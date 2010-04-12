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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7051705270537054

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:08

  centurionus написав:
﻿Смолій очікує, що транш МВФ надійде в Україну до католицького Різдва

https://m.gordonua.com/ukr/news/money/-smolij-ochikuje-shcho-transh-mvf-nadijde-v-ukrajinu-do-katolitskogo-rizdva-560201.html

Думаю,що до 25-го не отримає.Це - словесна інтервенція від Смолія.Все правильно робить.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:14

  zzzzzz написав:
Сибарит , я повторюсь , в ЗВР входят деньги на счетах Минфина ( валюта ) и средства НБУ.

Это точно соответствует действительности?
Как бы, противоречит самому определению резервов Центрального банка.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:16

  prodigy написав:7км 28,85-27,95

идем к цели 27,50 :mrgreen:

В районі 17-19 грудня спокійно може бути і 27.50.
НБУ повністю контролює міжбанк і сам вирішує - по якій ціні практично кожного дня купувати надлишки.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:25

  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:
Сибарит , я повторюсь , в ЗВР входят деньги на счетах Минфина ( валюта ) и средства НБУ.

Это точно соответствует действительности?
Как бы, противоречит самому определению резервов Центрального банка.


Міжнародні резерви України зросли за листопад на 5,8% або 974,5 млн - до 17 711,5 млн дол. США (в еквіваленті) станом на 1 грудня 2018 року, за попередніми даними. Обсяг міжнародних резервів збільшився завдяки як залученню коштів Урядом, так і купівлі валюти Національним банком на міжбанківському ринку.

● Уряд отримав 2000,0 млн дол. США від розміщення єврооблігацій та 82,9 млн дол. США від продажу облігацій внутрішньої державної позики.


https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:27

  zzzzzz написав:свежий отчет по движению суден в Керченском проливе
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 3576664760

Могу прокомментировать, если ДС не против и коллегам интересно.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:33

  ЛАД написав:
  zzzzzz написав:
.......
Нет, не дурит. С чего вы решили что всю валюту которая поступила Минфину он продал на Межбанке ? минфин продал какую-то часть для увеличения гривневых объемов. А вот сколько валюты продал Минфин не известно.

Например Минфину нужна валюта для погашения долларовых ОВГЗ на 132 млн 12.12.2018

А я и не решил.
Просто откуда взялось увеличение ЗВР на 974 млн?
На МБ НБУ столько по его сообщениям не купил. По идее должен быть какой-то другой механизм взаимодействия НБУ с Минфином - своп или ещё что-то.
Та вже місяць назад це обговорили.
Международные резервы Украины в октябре 2018 года выросли на 0,6% и по состоянию на 1 ноября составляли $16,737 млрд, соответствующие предварительные данные обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Вместе с тем центробанк уточняет, что данные на начало ноября не учитывают недавнее размещение Украиной еврооблигаций.

"Благодаря поступлению средств от этого размещения, по состоянию на 5 ноября международные резервы Украины выросли до $18,069 млрд, что соответствует трем месяцам будущего импорта", - указанно в сообщении.https://interfax.com.ua/news/economic/542900.html
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:36

zzzzzz Спасибо. Видимо есть какие-то неизвестные мне особенности учета.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:06

  Перес де Куэльяр написав:Друзі: nord555a, gocha, ,260165,vovkin18,
Texhokpat, nemaks, GDV29, kmk, Lucius
, Oleg1, lozovartur, Pavel159, 2000,
ruslon, Mixa72, olmazzz, Beatle, YuriySVik, Rom111, MPA, fuggest:пишіть тут товариші .Я бачу що Ви читаєте гілку .

*Відправлено з Чату

Харків Гагарін 28.00/28.08.
Перес де Куэльяр
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