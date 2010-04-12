З Новим Роком
Отправлено: Чт 31 дек, 2015 22:52
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Ксю - вітаю Вас з Новим Роком.Бажаю в Новому Році здоров"я,успішної праці,результативних валютних операцій,душевного спокою,позитивних емоцій,здорового адреналіну,залишайтесь таким же "Енерджайзером",які Ви є зара,радуйте батьків,родичів і оточуючих.
Ну і,звичайно,залишайтесь родзинкою форуму.Вас більшість форумчан любить,дехто - ненавидить,але точно - немає рівнодушних до Вас.
Ксю - Ви неперевершена!!!
День Народження.
Отправлено: Сб 20 фев, 2016 15:13
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Оксанко - вітаю Вас з Днем народження.Бажаю здоров"я,прибутків від валютних операцій,стабільних надходжень від депозитів,цікавої і плідної високооплачуваної роботи,цілеспрямованості і безкомпромісності у досягненні високих життєвих цілей,здоров"я Вашим батькам,які народили для України таку прекрасну непересічну Людину.
8 березня
Отправлено: Вт 08 мар, 2016 06:52
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Ксю - дозвльте Вас привітати з святом Рози Люксемург і Клари Цеткін і побажати всього найкращого!!!
+++
Отправлено: Вт 12 апр, 2016 17:41
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Ксю - привет.
Сегодня не повезло дважды.
Сначала заехал на велике за 11 км от города на берег Ворсклы и там поламал колено педали,пришлось 11 км топтать пешком назад .
Потом сделал педаль и поехал в Буймеровку,за 6 км от города и там пробил колесо.
Пришлось оттуда топтать пешком опять.
+++
Отправлено: Ср 13 апр, 2016 11:54
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Ксю - привет.
Сегодня опять пробил то-же самое колесо.
Что такое не везёт и как с ним бороться?
Приват
Отправлено: Вс 17 апр, 2016 19:46
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Ксю - привет.
Надеюсь,у Вас нету в Привате депо?
Чай
Отправлено: Чт 21 июл, 2016 13:57
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Ксю???
+++
Отправлено: Чт 21 июл, 2016 14:26
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Ксю - що заважає забрати?Ви ж можете когось попросити.
Re: +++
Отправлено: Чт 21 июл, 2016 22:07
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Ксю - заберете або Ви,або хтось,кого Ви надішлите.
Вам варто лише написати в приватні повідомлення Гагаріну якийсь пароль,який назве Ваш представник,і отримати.
Якщо навіть вийде забрати через тиждень - напишіть про це Гагаріну.
Ми так і здогадувались,що приїдете забирати не Ви,а хтось від Вас.
+++
Отправлено: Чт 21 июл, 2016 22:23
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Ксю - якщо треба,давайте я напишу Гагаріну - хто приїде і який пароль сказати.
+++
Отправлено: Ср 27 июл, 2016 13:58
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Ксю - їздили до Гагаріна?
Re: +++
Отправлено: Ср 27 июл, 2016 19:06
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Як Ви дивитесь на те,щоб наступного разу вручив подарунок особисто Вам?
Re: +++
Отправлено: Ср 27 июл, 2016 20:32
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
А як з Вами познайомитись ближче?
Re: +++
Отправлено: Ср 27 июл, 2016 20:40
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Ксю???
+++
Отправлено: Пн 26 сен, 2016 16:35
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Ксю - Ви де?
Зара такий неспокійний час,що я хвилююсь за Вас.
Re: оо
Отправлено: Ср 16 ноя, 2016 11:52
tea
Ксю - "ніколи не кажіть ніколи".
Моя пропозиція в силі.
Як тільки Ви погодитесь,я все інше організую.
Без Вашого погодження,звичайно,я й кроку не зроблю.
Ксю - все буде добре.Ви - найкраща!!!
+++
Отправлено: Ср 16 ноя, 2016 11:56
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Ксю - заїхали б до Гагаріна.Я там залишив для Вас чай.Все-таки він має термін придатності.
Отправлено: Вт 24 янв, 2017 13:14
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Заголовок: Валютный рынок в контексте
Ксю - часом до Гагаріна не заїжджали?
Якщо хочете - давайте перевезу подарунок від Гагаріна в якийсь банк,в якому у Вас депо.Головне,щоб співробітники знали про це і були не проти.
Бажано б десь в районі Благбаза.
Re: Валютный рынок в контексте
Отправлено: Вт 24 янв, 2017 19:10
tea
Хотів би до 20 лютого ще один подарунок довезти.
Тільки аби Ви сказали - куди передати,щоб Ви не боялись забрати.
+++
Отправлено: Вт 24 янв, 2017 20:31
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Ксю - я ж так і не зрозумів,чи Ви не проти,якщо я до Дня Народження довезу ще один подарунок.
Re: +++
Отправлено: Вт 24 янв, 2017 21:11
tea
А чому Ви себе будете почувати ніяково,коли Вам пропонують подарунок на День Народження.
Я ж небайдужий до форумчанки О_О.
+++
Отправлено: Сб 28 янв, 2017 18:35
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Ксю - Ви хоч не ображаєтесь на ті повідомлення,які я про Вас пишу.
Ви через певний час будете мати образ супер-леді.
Ви будете живою легендою фінансових кіл України.
+++
Отправлено: Вт 31 янв, 2017 18:28
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Ви оповідання про себе вчора і сьогодні читали?
Я ж їх пишу для Вас.
+++
Отправлено: Вт 31 янв, 2017 22:40
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Ксю - а Ви не проти,якщо я Вас 20 лютого привітаю по телефону.
Звичайно,свого телефона Ви не залишите,то можете дати телефон фірми,або когось із співробітників.
Re: +++
Отправлено: Чт 02 фев, 2017 17:14
tea
Ксю - запропонуйте свій варіант - як Вам позвонити 20 лютого і привітати з Днем Народження.
Re: Валютный рынок в контексте
Отправлено: Чт 02 фев, 2017 21:29
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Ксю - а чому не відповідаєте?
Re: Валютный рынок в контексте
Отправлено: Чт 02 фев, 2017 21:37
tea
Якщо не хочете світити свій телефон - купіть стартовий пакет будь-якого оператора на один день.Гроші за стартовий пакет поверну,перерахувавши на телефон "поповнення".
Re: +++
Отправлено: Сб 04 фев, 2017 17:18
tea
Ксю - мене всі інші Оксани Харкова не цікавлять.
Отправлено: Сб 04 фев, 2017 20:20
От: tea (offline)
Кому: oxana_anaxo
Ксю - важко з Вами діалог дається.
Зустічатись не хочете,телефон не даєте...
Звідси роблю висновок,що у Вас є бойфренд...
Извините за офф-топ.
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