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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:54
А, ну теперь понятно почему экспортеры подсуетились и заводят много выручки через МБ. Жаль что аж под рождество, так бы еще могли успеть сходить к 26.ХХ в декабре
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Чет 06 гру, 2018 10:57
Сибарит
Больше интересует ответ на вопрос - на сколько хватит этого валютного изобилия? Дотянем ли на нем без гепов до продаж валюты на посевные траты и до окончания отопительного сезона?
Деньги от "заробитчан" на сегодня уже огромная сумма, но это наличный рынок! Хотя этот фактор играет одну из главных ролей и дальше больше!
А вот межбанк...
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SAndriy1
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Додано: Чет 06 гру, 2018 11:00
Привет из Днепра-5
К 10.53 котировки безналичного «американца» на межбанке немного приподнялись к цифре 27,88/27,89 UAH/USD. Прямой результат выкупа «лишней» СКВ с платформы Matching по 27,88 UAH/USD.
US
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Додано: Чет 06 гру, 2018 11:00
Alex2006 написав:
А, ну теперь понятно почему экспортеры подсуетились и заводят много выручки через МБ. Жаль что аж под рождество, так бы еще могли успеть сходить к 26.ХХ в декабре
а кто сказал что этот транш (если таки дадут) попадёт на продажу на МБ ???
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Vitalych-new
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Додано: Чет 06 гру, 2018 11:22
Привет из Днепра-6
По состоянию на 11.15 котировки безналичного доллара оставались на отметке 27,88/27,89 UAH/USD, сопровождаясь сбалансированной торговлей. Гривневая интервенция НБУ похоронила надежды ожидавших дальнейшего снижения цен покупателей, которые инициировали свои операции, выравнивая спрос и предложение СКВ.
Дополуденный обвал курса доллара на межбанке, остановленный выкупом «лишнего» «американца» регулятором с платформы Matching, сопровождался признаками «сжатия» на рынке гривневого ресурса, на которые указал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,75/18,25% годовых.
Эта динамика, в значительной степени отражающая нехватку гривни, не согласуется с символическим ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
US
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Додано: Чет 06 гру, 2018 11:25
Друже nord555a, gocha, Вовкін 18 ,Технократ,пишіть тут товариші .Я бачу що Ви читаєте гілку .*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 06 гру, 2018 11:40
Alex2006 написав:
А, ну теперь понятно почему экспортеры подсуетились и заводят много выручки через МБ. Жаль что аж под рождество, так бы еще могли успеть сходить к 26.ХХ в декабре
Нерезы в ОВГЗ пока не заходят, напротив на прошлой неделе даже 250 млн вывели
Живите своим умом!
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Додано: Чет 06 гру, 2018 11:54
Перес де Куэльяр написав:
Друже nord555a, gocha, Вовкін 18 ,Технократ,пишіть тут товариші .Я бачу що Ви читаєте гілку .
Да...я здесь читаю..но не пишу ))*Відправлено з Чату
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nord555a
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Додано: Чет 06 гру, 2018 12:05
nord555a написав:
Да...я здесь читаю..но не пишу ))
Вже пишете. Прошу, викладайте свою думку , прогнозування, припущення по руху доляра і на фінансах. Дякую .*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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