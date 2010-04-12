Додано: Чет 06 гру, 2018 00:47

З Новим РокомОтправлено: Чт 31 дек, 2015 22:52От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - вітаю Вас з Новим Роком.Бажаю в Новому Році здоров"я,успішної праці,результативних валютних операцій,душевного спокою,позитивних емоцій,здорового адреналіну,залишайтесь таким же "Енерджайзером",які Ви є зара,радуйте батьків,родичів і оточуючих.Ну і,звичайно,залишайтесь родзинкою форуму.Вас більшість форумчан любить,дехто - ненавидить,але точно - немає рівнодушних до Вас.Ксю - Ви неперевершена!!!День Народження.Отправлено: Сб 20 фев, 2016 15:13От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoОксанко - вітаю Вас з Днем народження.Бажаю здоров"я,прибутків від валютних операцій,стабільних надходжень від депозитів,цікавої і плідної високооплачуваної роботи,цілеспрямованості і безкомпромісності у досягненні високих життєвих цілей,здоров"я Вашим батькам,які народили для України таку прекрасну непересічну Людину.8 березняОтправлено: Вт 08 мар, 2016 06:52От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - дозвльте Вас привітати з святом Рози Люксемург і Клари Цеткін і побажати всього найкращого!!!+++Отправлено: Вт 12 апр, 2016 17:41От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - привет.Сегодня не повезло дважды.Сначала заехал на велике за 11 км от города на берег Ворсклы и там поламал колено педали,пришлось 11 км топтать пешком назад .Потом сделал педаль и поехал в Буймеровку,за 6 км от города и там пробил колесо.Пришлось оттуда топтать пешком опять.+++Отправлено: Ср 13 апр, 2016 11:54От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - привет.Сегодня опять пробил то-же самое колесо.Что такое не везёт и как с ним бороться?ПриватОтправлено: Вс 17 апр, 2016 19:46От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - привет.Надеюсь,у Вас нету в Привате депо?ЧайОтправлено: Чт 21 июл, 2016 13:57От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю???+++Отправлено: Чт 21 июл, 2016 14:26От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - що заважає забрати?Ви ж можете когось попросити.Re: +++Отправлено: Чт 21 июл, 2016 22:07От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - заберете або Ви,або хтось,кого Ви надішлите.Вам варто лише написати в приватні повідомлення Гагаріну якийсь пароль,який назве Ваш представник,і отримати.Якщо навіть вийде забрати через тиждень - напишіть про це Гагаріну.Ми так і здогадувались,що приїдете забирати не Ви,а хтось від Вас.+++Отправлено: Чт 21 июл, 2016 22:23От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - якщо треба,давайте я напишу Гагаріну - хто приїде і який пароль сказати.+++Отправлено: Ср 27 июл, 2016 13:58От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - їздили до Гагаріна?Re: +++Отправлено: Ср 27 июл, 2016 19:06От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoЯк Ви дивитесь на те,щоб наступного разу вручив подарунок особисто Вам?Re: +++Отправлено: Ср 27 июл, 2016 20:32От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoА як з Вами познайомитись ближче?Re: +++Отправлено: Ср 27 июл, 2016 20:40От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю???+++Отправлено: Пн 26 сен, 2016 16:35От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - Ви де?Зара такий неспокійний час,що я хвилююсь за Вас.Re: ооОтправлено: Ср 16 ноя, 2016 11:52teaКсю - "ніколи не кажіть ніколи".Моя пропозиція в силі.Як тільки Ви погодитесь,я все інше організую.Без Вашого погодження,звичайно,я й кроку не зроблю.Ксю - все буде добре.Ви - найкраща!!!+++Отправлено: Ср 16 ноя, 2016 11:56От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - заїхали б до Гагаріна.Я там залишив для Вас чай.Все-таки він має термін придатності.Отправлено: Вт 24 янв, 2017 13:14От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoЗаголовок: Валютный рынок в контекстеКсю - часом до Гагаріна не заїжджали?Якщо хочете - давайте перевезу подарунок від Гагаріна в якийсь банк,в якому у Вас депо.Головне,щоб співробітники знали про це і були не проти.Бажано б десь в районі Благбаза.Re: Валютный рынок в контекстеОтправлено: Вт 24 янв, 2017 19:10teaХотів би до 20 лютого ще один подарунок довезти.Тільки аби Ви сказали - куди передати,щоб Ви не боялись забрати.+++Отправлено: Вт 24 янв, 2017 20:31От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - я ж так і не зрозумів,чи Ви не проти,якщо я до Дня Народження довезу ще один подарунок.Re: +++Отправлено: Вт 24 янв, 2017 21:11teaА чому Ви себе будете почувати ніяково,коли Вам пропонують подарунок на День Народження.Я ж небайдужий до форумчанки О_О.+++Отправлено: Сб 28 янв, 2017 18:35От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - Ви хоч не ображаєтесь на ті повідомлення,які я про Вас пишу.Ви через певний час будете мати образ супер-леді.Ви будете живою легендою фінансових кіл України.+++Отправлено: Вт 31 янв, 2017 18:28От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoВи оповідання про себе вчора і сьогодні читали?Я ж їх пишу для Вас.+++Отправлено: Вт 31 янв, 2017 22:40От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - а Ви не проти,якщо я Вас 20 лютого привітаю по телефону.Звичайно,свого телефона Ви не залишите,то можете дати телефон фірми,або когось із співробітників.Re: +++Отправлено: Чт 02 фев, 2017 17:14teaКсю - запропонуйте свій варіант - як Вам позвонити 20 лютого і привітати з Днем Народження.Re: Валютный рынок в контекстеОтправлено: Чт 02 фев, 2017 21:29От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - а чому не відповідаєте?Re: Валютный рынок в контекстеОтправлено: Чт 02 фев, 2017 21:37teaЯкщо не хочете світити свій телефон - купіть стартовий пакет будь-якого оператора на один день.Гроші за стартовий пакет поверну,перерахувавши на телефон "поповнення".Re: +++Отправлено: Сб 04 фев, 2017 17:18teaКсю - мене всі інші Оксани Харкова не цікавлять.Отправлено: Сб 04 фев, 2017 20:20От: tea (offline)Кому: oxana_anaxoКсю - важко з Вами діалог дається.Зустічатись не хочете,телефон не даєте...Звідси роблю висновок,що у Вас є бойфренд...