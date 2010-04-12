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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7048704970507051

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:54

  centurionus написав:
﻿Смолій очікує, що транш МВФ надійде в Україну до католицького Різдва

https://m.gordonua.com/ukr/news/money/-smolij-ochikuje-shcho-transh-mvf-nadijde-v-ukrajinu-do-katolitskogo-rizdva-560201.html

А, ну теперь понятно почему экспортеры подсуетились и заводят много выручки через МБ. Жаль что аж под рождество, так бы еще могли успеть сходить к 26.ХХ в декабре :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:57

Сибарит
Больше интересует ответ на вопрос - на сколько хватит этого валютного изобилия? Дотянем ли на нем без гепов до продаж валюты на посевные траты и до окончания отопительного сезона?
Деньги от "заробитчан" на сегодня уже огромная сумма, но это наличный рынок! Хотя этот фактор играет одну из главных ролей и дальше больше!
А вот межбанк...
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:00

Привет из Днепра-5

К 10.53 котировки безналичного «американца» на межбанке немного приподнялись к цифре 27,88/27,89 UAH/USD. Прямой результат выкупа «лишней» СКВ с платформы Matching по 27,88 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:00

  Alex2006 написав:
  centurionus написав:
﻿Смолій очікує, що транш МВФ надійде в Україну до католицького Різдва

https://m.gordonua.com/ukr/news/money/-smolij-ochikuje-shcho-transh-mvf-nadijde-v-ukrajinu-do-katolitskogo-rizdva-560201.html

А, ну теперь понятно почему экспортеры подсуетились и заводят много выручки через МБ. Жаль что аж под рождество, так бы еще могли успеть сходить к 26.ХХ в декабре :)


а кто сказал что этот транш (если таки дадут) попадёт на продажу на МБ ???
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:22

Привет из Днепра-6

По состоянию на 11.15 котировки безналичного доллара оставались на отметке 27,88/27,89 UAH/USD, сопровождаясь сбалансированной торговлей. Гривневая интервенция НБУ похоронила надежды ожидавших дальнейшего снижения цен покупателей, которые инициировали свои операции, выравнивая спрос и предложение СКВ.

Дополуденный обвал курса доллара на межбанке, остановленный выкупом «лишнего» «американца» регулятором с платформы Matching, сопровождался признаками «сжатия» на рынке гривневого ресурса, на которые указал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,75/18,25% годовых.
Эта динамика, в значительной степени отражающая нехватку гривни, не согласуется с символическим ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:25

Друже nord555a, gocha, Вовкін 18 ,Технократ,пишіть тут товариші .Я бачу що Ви читаєте гілку .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:40

  Alex2006 написав:
  centurionus написав:
﻿Смолій очікує, що транш МВФ надійде в Україну до католицького Різдва

https://m.gordonua.com/ukr/news/money/-smolij-ochikuje-shcho-transh-mvf-nadijde-v-ukrajinu-do-katolitskogo-rizdva-560201.html

А, ну теперь понятно почему экспортеры подсуетились и заводят много выручки через МБ. Жаль что аж под рождество, так бы еще могли успеть сходить к 26.ХХ в декабре :)


Нерезы в ОВГЗ пока не заходят, напротив на прошлой неделе даже 250 млн вывели
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:54

  Перес де Куэльяр написав:Друже nord555a, gocha, Вовкін 18 ,Технократ,пишіть тут товариші .Я бачу що Ви читаєте гілку .

Да...я здесь читаю..но не пишу ))

*Відправлено з Чату
nord555a
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:05

  nord555a написав:Да...я здесь читаю..но не пишу ))

Вже пишете. Прошу, викладайте свою думку , прогнозування, припущення по руху доляра і на фінансах. Дякую .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 7048704970507051
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