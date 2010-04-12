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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 гру, 2018 06:07
Вот она какая, месть Tolevasa. Расчехлил учётку...
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serg1974
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Додано: Чет 06 гру, 2018 06:44
Скандалы, интриги, расследования.
А ведь учетку больше не планировал использовать, полтора года как заброшена была.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Чет 06 гру, 2018 08:01
Думаю tea тут больше не увидим. Позорище так унижаться
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DmitryK
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Додано: Чет 06 гру, 2018 08:12
DmitryK написав:Думаю tea тут больше не увидим. Позорище так унижаться
Увидим, особо ничего нового не опубликовано, говорливый Чай и так о всем докладывал на форуме.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 08:20
DmitryK написав:
Думаю tea тут больше не увидим. Позорище так унижаться
На такое мнение и рассчитывал автор компромата.
Ничего сверхъестественного не вижу.
Намного уникальней случай когда у персонажа 5 учёток и 10 легенд. Талант, однозначно. Снимаю шляпу.
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serg1974
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Додано: Чет 06 гру, 2018 08:40
kolyuchy написав:
О_О вот и зачем?????
Дятлизм в тяжелой форме
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