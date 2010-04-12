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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 гру, 2018 06:07
Re: Валютный рынок в контексте
Вот она какая, месть Tolevasa. Расчехлил учётку...
Додано: Чет 06 гру, 2018 06:44
Re: Валютный рынок в контексте
Скандалы, интриги, расследования.
А ведь учетку больше не планировал использовать, полтора года как заброшена была.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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