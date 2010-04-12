Зате Юрій61 знову буде радий,що О_О з"явилась.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 гру, 2018 09:27
Додано: Чет 06 гру, 2018 09:30
Додано: Чет 06 гру, 2018 09:30
сначала делали как замену 23 февраля, но как-то и не прижился ...
Додано: Чет 06 гру, 2018 09:45
Насправді - певний талант є.Це ж треба так 9 років писати під жіночим ніком,що ніхто й не здогадався.Але десь за пару років до зникнення О_О Пізнайко мені написав,що йому здається що О-О не та людина,за яку себе видає.Пізнайко може підтвердити.[/quote]
вероятно нутро все же женское
или нетрадиционал в ориентации
но сейчас к этому надо толерантно относиться, в Европу движемся
Додано: Чет 06 гру, 2018 09:48
... отакий Цейлонський.....
... все то так, але в кого який портрет Чая склався, після прочитаного?
... тут би хотів почути не тільки Холяву, а СПРАВЖНЮ ОЦІНКУ справжнього психолога!!!
.... але де ж тут на форумі такого взяти?...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:01
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,965/27,980 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились робкие признаки расширения гривневой ликвидности. На это указало символическое повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 178,3 млн. грн. к отметке 51 550,7 млн. грн.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 декабря с уровней: доллар – 27,80/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,422 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв столько же по предложению.
Евро по сравнению с 05 декабря по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 05 декабря по обеим позициям не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1347, просев до $1,1330 на закрытии азиатской сессии форекса и немного приподнявшись к $1,1334 на открытии торгов в Европе.
Дата: 06 декабря 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,01/28,04 UAH/USD
€ – 31,80/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB
US
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:02
Re: Валютный рынок в контексте
Всем ЛЮБВИ побольше (невиртуальной !!!) и побольше денег! Форум в помощь !!!
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:09
Полагаю, с непрофильными сплетнями покончено? Может быть, вернемся к нашим баранам?
US
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:13
Re: Валютный рынок в контексте
92/98
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:13
Привет из Днепра-2
Выйдя в реальную сферу около 10.06, котировки доллара понизились, оказавшись на уровне 27,87/27,91 UAH/USD.
US
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