Додано: Чет 06 гру, 2018 06:44

Скандалы, интриги, расследования.



А ведь учетку больше не планировал использовать, полтора года как заброшена была.

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......