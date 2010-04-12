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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7045704670477048 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 953 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 49 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 132 5. более 75% 64% 607 Всього голосів : 953 Додано: Сер 05 гру, 2018 23:00 prodigy написав: козак написав: Qwerty написав: З якого дива?! І хто той, що буде продавати землю?! Вона вже вся під власниками! З якого дива?! І хто той, що буде продавати землю?! Вона вже вся під власниками!

Квартиры, дома, авто, яхты, пароходы, заводы... продаются, а земля не будет? Квартиры, дома, авто, яхты, пароходы, заводы... продаются, а земля не будет?



рынок земли это "жупел", согласен с Qwerty-земля на 85% під власниками. рынок земли это "жупел", согласен с Qwerty-земля на 85% під власниками.

На 96-97 відсотків, якщо мова йде про землі сільгосппризначення, є ще землі не розпайовані, але й вони пристроєні... Ну а інші землі на 99 відсотків у власника, мається на увазі ті, хто щось на тій землі побудував або вже проживає або використовує ту ділянку землі. На сьогоднішній день абсолютно нічого не заважає придбати ділянку землі чи сільськогосподарський масив. В одних випадках це купівля, в інших переуступка права оренди, в третіх заповіт або дарування. Відкриття ринку землі абсолютно не змінить в наших умовах власників, лише юридично це буде якимось чином оформлено.Ніякого дива не буде! Великі агрохолдинги, на кшталт «Кернела», у якого земельний банк більше 500 тисяч га, залишаться власниками таких земель! Сьогодні, розуміючи, що час продажу землі настане, вони, навпаки, любими шляхами добирають собі землі. На 96-97 відсотків, якщо мова йде про землі сільгосппризначення, є ще землі не розпайовані, але й вони пристроєні... Ну а інші землі на 99 відсотків у власника, мається на увазі ті, хто щось на тій землі побудував або вже проживає або використовує ту ділянку землі. На сьогоднішній день абсолютно нічого не заважає придбати ділянку землі чи сільськогосподарський масив. В одних випадках це купівля, в інших переуступка права оренди, в третіх заповіт або дарування. Відкриття ринку землі абсолютно не змінить в наших умовах власників, лише юридично це буде якимось чином оформлено.Ніякого дива не буде! Великі агрохолдинги, на кшталт «Кернела», у якого земельний банк більше 500 тисяч га, залишаться власниками таких земель! Сьогодні, розуміючи, що час продажу землі настане, вони, навпаки, любими шляхами добирають собі землі. Qwerty Повідомлень: 1849 З нами з: 25.02.15 Подякував: 241 раз. Подякували: 318 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 23:28 LEXX написав: Мухосранск, 17.00, единственная обменка - 27,95/28,20 Мухосранск, 17.00, единственная обменка - 27,95/28,20 На то он и Мухосранск... Хотя вы знаете, в контексте нынешней курсовой ситуации, может оно и к лучшему. Несите гривну на депо до марта или апреля или июня... На то он и Мухосранск... Хотя вы знаете, в контексте нынешней курсовой ситуации, может оно и к лучшему. Несите гривну на депо до марта или апреля или июня... asti Повідомлень: 362 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 гру, 2018 23:31 ЛАД написав: freeze написав: Ihor Pavlovycz написав: Питання до старожилів. Чи було так колись, щоб у грудні гривня зміцнилась? Бо щось не пригадую Питання до старожилів. Чи було так колись, щоб у грудні гривня зміцнилась? Бо щось не пригадую



2008 год декабрь, Тимошенко махнула шашкой и гривна укрепилась 2008 год декабрь, Тимошенко махнула шашкой и гривна укрепилась

Было. Но перед "махом шашкой" взлетела до 10+, а после "укрепилась" до 9+ (сколько + точно не помню). Было. Но перед "махом шашкой" взлетела до 10+, а после "укрепилась" до 9+ (сколько + точно не помню).

Гривню трясло тоді до березня, потім було зибко, а в червні 2009 долар таки обвалився солідно. Ігор Павлович тоді встиг злитися вдало, тому добре памятає Отоді й стався укріпляж - але ніяк у грудні 2008.

А взагалі моє питання до того, що всупереч очікуванням, традиція буде зламана цр. А якщо й буде незначний відскок, то в січні нового року все вернеться на круги своя Гривню трясло тоді до березня, потім було зибко, а в червні 2009 долар таки обвалився солідно. Ігор Павлович тоді встиг злитися вдало, тому добре памятаєОтоді й стався укріпляж - але ніяк у грудні 2008.А взагалі моє питання до того, що всупереч очікуванням, традиція буде зламана цр. А якщо й буде незначний відскок, то в січні нового року все вернеться на круги своя Ihor Pavlovycz Повідомлень: 5791 З нами з: 04.01.09 Подякував: 191 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 00:47 Нет повести печальнее на свете ...

Отправлено: Чт 31 дек, 2015 22:52

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Ксю - вітаю Вас з Новим Роком.Бажаю в Новому Році здоров"я,успішної праці,результативних валютних операцій,душевного спокою,позитивних емоцій,здорового адреналіну,залишайтесь таким же "Енерджайзером",які Ви є зара,радуйте батьків,родичів і оточуючих.

Ну і,звичайно,залишайтесь родзинкою форуму.Вас більшість форумчан любить,дехто - ненавидить,але точно - немає рівнодушних до Вас.

Ксю - Ви неперевершена!!!



День Народження.

Отправлено: Сб 20 фев, 2016 15:13

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Оксанко - вітаю Вас з Днем народження.Бажаю здоров"я,прибутків від валютних операцій,стабільних надходжень від депозитів,цікавої і плідної високооплачуваної роботи,цілеспрямованості і безкомпромісності у досягненні високих життєвих цілей,здоров"я Вашим батькам,які народили для України таку прекрасну непересічну Людину.



8 березня

Отправлено: Вт 08 мар, 2016 06:52

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Ксю - дозвльте Вас привітати з святом Рози Люксемург і Клари Цеткін і побажати всього найкращого!!!



+++

Отправлено: Вт 12 апр, 2016 17:41

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Ксю - привет.

Сегодня не повезло дважды.

Сначала заехал на велике за 11 км от города на берег Ворсклы и там поламал колено педали,пришлось 11 км топтать пешком назад .

Потом сделал педаль и поехал в Буймеровку,за 6 км от города и там пробил колесо.

Пришлось оттуда топтать пешком опять.



+++

Отправлено: Ср 13 апр, 2016 11:54

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Ксю - привет.

Сегодня опять пробил то-же самое колесо.

Что такое не везёт и как с ним бороться?



Приват

Отправлено: Вс 17 апр, 2016 19:46

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Ксю - привет.

Надеюсь,у Вас нету в Привате депо?



Чай

Отправлено: Чт 21 июл, 2016 13:57

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Ксю???





+++

Отправлено: Чт 21 июл, 2016 14:26

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Ксю - що заважає забрати?Ви ж можете когось попросити.





Re: +++

Отправлено: Чт 21 июл, 2016 22:07

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Ксю - заберете або Ви,або хтось,кого Ви надішлите.

Вам варто лише написати в приватні повідомлення Гагаріну якийсь пароль,який назве Ваш представник,і отримати.

Якщо навіть вийде забрати через тиждень - напишіть про це Гагаріну.

Ми так і здогадувались,що приїдете забирати не Ви,а хтось від Вас.





+++

Отправлено: Чт 21 июл, 2016 22:23

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Ксю - якщо треба,давайте я напишу Гагаріну - хто приїде і який пароль сказати.





+++

Отправлено: Ср 27 июл, 2016 13:58

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Ксю - їздили до Гагаріна?



Re: +++

Отправлено: Ср 27 июл, 2016 19:06

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Як Ви дивитесь на те,щоб наступного разу вручив подарунок особисто Вам?





Re: +++

Отправлено: Ср 27 июл, 2016 20:32

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



А як з Вами познайомитись ближче?





Re: +++

Отправлено: Ср 27 июл, 2016 20:40

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Ксю???



+++

Отправлено: Пн 26 сен, 2016 16:35

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Ксю - Ви де?

Зара такий неспокійний час,що я хвилююсь за Вас.





Re: оо

Отправлено: Ср 16 ноя, 2016 11:52

tea



Ксю - "ніколи не кажіть ніколи".

Моя пропозиція в силі.

Як тільки Ви погодитесь,я все інше організую.

Без Вашого погодження,звичайно,я й кроку не зроблю.

Ксю - все буде добре.Ви - найкраща!!!





+++

Отправлено: Ср 16 ноя, 2016 11:56

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Ксю - заїхали б до Гагаріна.Я там залишив для Вас чай.Все-таки він має термін придатності.



Отправлено: Вт 24 янв, 2017 13:14

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Заголовок: Валютный рынок в контексте



Ксю - часом до Гагаріна не заїжджали?

Якщо хочете - давайте перевезу подарунок від Гагаріна в якийсь банк,в якому у Вас депо.Головне,щоб співробітники знали про це і були не проти.

Бажано б десь в районі Благбаза.



Re: Валютный рынок в контексте

Отправлено: Вт 24 янв, 2017 19:10

tea



Хотів би до 20 лютого ще один подарунок довезти.

Тільки аби Ви сказали - куди передати,щоб Ви не боялись забрати.





+++

Отправлено: Вт 24 янв, 2017 20:31

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Ксю - я ж так і не зрозумів,чи Ви не проти,якщо я до Дня Народження довезу ще один подарунок.



Re: +++

Отправлено: Вт 24 янв, 2017 21:11

tea



А чому Ви себе будете почувати ніяково,коли Вам пропонують подарунок на День Народження.

Я ж небайдужий до форумчанки О_О.





+++

Отправлено: Сб 28 янв, 2017 18:35

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Ксю - Ви хоч не ображаєтесь на ті повідомлення,які я про Вас пишу.

Ви через певний час будете мати образ супер-леді.

Ви будете живою легендою фінансових кіл України.



+++

Отправлено: Вт 31 янв, 2017 18:28

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Ви оповідання про себе вчора і сьогодні читали?

Я ж їх пишу для Вас.



+++

Отправлено: Вт 31 янв, 2017 22:40

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Ксю - а Ви не проти,якщо я Вас 20 лютого привітаю по телефону.

Звичайно,свого телефона Ви не залишите,то можете дати телефон фірми,або когось із співробітників.



Re: +++

Отправлено: Чт 02 фев, 2017 17:14

tea



Ксю - запропонуйте свій варіант - як Вам позвонити 20 лютого і привітати з Днем Народження.





Re: Валютный рынок в контексте

Отправлено: Чт 02 фев, 2017 21:29

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Ксю - а чому не відповідаєте?



Re: Валютный рынок в контексте

Отправлено: Чт 02 фев, 2017 21:37

tea



Якщо не хочете світити свій телефон - купіть стартовий пакет будь-якого оператора на один день.Гроші за стартовий пакет поверну,перерахувавши на телефон "поповнення".



Re: +++

Отправлено: Сб 04 фев, 2017 17:18

tea



Ксю - мене всі інші Оксани Харкова не цікавлять.





Отправлено: Сб 04 фев, 2017 20:20

От: tea (offline)

Кому: oxana_anaxo



Ксю - важко з Вами діалог дається.

Зустічатись не хочете,телефон не даєте...

Звідси роблю висновок,що у Вас є бойфренд... З Новим РокомОтправлено: Чт 31 дек, 2015 22:52От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - вітаю Вас з Новим Роком.Бажаю в Новому Році здоров"я,успішної праці,результативних валютних операцій,душевного спокою,позитивних емоцій,здорового адреналіну,залишайтесь таким же "Енерджайзером",які Ви є зара,радуйте батьків,родичів і оточуючих.Ну і,звичайно,залишайтесь родзинкою форуму.Вас більшість форумчан любить,дехто - ненавидить,але точно - немає рівнодушних до Вас.Ксю - Ви неперевершена!!!День Народження.Отправлено: Сб 20 фев, 2016 15:13От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoОксанко - вітаю Вас з Днем народження.Бажаю здоров"я,прибутків від валютних операцій,стабільних надходжень від депозитів,цікавої і плідної високооплачуваної роботи,цілеспрямованості і безкомпромісності у досягненні високих життєвих цілей,здоров"я Вашим батькам,які народили для України таку прекрасну непересічну Людину.8 березняОтправлено: Вт 08 мар, 2016 06:52От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - дозвльте Вас привітати з святом Рози Люксемург і Клари Цеткін і побажати всього найкращого!!!+++Отправлено: Вт 12 апр, 2016 17:41От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - привет.Сегодня не повезло дважды.Сначала заехал на велике за 11 км от города на берег Ворсклы и там поламал колено педали,пришлось 11 км топтать пешком назад .Потом сделал педаль и поехал в Буймеровку,за 6 км от города и там пробил колесо.Пришлось оттуда топтать пешком опять.+++Отправлено: Ср 13 апр, 2016 11:54От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - привет.Сегодня опять пробил то-же самое колесо.Что такое не везёт и как с ним бороться?ПриватОтправлено: Вс 17 апр, 2016 19:46От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - привет.Надеюсь,у Вас нету в Привате депо?ЧайОтправлено: Чт 21 июл, 2016 13:57От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю???+++Отправлено: Чт 21 июл, 2016 14:26От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - що заважає забрати?Ви ж можете когось попросити.Re: +++Отправлено: Чт 21 июл, 2016 22:07От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - заберете або Ви,або хтось,кого Ви надішлите.Вам варто лише написати в приватні повідомлення Гагаріну якийсь пароль,який назве Ваш представник,і отримати.Якщо навіть вийде забрати через тиждень - напишіть про це Гагаріну.Ми так і здогадувались,що приїдете забирати не Ви,а хтось від Вас.+++Отправлено: Чт 21 июл, 2016 22:23От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - якщо треба,давайте я напишу Гагаріну - хто приїде і який пароль сказати.+++Отправлено: Ср 27 июл, 2016 13:58От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - їздили до Гагаріна?Re: +++Отправлено: Ср 27 июл, 2016 19:06От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoЯк Ви дивитесь на те,щоб наступного разу вручив подарунок особисто Вам?Re: +++Отправлено: Ср 27 июл, 2016 20:32От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoА як з Вами познайомитись ближче?Re: +++Отправлено: Ср 27 июл, 2016 20:40От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю???+++Отправлено: Пн 26 сен, 2016 16:35От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - Ви де?Зара такий неспокійний час,що я хвилююсь за Вас.Re: ооОтправлено: Ср 16 ноя, 2016 11:52teaКсю - "ніколи не кажіть ніколи".Моя пропозиція в силі.Як тільки Ви погодитесь,я все інше організую.Без Вашого погодження,звичайно,я й кроку не зроблю.Ксю - все буде добре.Ви - найкраща!!!+++Отправлено: Ср 16 ноя, 2016 11:56От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - заїхали б до Гагаріна.Я там залишив для Вас чай.Все-таки він має термін придатності.Отправлено: Вт 24 янв, 2017 13:14От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoЗаголовок: Валютный рынок в контекстеКсю - часом до Гагаріна не заїжджали?Якщо хочете - давайте перевезу подарунок від Гагаріна в якийсь банк,в якому у Вас депо.Головне,щоб співробітники знали про це і були не проти.Бажано б десь в районі Благбаза.Re: Валютный рынок в контекстеОтправлено: Вт 24 янв, 2017 19:10teaХотів би до 20 лютого ще один подарунок довезти.Тільки аби Ви сказали - куди передати,щоб Ви не боялись забрати.+++Отправлено: Вт 24 янв, 2017 20:31От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - я ж так і не зрозумів,чи Ви не проти,якщо я до Дня Народження довезу ще один подарунок.Re: +++Отправлено: Вт 24 янв, 2017 21:11teaА чому Ви себе будете почувати ніяково,коли Вам пропонують подарунок на День Народження.Я ж небайдужий до форумчанки О_О.+++Отправлено: Сб 28 янв, 2017 18:35От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - Ви хоч не ображаєтесь на ті повідомлення,які я про Вас пишу.Ви через певний час будете мати образ супер-леді.Ви будете живою легендою фінансових кіл України.+++Отправлено: Вт 31 янв, 2017 18:28От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoВи оповідання про себе вчора і сьогодні читали?Я ж їх пишу для Вас.+++Отправлено: Вт 31 янв, 2017 22:40От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - а Ви не проти,якщо я Вас 20 лютого привітаю по телефону.Звичайно,свого телефона Ви не залишите,то можете дати телефон фірми,або когось із співробітників.Re: +++Отправлено: Чт 02 фев, 2017 17:14teaКсю - запропонуйте свій варіант - як Вам позвонити 20 лютого і привітати з Днем Народження.Re: Валютный рынок в контекстеОтправлено: Чт 02 фев, 2017 21:29От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - а чому не відповідаєте?Re: Валютный рынок в контекстеОтправлено: Чт 02 фев, 2017 21:37teaЯкщо не хочете світити свій телефон - купіть стартовий пакет будь-якого оператора на один день.Гроші за стартовий пакет поверну,перерахувавши на телефон "поповнення".Re: +++Отправлено: Сб 04 фев, 2017 17:18teaКсю - мене всі інші Оксани Харкова не цікавлять.Отправлено: Сб 04 фев, 2017 20:20От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - важко з Вами діалог дається.Зустічатись не хочете,телефон не даєте...Звідси роблю висновок,що у Вас є бойфренд... Извините за офф-топ.

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Повідомлень: 8966 З нами з: 07.05.09 Подякував: 147 раз. Подякували: 1684 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 7045704670477048 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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