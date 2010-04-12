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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7048704970507051>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:27

  antey1969 написав:
  kolyuchy написав:О_О вот и зачем?????

Дятлизм в тяжелой форме

Зате Юрій61 знову буде радий,що О_О з"явилась. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:30

  сірий написав:
  oxana_anaxo написав:Для меня не важно кто Вы, он или она, пишите пожалуйста о валюте и не пропадайте. С уважением к Вам.

Так він весь час і писав,тільки з 4 ніків.
Звичайно,нехай пише.Тільки нехай обере один чоловічий нік і з одного повідомляє.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:30

  prodigy написав:Вітаю всіх, чому цей праздник 6-го?

6 декабря 1991 года. Именно в этот день Верховная рада приняла закони "Об обороне Украины" и "О Вооруженных силах Украины", а также в зале парламента был зачитан текст Военной присяги.


сначала делали как замену 23 февраля, но как-то и не прижился ...
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:45

  tea написав:
  prodigy написав:
  DmitryK написав:Думаю tea тут больше не увидим. Позорище так унижаться


На такое мнение и рассчитывал автор компромата.
Ничего сверхъестественного не вижу.
Намного уникальней случай когда у персонажа 5 учёток и 10 легенд. Талант, однозначно. Снимаю шляпу.


талант? не думаю,

Насправді - певний талант є.Це ж треба так 9 років писати під жіночим ніком,що ніхто й не здогадався.Але десь за пару років до зникнення О_О Пізнайко мені написав,що йому здається що О-О не та людина,за яку себе видає.Пізнайко може підтвердити.[/quote]

вероятно нутро все же женское
или нетрадиционал в ориентации
но сейчас к этому надо толерантно относиться, в Европу движемся ;-)
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:48

... отакий Цейлонський.....

... все то так, але в кого який портрет Чая склався, після прочитаного? :shock:
... тут би хотів почути не тільки Холяву, а СПРАВЖНЮ ОЦІНКУ справжнього психолога!!! :mrgreen:
.... але де ж тут на форумі такого взяти?... :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:01

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,965/27,980 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились робкие признаки расширения гривневой ликвидности. На это указало символическое повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 178,3 млн. грн. к отметке 51 550,7 млн. грн.

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 декабря с уровней: доллар – 27,80/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,422 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв столько же по предложению.

Евро по сравнению с 05 декабря по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 05 декабря по обеим позициям не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1347, просев до $1,1330 на закрытии азиатской сессии форекса и немного приподнявшись к $1,1334 на открытии торгов в Европе.

Дата: 06 декабря 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,01/28,04 UAH/USD
€ – 31,80/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:02

Re: Валютный рынок в контексте

Всем ЛЮБВИ побольше (невиртуальной !!!) и побольше денег! Форум в помощь !!!
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:09

Полагаю, с непрофильными сплетнями покончено? Может быть, вернемся к нашим баранам?

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:13

Re: Валютный рынок в контексте

92/98
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:13

Привет из Днепра-2

Выйдя в реальную сферу около 10.06, котировки доллара понизились, оказавшись на уровне 27,87/27,91 UAH/USD.

US
дядя Caша
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