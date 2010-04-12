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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7045704670477048

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:00

  prodigy написав:
  козак написав:
  Qwerty написав:З якого дива?! І хто той, що буде продавати землю?! Вона вже вся під власниками!

Квартиры, дома, авто, яхты, пароходы, заводы... продаются, а земля не будет?


рынок земли это "жупел", согласен с Qwerty-земля на 85% під власниками.

На 96-97 відсотків, якщо мова йде про землі сільгосппризначення, є ще землі не розпайовані, але й вони пристроєні... Ну а інші землі на 99 відсотків у власника, мається на увазі ті, хто щось на тій землі побудував або вже проживає або використовує ту ділянку землі. На сьогоднішній день абсолютно нічого не заважає придбати ділянку землі чи сільськогосподарський масив. В одних випадках це купівля, в інших переуступка права оренди, в третіх заповіт або дарування. Відкриття ринку землі абсолютно не змінить в наших умовах власників, лише юридично це буде якимось чином оформлено.Ніякого дива не буде! Великі агрохолдинги, на кшталт «Кернела», у якого земельний банк більше 500 тисяч га, залишаться власниками таких земель! Сьогодні, розуміючи, що час продажу землі настане, вони, навпаки, любими шляхами добирають собі землі.
Qwerty
 
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