Последнее в полной мере реализовать не удалось – по итогам среды здесь сохранилось незначительное преобладание спроса.



Этот «перекос» в комплекте с неважными погодными условиями стали главными причинами некоторого регресса на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «четверку с минусом», ухудшили «отличные» показатели предыдущей сессии.



На протяжении 05 декабря биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре упали на 9,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 05 декабря уровнями 31,75/31,90 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре упали на 15,0 коп., офера обвалились на 20,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 05-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 05-го практически перестал интересовать клиентов. И дело даже не в стартовавшем после 08.00 Киева ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, поднявшей ее с уровня $1,1320 к отметке $1,1358.

Просто эти все более лихорадочные движения единой евровалюты приводят к неуклонной потере евро своих «поклонников».



Все просто - высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1318 к $1,1342, прибавив в течение этого промежутка времени скромные 24 пункта.



Полагаю, наши дилеры, не изменив в течение среды более значимые биды в наличной паре евро-гривня, вполне сообразно отреагировали на этот «привес». Учтя при этом внутридневную коррекцию наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 05 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1340, пара евро-доллар до 08.00 Киева теряла в цене в цене, упав в указанный час до $1,1320. Затем стартовало вышеупомянутое ралли пары евро-доллар, вознесшее ее по состоянию на 15.30 ко внутридневному максимуму ($1,1360), оказавшемуся заметно ниже «вторничных залетов» главной валютной пары.



С 16.00 динамичная коррекция вернула пару евро-доллар к цифре $1,1320, где, впрочем, она не засиделась, возобнови рост и около 19.00 консолидировалась на отметке $1,1350, не покидая ее до 21.05 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Несмотря на значительное падение индекса деловой активности в Великобритании до минимума с 2016 года, курс пары фунт-доллар по состоянию на 16.25 Киева вырос к $1,2743. Согласно данным банка JP Morgan, после вторничных заявлений Европейского суда и заседания парламента Великобритании вероятность того, что Brexit не будет, увеличилась с 20% до 40%. Это оказывает поддержку курсу фунта. Отмечается коррекция курса фунта после падения 04-го до минимума с июня 2017 года.



Пара евро-доллар консолидировалась в указанный час на отметке $1,1345 почти не изменившись с уровня предыдущего закрытия ($1,1343)



Иена ослабела относительно «американца» до ¥113,08 по сравнению с закрытием вторника (¥112,78 за доллар).



Пара доллар-иена продолжает рост, но покинула дневные максимумы на ¥113,00.



Индекс доллара USDX ушел от максимумов на 97,20 пункта.



На доллар давит нисходящая динамика доходности трежерис, грозя рецессией в экономике. Йена пользуется высоким спросом из-за нежелания рисковать после комментариев Трампа в отношении Китая. Рынки закрыты из-за траура по поводу смерти Дж.Буша-старшего, объемы торгов низкие, а валюты волатильны. Технические индикаторы остаются в «красной зоне» без четкой направленности.



Отмечается значительное падение темпов роста экономики в Австралии, что привело к падению курса австралийского доллара. Эти данные уменьшают вероятность повышения ставки Резервным банком Австралии. Стоит отметить значительный рост индекса деловой активности в Италии, показатель неожиданно превысил ключевую отметку 50.



Сегодня фондовый рынок в США не работает, публикация экономических показателей перенесена на завтра. Внимание участников рынка направлено на результаты заседания Банка Канады.



Вчера основные фондовые индексы в США упали от 3.1% до 3.8%. Акции банковского сектора снизились более чем на 4%. Доходность 10-летних облигаций в США закрылась падением на 0.070 пункта на уровне 2.920%.



Власти Китая заявили сегодня, что торговые соглашения с США будут достигнуты вовремя. Это оказало поддержку фондовым индексам в Китае.



На торгах в Европе доллар США показывает смешанную динамику. Он ушел в «минус» против евро и фунта.

В «плюсе» торгуется против франка, канадского доллара, иены, австралийского и новозеландского доллара.



Единая валюта нашла поддержку на уровне $1,1319 на фоне укрепления британской валюты.



Думается, они подорожали к доллару США на новостях по Brexit и итальянскому бюджету.



Участники рынка даже проигнорировали слабые данные – активность в сфере услуг Великобритании неожиданно ослабла в ноябре. Полагаю, что негативную макростатистику перекрыла новость агентства Reuters, в которой оно опубликовало комментарии министра торговли Великобритании Лиама Фокса. Он заявил, что после последнего голосования в парламенте появился шанс отмены Brexit.



Нам такой сценарий видится сомнительным.



Итальянское правительство готово пойти на компромисс, чтобы против страны Еврокомиссия не вводила санкции.



Пара евро-доллар после 18.00 Киева стабилизировалась на уровне $1,1347.



Учитывая, что в среду американские рынки закрыты, а большинство валют торгуются в «минусе» к доллару США, то пара может упасть до $1,1320 к открытию азиатской сессии 06-го.



Европейская статистика: Индекс деловой активности в секторе услуг в Испании за ноябрь составил 54 (прогноз был 53,9, предыдущее значение составляло 54). Индекс деловой активности в секторе услуг в еврозоне в ноябре составил 53 (прогноз был 53,1, предыдущее значение составляло 53,1). Индекс деловой активности в секторе услуг в Германии за ноябрь составил 53,3 (прогноз был 53,3, предыдущее значение составляло 53,3). Индекс деловой активности в секторе услуг во Франции за ноябрь составил 55,1 (прогноз был 55,0, предыдущее значение составляло 55,0). Индекс деловой активности в секторе услуг в Италии за ноябрь 50,3 (прогноз был 49,2, предыдущее значение составляло 49,2). Индекс деловой активности в секторе услуг в Великобритании за ноябрь составил 50,4 (прогноз был 49,2, предыдущее значение составляло 49,2).



Несмотря на вероятное повышение ставки ФРС США на заседании 19 декабря 2018 г. взгляды на перспективы дальнейшего повышения ставки в США после 14 ноября значительно смягчились.



Если до выступления главы ФРС Пауэлла 14 ноября фьючерсный рынок оценивал вероятность того, что ключевая ставка в конце 2019 г. будет 3% и выше, - как 55,9%, то к 5 декабря эта оценка снизилась до 28,1%.



Вторая «смягчительная» речь Пауэлла 28 ноября в экономическом клубе только укрепила мнение участников рынка, что ФРС США готов идти на паузу в повышении ставки перед лицом потенциальных проблем замедления глобальной экономики.



В макроэкономическом плане привлекательность защитных активов подтвердила тенденция сглаживания кривой доходности казначейских бумаг США. На этой неделе доходности трехлетних бумаг (2,805%) удерживаются на уровнях выше доходностей пятилетних бумаг (2,787%). Данная инвертированность доходностей напоминает о рисках рецессии в экономике США. Сглаживание общей кривой доходности, возможно, является причиной активных распродаж фондового рынка 4 декабря и, соответственно, ухода инвесторов в золото и облигации.



Последнее, полагаю, является наиболее весомым аргументом того, что рынки неуклонно теряют аппетит к рискам.



В этом контексте локальному позитивному настрою рынков (и лихорадочных попыток пары евро-доллар хотя бы приблизиться к $1,1400 в эту среду) мы не верим. Но, по всей видимости, коррекция на рынках может продлиться еще какое-то время.



Возможно, пара евро-доллар, которая уже достигала во вторник отметки $1,1416, сможет еще продолжить рост и даже коснуться цифры $1,1400. Но в этом случае рост, как мы считаем, будет представлять собой лишь ложный выход вверх из консолидации, отработкой стопов у «медведей» по паре евро-доллар.



В дальнейшем ждем возврата рынков к тренду на сворачивание аппетитов к риску и общему укреплению доллара.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 31,75/31,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды по обеим позициям.



Торги рублем 05 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,427/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля просели на 50 пунктов, потеряв 30 пунктов по предложению.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 05 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», заметно понизила «отличные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по понизившемуся с закрытия вторника на 15,0 коп. спросу и упавшему на 20,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 05 декабря по спросу упали на 50 пунктов, потеряв 30 пунктов по предложению.



На торги отечественного валютного межбанка в эту среду нерезиденты снова не пришли, обеспечив дефицит покупателей валюты, которой к 05 декабря на рынке скопилось немало. Кроме саботажа «варягов», отечественные импортеры тоже не спешили покупать дешевеющий «американец».

Все это в комплекте с признаками очередного сжатия гривневой ликвидности обеспечило значительную просадку курса безналичного доллара, оказавшегося под концептуальнозначимой отметкой 28,00 UAH/USD.



Наряду с шутливыми предположениями о заявке нерезидентов на украинское гражданство, были гипотезы о согласованной акции «варягов» и регулятора, цель которой «потрясти» долларовые «закрома» валютных спекулянтов, а заодно немного поправить состояние золотовалютных резервов после прошлонедельных долларовых интервенций НБУ. Меж тем средневзвешенный курс безналичного доллара неуклонно возвращается к уровням до даты введения военного положения в ряде областей Украины. Так что, наряду с нацбанковскими «интересами», в текущем «медвежьем» тренде безналичной пары доллар-гривня имеется и «политическая» составляющая.



Тем временем, цены «американца» на межбанке приобретают вид, способный спровоцировать масштабные покупки СКВ. Поэтому все-таки надеемся дождаться сезона репатриации дивидендов и сообразной курсовой реакции на это событие.



«Непатриотичные» надежды на отскок курса безналичного «американца» базируются на затянувшейся с финиша ноября коррекции средневзвешенного курса доллара на 1,46%. Эта потеря прозрачно намекает на готовность рынка «зеленого» безнала к смене тренда. Разумеется, если на рынке гривневого ресурса не будет текущего дефицита нацвалюты.



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