Додано: Чет 06 гру, 2018 13:32

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,965/27,980 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились робкие признаки расширения гривневой ликвидности. На это указало символическое повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 178,3 млн. грн. к отметке 51 550,7 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу около 10.06, котировки доллара понизились, оказавшись на уровне 27,87/27,91 UAH/USD.



Тем временем, по состоянию на 10.19 котировки «американца» на межбанке сузили спред, понизив офера к отметке 27,87/27,88 UAH/USD, подтверждая это направление тренда двусторонней торговлей долларом.



Около 10.34 валютный межбанк сохранил прежние действующие цены 27,87/27,88 UAH/USD. Но реальные сделки были свернуты. «Все притихли, ждем регулятора», -прокомментировал ситуацию наш консультант.



К 10.53 котировки безналичного «американца» на межбанке немного приподнялись к цифре 27,88/27,89 UAH/USD. Прямой результат выкупа «лишней» СКВ с платформы Matching по 27,88 UAH/USD.



По состоянию на 11.15 котировки безналичного доллара оставались на отметке 27,88/27,89 UAH/USD, сопровождаясь сбалансированной торговлей. Гривневая интервенция НБУ похоронила надежды ожидавших дальнейшего снижения цен покупателей, которые инициировали свои операции, выравнивая спрос и предложение СКВ.



Дополуденный обвал курса доллара на межбанке, остановленный выкупом «лишнего» «американца» регулятором с платформы Matching, сопровождался признаками «сжатия» на рынке гривневого ресурса, на которые указал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,75/18,25% годовых.

Эта динамика, в значительной степени отражающая нехватку гривни, не согласуется с символическим ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 12.03 Киева регулятор, отягощенный грузом выкупленной валюты, покинул межбанк, где тотчас активизировались продавцы СКВ, понизив цену «американца» до 27,87/27,88 UAH/USD.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 9,55 коп., составил 27,8815 UAH/USD.



По состоянию на 13.05 котировки безналичного доллара на межбанке немного растянули спред, повысив менее значимые офера к цифре 27,87/27,89 UAH/USD, в сопровождении равновесия покупок и продаж затухающей перед обедом торговой активности.



На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 декабря с уровней: доллар – 27,80/28,10 UAH/USD, евро – 31,45/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв столько же по предложению.



Евро по сравнению с 05 декабря по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 05 декабря по обеим позициям не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1347, просев до $1,1330 на закрытии азиатской сессии форекса и немного приподнявшись к $1,1334 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 06 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90-92/28,00-02 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 8,0-10,0 коп., предложение потеряло 6,0-8,0 коп.,), евро – 31,63-65/31,85-88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 декабря спрос упал на 10,0-12,0 коп., офера потеряли 7,0-10,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 06 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдался виртуальный, без реальных сделок, баланс спрос/предложение.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90-92/28,00-02 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 8,0-10,0 коп., предложение потеряло 6,0-8,0 коп.,), евро – 31,63-65/31,85-88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 декабря спрос упал на 10,0-12,0 коп., офера потеряли 7,0-10,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 06 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.



На 12.11 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,85/27,95 UAH/USD, евро – 31,65/31,90 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж.



По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о возвращении цен на уровни открытия после незначительной просадки в дополуденный период торговли: 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,60/3180 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB. Это незначительное повышение действующих цен в Запорожье стало следствием некоторого преобладания спроса на СКВ со стороны «нервничающих» клиентов.



Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились до 27,93/27,99 UAH/USD, евро – 31,68/31,83 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 06 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,01/28,04 UAH/USD, евро – 31,80/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,418 UAH/RUB, Киев опт 27,87/27,96 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,87/27,96 UAH/USD, евро (опт) 31,65/31,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,65/31,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,85/28,05 UAH/USD, евро – 31,50/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,85/27,93 UAH/USD, розница – 27,80/28,00 UAH/USD; Запорожье – 27,90/27,98 UAH/USD; евро – 31,65/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,417 RUB/USD.



Хроники торгов отечественного валютного межбанка последних двух дней дают основание констатировать формирование некоторого симбиоза, состоящего из регулятор, экспортеров и достаточно редких в последнее время покупателей валюты. В дебюте сессии на основании нехватки гривни игроки межбанка продают СКВ, просаживая ее курс. Затем на межбанке появляется регулятор, выкупая «лишнее» и останавливая «медвежий» тренд безналичной пары доллар-гривня и, не забывая о себе, пополняет свои резервы долларом. Дождавшись этого момента и убедившись, что снижение курса СКВ уже не будет, на рынке появляются покупатели, приобретением доллара, уже «рыночным» манером выравнивают спрос и предложение. Наиболее терпеливые или опоздавшие к началу отката экспортеры, реализуют толику СКВ импортерам.

Таким образом, все стороны этой валютной «Антанты» получают свое: НБУ пополнение своих закромов «рыночной» валютой, экспортеры отсутствие провального падения курса безналичного «американца», а импортеры – валюту, по цене более низкой, чем накануне.



Как мы указывали выше, формальным поводом для сохранения «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня является насыщенной рынка валютой, накопленной игроками с введением военного положения на фоне нехватки гривни.



Ликвидация этих перекосов приведет украинский валютный межбанк к стабилизации в зеленом» секторе.



В отношении проблем с гривневой ликвидностью укажем на важное препятствие для преодоления тамошнего кризиса. Дело в том, что в отличие от предыдущего года объем гривневых трансферов из Киева «на места» ожидается едва ли не втрое более низким, формируя дефицит гривни, особенно неприятный в последний месяц года. Так что, говорить об исчерпании «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня пока преждевременно.



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