zzzzzz написав: Сибарит , я повторюсь , в ЗВР входят деньги на счетах Минфина ( валюта ) и средства НБУ.
Это точно соответствует действительности? Как бы, противоречит самому определению резервов Центрального банка.
Міжнародні резерви України зросли за листопад на 5,8% або 974,5 млн - до 17 711,5 млн дол. США (в еквіваленті) станом на 1 грудня 2018 року, за попередніми даними. Обсяг міжнародних резервів збільшився завдяки як залученню коштів Урядом, так і купівлі валюти Національним банком на міжбанківському ринку.
● Уряд отримав 2000,0 млн дол. США від розміщення єврооблігацій та 82,9 млн дол. США від продажу облігацій внутрішньої державної позики.
zzzzzz написав: ....... Нет, не дурит. С чего вы решили что всю валюту которая поступила Минфину он продал на Межбанке ? минфин продал какую-то часть для увеличения гривневых объемов. А вот сколько валюты продал Минфин не известно.
Например Минфину нужна валюта для погашения долларовых ОВГЗ на 132 млн 12.12.2018
А я и не решил. Просто откуда взялось увеличение ЗВР на 974 млн? На МБ НБУ столько по его сообщениям не купил. По идее должен быть какой-то другой механизм взаимодействия НБУ с Минфином - своп или ещё что-то.
Та вже місяць назад це обговорили. Международные резервы Украины в октябре 2018 года выросли на 0,6% и по состоянию на 1 ноября составляли $16,737 млрд, соответствующие предварительные данные обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ). Вместе с тем центробанк уточняет, что данные на начало ноября не учитывают недавнее размещение Украиной еврооблигаций.
"Благодаря поступлению средств от этого размещения, по состоянию на 5 ноября международные резервы Украины выросли до $18,069 млрд, что соответствует трем месяцам будущего импорта", - указанно в сообщении.https://interfax.com.ua/news/economic/542900.html