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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7050705170527053>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:10

Физики за 2 дня купили гривневый ОВГЗ на 120 млн.грн.

Объем гривневых ОВГЗ в портфеле физ лиц обновил годовой рекорд на сегодняшнее утро и составил почти 1,4 млрд.грн , за 2 дня физ лица купили гривневых ОВГЗ на 120 млн.грн. Всего с начала года физ лица купили ОВГЗ на 1,216 млрд.грн.

Общий объем портфеля ОВГЗ в собственности физ.лиц с начала года вырос в 4 раза и составил 5,742 млрд грн по сравнению с 1,467 млрд.грн на начало года.

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:50

  Сибарит написав:Опубликованы данные о резервах по итогам ноября: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=2DF140BBF7389F34C2F6C45F709CCA2E?art_id=83060913&cat_id=55838
Міжнародні резерви України зросли за листопад на 5,8% або 974,5 млн - до 17 711,5 млн дол. США

Есть повод вернуться к старой дискуссии о поступлении на МБ валюты, полученной от размещения облигаций. Как видим, разница между поступлениями валюты и погашением предыдущих долгов упала непосредственно в резервы.
Поступления от интервенций на МБ проходят отдельным пунктом.
Думаю, с правительства можно снять подозрение в том, что это оно давило на МБ, продавая валюту. Процессы на МБ похожи на рыночные.

Таки похожи
Но остаётся вопрос, откуда столько валюты,что гривня даже несколько укрепляется и, если все так хорошо, то почему произошел такой заметный рост в августе-сент.?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:50

Мировые цены на нефть в четверг днем усилили снижение до 5% после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, сделанных в Вене перед встречей ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.35 стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,6% — до 58,66 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,7%, до 50,41 доллара за баррель. Минутами ранее падение превышало 5%.

Аль-Фалих заявил, что соглашения по уровню добычи нефти ОПЕК+ в 2019 году пока нет, а есть только различные предложения. По словам министра, ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи на 0,5-1,5 миллиона баррелей в сутки. Он назвал адекватным объемом сокращения 1 миллион баррелей в сутки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:51

7км 28,85-27,95

идем к цели 27,50 :mrgreen:
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:56

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:Опубликованы данные о резервах по итогам ноября: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=2DF140BBF7389F34C2F6C45F709CCA2E?art_id=83060913&cat_id=55838
Міжнародні резерви України зросли за листопад на 5,8% або 974,5 млн - до 17 711,5 млн дол. США

Есть повод вернуться к старой дискуссии о поступлении на МБ валюты, полученной от размещения облигаций. Как видим, разница между поступлениями валюты и погашением предыдущих долгов упала непосредственно в резервы.
Поступления от интервенций на МБ проходят отдельным пунктом.
Думаю, с правительства можно снять подозрение в том, что это оно давило на МБ, продавая валюту. Процессы на МБ похожи на рыночные.

Таки похожи
Но остаётся вопрос, откуда столько валюты,что гривня даже несколько укрепляется и, если все так хорошо, то почему произошел такой заметный рост в августе-сент.?


Сибарит , я повторюсь , в ЗВР входят деньги на счетах Минфина ( валюта ) и средства НБУ.

Минфин продает валюту на межбанке, её покупает НБУ. Но при этом ЗВР остаются неизменными.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:00

  zzzzzz написав:Сибарит , я повторюсь , в ЗВР входят деньги на счетах Минфина ( валюта ) и средства НБУ.

Минфин продает валюту на межбанке, её покупает НБУ. Но при этом ЗВР остаются неизменными.

Похоже, нас опять дурачат.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:00

Re: Валютный рынок в контексте

...і, на моменті, культурному місті Лева, чужу валюту купую/продають так:
85/95(від ранку трохи вниз...)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:18

  prodigy написав:7км 28,85-27,95

идем к цели 27,50 :mrgreen:


Знакомый сдавал утром на 7-ом 35K для оплаты взноса на квартиру.
Поменяли к 10 часам 15K по 27.90, пока полчаса несли до клиента вторую порцию изменили курс до 27.85.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:25

  freeze написав:
  prodigy написав:7км 28,85-27,95
идем к цели 27,50 :mrgreen:

Знакомый сдавал утром на 7-ом 35K для оплаты взноса на квартиру.
Поменяли к 10 часам 15K по 27.90, пока полчаса несли до клиента вторую порцию изменили курс до 27.85.

Покупают квартиры в такой ситуации?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:26

  Grisha1 написав:
  freeze написав:
  prodigy написав:7км 28,85-27,95
идем к цели 27,50 :mrgreen:

Знакомый сдавал утром на 7-ом 35K для оплаты взноса на квартиру.
Поменяли к 10 часам 15K по 27.90, пока полчаса несли до клиента вторую порцию изменили курс до 27.85.

Покупают квартиры в такой ситуации?


Долго копили как Долярчик )))
В очередном Кадорр
freeze
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