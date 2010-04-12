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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 гру, 2018 08:12
Re: Валютный рынок в контексте
Увидим, особо ничего нового не опубликовано, говорливый Чай и так о всем докладывал на форуме.
Додано: Чет 06 гру, 2018 08:20
Додано: Чет 06 гру, 2018 08:55
де***, б..!
Мораль сей истории такова - хочешь к себе внимания повышенного и ответов на вопросы НЕМЕДЛЕННО, регистрируйся на форуме девкой со смазливой фоткой. Стелется сразу как минимум половина форумчан-мужчин (особенно на технических форумах), готовы прибежать по первому чиху и в .... целовать.
А все это из-за отсутствия нормальных человеческих отношений в жизни, виртуализм, так сказать ....
Додано: Чет 06 гру, 2018 09:15
[quote="4518268:oxana_anaxo"]
Для меня не важно кто Вы, он или она, пишите пожалуйста о валюте и не пропадайте. С уважением к Вам.
Додано: Чет 06 гру, 2018 09:20
6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных Сил
Вітаю всіх, чому цей праздник 6-го?
6 декабря 1991 года. Именно в этот день Верховная рада приняла закони "Об обороне Украины" и "О Вооруженных силах Украины", а также в зале парламента был зачитан текст Военной присяги.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 06 гру, 2018 09:28, всього редагувалось 1 раз.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Чет 06 гру, 2018 09:20
Додано: Чет 06 гру, 2018 09:26
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго ранку панове. По моїм спостереженням за два роки,то клонів дуже багато на форумі. Наприклад коли тиша, виходять флудери і розважають гілочку. У поважного ДС теж є мабуть декілька ніків, у холяви, Libo, Долярчика ітд. можливо і в персоналу форуму Модераторів, для того щоб життя тут продовжувалося, хіба це когось дивує? Маніяк Чай, наприклад, досих пір не вгамувався, бо писав йому бородатий дядько і головне з чиїх слів? І кожен день ця вистава продовжується.
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