Додано: Чет 06 гру, 2018 10:01

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,965/27,980 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились робкие признаки расширения гривневой ликвидности. На это указало символическое повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 178,3 млн. грн. к отметке 51 550,7 млн. грн.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 декабря с уровней: доллар – 27,80/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв столько же по предложению.



Евро по сравнению с 05 декабря по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 05 декабря по обеим позициям не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1347, просев до $1,1330 на закрытии азиатской сессии форекса и немного приподнявшись к $1,1334 на открытии торгов в Европе.



Дата: 06 декабря 2018 г. на 09.50



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,01/28,04 UAH/USD

€ – 31,80/31,90 UAH/EUR

RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB



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