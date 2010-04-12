На 96-97 відсотків, якщо мова йде про землі сільгосппризначення, є ще землі не розпайовані, але й вони пристроєні... Ну а інші землі на 99 відсотків у власника, мається на увазі ті, хто щось на тій землі побудував або вже проживає або використовує ту ділянку землі. На сьогоднішній день абсолютно нічого не заважає придбати ділянку землі чи сільськогосподарський масив. В одних випадках це купівля, в інших переуступка права оренди, в третіх заповіт або дарування. Відкриття ринку землі абсолютно не змінить в наших умовах власників, лише юридично це буде якимось чином оформлено.Ніякого дива не буде! Великі агрохолдинги, на кшталт «Кернела», у якого земельний банк більше 500 тисяч га, залишаться власниками таких земель! Сьогодні, розуміючи, що час продажу землі настане, вони, навпаки, любими шляхами добирають собі землі.