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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70477048704970507051>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:01

Думаю tea тут больше не увидим. Позорище так унижаться
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:12

Re: Валютный рынок в контексте

DmitryK написав:Думаю tea тут больше не увидим. Позорище так унижаться
Увидим, особо ничего нового не опубликовано, говорливый Чай и так о всем докладывал на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:20

  DmitryK написав:Думаю tea тут больше не увидим. Позорище так унижаться


На такое мнение и рассчитывал автор компромата.
Ничего сверхъестественного не вижу.
Намного уникальней случай когда у персонажа 5 учёток и 10 легенд. Талант, однозначно. Снимаю шляпу.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:40

  kolyuchy написав:О_О вот и зачем?????

Дятлизм в тяжелой форме
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 08:55

  antey1969 написав:
  kolyuchy написав:О_О вот и зачем?????

Дятлизм в тяжелой форме


де***, б..!

Мораль сей истории такова - хочешь к себе внимания повышенного и ответов на вопросы НЕМЕДЛЕННО, регистрируйся на форуме девкой со смазливой фоткой. Стелется сразу как минимум половина форумчан-мужчин (особенно на технических форумах), готовы прибежать по первому чиху и в .... целовать.
А все это из-за отсутствия нормальных человеческих отношений в жизни, виртуализм, так сказать ....
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:04

  kolyuchy написав:О_О вот и зачем?????


месть колючая ....
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:15

[quote="4518268:oxana_anaxo"]
Для меня не важно кто Вы, он или она, пишите пожалуйста о валюте и не пропадайте. С уважением к Вам.
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:20

6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных Сил

Вітаю всіх, чому цей праздник 6-го?

6 декабря 1991 года. Именно в этот день Верховная рада приняла закони "Об обороне Украины" и "О Вооруженных силах Украины", а также в зале парламента был зачитан текст Военной присяги.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 06 гру, 2018 09:28, всього редагувалось 1 раз.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:20

  DmitryK написав:Думаю tea тут больше не увидим. Позорище так унижаться

А що там такого,про що я тут не писав?
Взагалі нічого не бачу.
А форумчани отримали зайвий доказ,що Толевас,Траст,Крейзімод,сінус і О-О це одна і та ж людина,хоча до цього заперечувала.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:26

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго ранку панове. По моїм спостереженням за два роки,то клонів дуже багато на форумі. Наприклад коли тиша, виходять флудери і розважають гілочку. У поважного ДС теж є мабуть декілька ніків, у холяви, Libo, Долярчика ітд. можливо і в персоналу форуму Модераторів, для того щоб життя тут продовжувалося, хіба це когось дивує? Маніяк Чай, наприклад, досих пір не вгамувався, бо писав йому бородатий дядько і головне з чиїх слів? І кожен день ця вистава продовжується.
Перес де Куэльяр
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