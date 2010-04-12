Физики за 2 дня купили гривневый ОВГЗ на 120 млн.грн.
Объем гривневых ОВГЗ в портфеле физ лиц обновил годовой рекорд на сегодняшнее утро и составил почти 1,4 млрд.грн , за 2 дня физ лица купили гривневых ОВГЗ на 120 млн.грн. Всего с начала года физ лица купили ОВГЗ на 1,216 млрд.грн.
Общий объем портфеля ОВГЗ в собственности физ.лиц с начала года вырос в 4 раза и составил 5,742 млрд грн по сравнению с 1,467 млрд.грн на начало года.
Міжнародні резерви України зросли за листопад на 5,8% або 974,5 млн - до 17 711,5 млн дол. США
Есть повод вернуться к старой дискуссии о поступлении на МБ валюты, полученной от размещения облигаций. Как видим, разница между поступлениями валюты и погашением предыдущих долгов упала непосредственно в резервы. Поступления от интервенций на МБ проходят отдельным пунктом. Думаю, с правительства можно снять подозрение в том, что это оно давило на МБ, продавая валюту. Процессы на МБ похожи на рыночные.
Таки похожи Но остаётся вопрос, откуда столько валюты,что гривня даже несколько укрепляется и, если все так хорошо, то почему произошел такой заметный рост в августе-сент.?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Мировые цены на нефть в четверг днем усилили снижение до 5% после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, сделанных в Вене перед встречей ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.35 стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,6% — до 58,66 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,7%, до 50,41 доллара за баррель. Минутами ранее падение превышало 5%.
Аль-Фалих заявил, что соглашения по уровню добычи нефти ОПЕК+ в 2019 году пока нет, а есть только различные предложения. По словам министра, ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи на 0,5-1,5 миллиона баррелей в сутки. Он назвал адекватным объемом сокращения 1 миллион баррелей в сутки.
Міжнародні резерви України зросли за листопад на 5,8% або 974,5 млн - до 17 711,5 млн дол. США
Есть повод вернуться к старой дискуссии о поступлении на МБ валюты, полученной от размещения облигаций. Как видим, разница между поступлениями валюты и погашением предыдущих долгов упала непосредственно в резервы. Поступления от интервенций на МБ проходят отдельным пунктом. Думаю, с правительства можно снять подозрение в том, что это оно давило на МБ, продавая валюту. Процессы на МБ похожи на рыночные.
Таки похожи Но остаётся вопрос, откуда столько валюты,что гривня даже несколько укрепляется и, если все так хорошо, то почему произошел такой заметный рост в августе-сент.?
Сибарит , я повторюсь , в ЗВР входят деньги на счетах Минфина ( валюта ) и средства НБУ.
Минфин продает валюту на межбанке, её покупает НБУ. Но при этом ЗВР остаются неизменными.