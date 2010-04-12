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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7045704670477048

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:00

  prodigy написав:
  козак написав:
  Qwerty написав:З якого дива?! І хто той, що буде продавати землю?! Вона вже вся під власниками!

Квартиры, дома, авто, яхты, пароходы, заводы... продаются, а земля не будет?


рынок земли это "жупел", согласен с Qwerty-земля на 85% під власниками.

На 96-97 відсотків, якщо мова йде про землі сільгосппризначення, є ще землі не розпайовані, але й вони пристроєні... Ну а інші землі на 99 відсотків у власника, мається на увазі ті, хто щось на тій землі побудував або вже проживає або використовує ту ділянку землі. На сьогоднішній день абсолютно нічого не заважає придбати ділянку землі чи сільськогосподарський масив. В одних випадках це купівля, в інших переуступка права оренди, в третіх заповіт або дарування. Відкриття ринку землі абсолютно не змінить в наших умовах власників, лише юридично це буде якимось чином оформлено.Ніякого дива не буде! Великі агрохолдинги, на кшталт «Кернела», у якого земельний банк більше 500 тисяч га, залишаться власниками таких земель! Сьогодні, розуміючи, що час продажу землі настане, вони, навпаки, любими шляхами добирають собі землі.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:28

  LEXX написав:Мухосранск, 17.00, единственная обменка - 27,95/28,20 :(
На то он и Мухосранск... Хотя вы знаете, в контексте нынешней курсовой ситуации, может оно и к лучшему. Несите гривну на депо до марта или апреля или июня...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:31

  ЛАД написав:
  freeze написав:
  Ihor Pavlovycz написав:Питання до старожилів. Чи було так колись, щоб у грудні гривня зміцнилась? Бо щось не пригадую :?:


2008 год декабрь, Тимошенко махнула шашкой и гривна укрепилась

Было. Но перед "махом шашкой" взлетела до 10+, а после "укрепилась" до 9+ (сколько + точно не помню).

Гривню трясло тоді до березня, потім було зибко, а в червні 2009 долар таки обвалився солідно. Ігор Павлович тоді встиг злитися вдало, тому добре памятає :) Отоді й стався укріпляж - але ніяк у грудні 2008.
А взагалі моє питання до того, що всупереч очікуванням, традиція буде зламана цр. А якщо й буде незначний відскок, то в січні нового року все вернеться на круги своя
Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 00:47

Нет повести печальнее на свете ...

З Новим Роком
Отправлено: Чт 31 дек, 2015 22:52
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ксю - вітаю Вас з Новим Роком.Бажаю в Новому Році здоров"я,успішної праці,результативних валютних операцій,душевного спокою,позитивних емоцій,здорового адреналіну,залишайтесь таким же "Енерджайзером",які Ви є зара,радуйте батьків,родичів і оточуючих.
Ну і,звичайно,залишайтесь родзинкою форуму.Вас більшість форумчан любить,дехто - ненавидить,але точно - немає рівнодушних до Вас.
Ксю - Ви неперевершена!!!

День Народження.
Отправлено: Сб 20 фев, 2016 15:13
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Оксанко - вітаю Вас з Днем народження.Бажаю здоров"я,прибутків від валютних операцій,стабільних надходжень від депозитів,цікавої і плідної високооплачуваної роботи,цілеспрямованості і безкомпромісності у досягненні високих життєвих цілей,здоров"я Вашим батькам,які народили для України таку прекрасну непересічну Людину.

8 березня
Отправлено: Вт 08 мар, 2016 06:52
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ксю - дозвльте Вас привітати з святом Рози Люксемург і Клари Цеткін і побажати всього найкращого!!!

+++
Отправлено: Вт 12 апр, 2016 17:41
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ксю - привет.
Сегодня не повезло дважды.
Сначала заехал на велике за 11 км от города на берег Ворсклы и там поламал колено педали,пришлось 11 км топтать пешком назад .
Потом сделал педаль и поехал в Буймеровку,за 6 км от города и там пробил колесо. :(
Пришлось оттуда топтать пешком опять.

+++
Отправлено: Ср 13 апр, 2016 11:54
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ксю - привет.
Сегодня опять пробил то-же самое колесо.
Что такое не везёт и как с ним бороться?

Приват
Отправлено: Вс 17 апр, 2016 19:46
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ксю - привет.
Надеюсь,у Вас нету в Привате депо?

Чай
Отправлено: Чт 21 июл, 2016 13:57
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ксю???


+++
Отправлено: Чт 21 июл, 2016 14:26
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ксю - що заважає забрати?Ви ж можете когось попросити.


Re: +++
Отправлено: Чт 21 июл, 2016 22:07
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ксю - заберете або Ви,або хтось,кого Ви надішлите.
Вам варто лише написати в приватні повідомлення Гагаріну якийсь пароль,який назве Ваш представник,і отримати.
Якщо навіть вийде забрати через тиждень - напишіть про це Гагаріну.
Ми так і здогадувались,що приїдете забирати не Ви,а хтось від Вас.


+++
Отправлено: Чт 21 июл, 2016 22:23
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ксю - якщо треба,давайте я напишу Гагаріну - хто приїде і який пароль сказати.


+++
Отправлено: Ср 27 июл, 2016 13:58
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ксю - їздили до Гагаріна?

Re: +++
Отправлено: Ср 27 июл, 2016 19:06
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Як Ви дивитесь на те,щоб наступного разу вручив подарунок особисто Вам?


Re: +++
Отправлено: Ср 27 июл, 2016 20:32
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

А як з Вами познайомитись ближче?


Re: +++
Отправлено: Ср 27 июл, 2016 20:40
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ксю???

+++
Отправлено: Пн 26 сен, 2016 16:35
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ксю - Ви де?
Зара такий неспокійний час,що я хвилююсь за Вас.


Re: оо
Отправлено: Ср 16 ноя, 2016 11:52
tea

Ксю - "ніколи не кажіть ніколи".
Моя пропозиція в силі.
Як тільки Ви погодитесь,я все інше організую.
Без Вашого погодження,звичайно,я й кроку не зроблю.
Ксю - все буде добре.Ви - найкраща!!!


+++
Отправлено: Ср 16 ноя, 2016 11:56
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ксю - заїхали б до Гагаріна.Я там залишив для Вас чай.Все-таки він має термін придатності.

Отправлено: Вт 24 янв, 2017 13:14
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Заголовок: Валютный рынок в контексте

Ксю - часом до Гагаріна не заїжджали?
Якщо хочете - давайте перевезу подарунок від Гагаріна в якийсь банк,в якому у Вас депо.Головне,щоб співробітники знали про це і були не проти.
Бажано б десь в районі Благбаза.

Re: Валютный рынок в контексте
Отправлено: Вт 24 янв, 2017 19:10
tea

Хотів би до 20 лютого ще один подарунок довезти.
Тільки аби Ви сказали - куди передати,щоб Ви не боялись забрати.


+++
Отправлено: Вт 24 янв, 2017 20:31
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ксю - я ж так і не зрозумів,чи Ви не проти,якщо я до Дня Народження довезу ще один подарунок.

Re: +++
Отправлено: Вт 24 янв, 2017 21:11
tea

А чому Ви себе будете почувати ніяково,коли Вам пропонують подарунок на День Народження.
Я ж небайдужий до форумчанки О_О.


+++
Отправлено: Сб 28 янв, 2017 18:35
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ксю - Ви хоч не ображаєтесь на ті повідомлення,які я про Вас пишу.
Ви через певний час будете мати образ супер-леді.
Ви будете живою легендою фінансових кіл України.

+++
Отправлено: Вт 31 янв, 2017 18:28
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ви оповідання про себе вчора і сьогодні читали?
Я ж їх пишу для Вас.

+++
Отправлено: Вт 31 янв, 2017 22:40
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ксю - а Ви не проти,якщо я Вас 20 лютого привітаю по телефону.
Звичайно,свого телефона Ви не залишите,то можете дати телефон фірми,або когось із співробітників.

Re: +++
Отправлено: Чт 02 фев, 2017 17:14
tea

Ксю - запропонуйте свій варіант - як Вам позвонити 20 лютого і привітати з Днем Народження.


Re: Валютный рынок в контексте
Отправлено: Чт 02 фев, 2017 21:29
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ксю - а чому не відповідаєте?

Re: Валютный рынок в контексте
Отправлено: Чт 02 фев, 2017 21:37
tea

Якщо не хочете світити свій телефон - купіть стартовий пакет будь-якого оператора на один день.Гроші за стартовий пакет поверну,перерахувавши на телефон "поповнення".

Re: +++
Отправлено: Сб 04 фев, 2017 17:18
tea

Ксю - мене всі інші Оксани Харкова не цікавлять.


Отправлено: Сб 04 фев, 2017 20:20
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ксю - важко з Вами діалог дається.
Зустічатись не хочете,телефон не даєте...
Звідси роблю висновок,що у Вас є бойфренд...
Извините за офф-топ.
Не читаю сообщения от Андрей_В, Gumanoid, safonovstanislav, somilitark, tea, Zebra, Yuri_61, Yuri_T, Libo, mister-svet
oxana_anaxo
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 00:57

Re: Валютный рынок в контексте

О_О вот и зачем?????
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 01:05

Звідси роблю висновок,що у Вас є бойфренд...

:mrgreen:
Заходит человек из Ахтырки в сэкс-шоп. Покупает резиновую женщину.
Перед оплатой вдруг спрашивает продавца:
"А какая дата изготовления?"
Продавец: 20 февраля.
Человек: Рыба? К черту, к черту...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 01:22

Ситуация на Одесском припортовом заводе продолжает ухудшаться, поэтому к его кризисному контролю в ближайшее время может быть подключен отобранный Фондом госимущества на конкурсе инвестсоветник Pericles Global Advisory.

Об этом в кулуарах III международного форума корпоративных директоров сообщил министр Кабинета министров, глава Межведомственной рабочей группы по вопросам приватизации Александр Саенко, передает "Интерфакс-Украина".
....
Фонд госимущества в конце июля отобрал возглавляемый Pericles Global Advisory консорциум в составе White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital в качестве инвестсоветника для приватизации ОПЗ. Однако работа советника заблокирована судебным разбирательством, которое инициировал проигравший участник конкурса.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/12/5/643308
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 01:37

Re: Валютный рынок в контексте

Оо где продолжение? И к чему бы это? И на сколько я понял ты ж мужик...
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 02:33

в этом контексте очень любопытно: сколько именно смог бы отсудить, к примеру, в Австрии один чувак у другого чувака за длящиеся годами сексуальные домогательства в интернете? :D :D
нет специалистов по Австрийскому праву?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 03:27

  oxana_anaxo написав:З Новим Роком
Отправлено: Чт 31 дек, 2015 22:52
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ксю - вітаю Вас з Новим Роком.Бажаю в Новому Році здоров"я,успішної праці,результативних валютних операцій,душевного спокою,позитивних емоцій,здорового адреналіну,залишайтесь таким же "Енерджайзером",які Ви є зара,радуйте батьків,родичів і оточуючих.
Ну і,звичайно,залишайтесь родзинкою форуму.Вас більшість форумчан любить,дехто - ненавидить,але точно - немає рівнодушних до Вас.
Ксю - Ви неперевершена!!!


...

  oxana_anaxo написав:Отправлено: Сб 04 фев, 2017 20:20
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo

Ксю - важко з Вами діалог дається.
Зустічатись не хочете,телефон не даєте...
Звідси роблю висновок,що у Вас є бойфренд...


шо там сейчас - в 2018? узаконили отношения?
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