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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7046704770487049

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 06:07

Re: Валютный рынок в контексте

Вот она какая, месть Tolevasa. Расчехлил учётку...
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 06:44

Re: Валютный рынок в контексте

Скандалы, интриги, расследования.

А ведь учетку больше не планировал использовать, полтора года как заброшена была.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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  #<1 ... 7046704770487049
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