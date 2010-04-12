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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70537054705570567057>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:15

  Мизантрóп написав:
  Перес де Куэльяр написав:Чай, наприклад, досих пір не вгамувався, бо писав йому бородатий дядько і головне з чиїх слів? І кожен день ця вистава продовжується.
Чай застигне/охолоне/пересдЭлогинеться,а друз1 й читач1 залишаться :wink:

Не бачу сенсу міняти нік.Скоріш пацієнт створить сьомий нік.
Давайте закриємо цю тему.ДС мене вже два дні підряд блокує.
П.С.Афроукраїнець - перед тим як щось писати,вмикайте мозок.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:19

  tea написав:
  Мизантрóп написав:
  Перес де Куэльяр написав:Чай, наприклад, досих пір не вгамувався, бо писав йому бородатий дядько і головне з чиїх слів? І кожен день ця вистава продовжується.
Чай застигне/охолоне/пересдЭлогинеться,а друз1 й читач1 залишаться :wink:

Не бачу сенсу міняти нік.Скоріш пацієнт створить сьомий нік.
Давайте закриємо цю тему.ДС мене вже два дні підряд блокує.
П.С.Афроукраїнець - перед тим як щось писати,вмикайте мозок.


Сроки бана такие, что даже намылиться не успеешь. Балабол.

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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:22

  serg1974 написав:
  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:свежий отчет по движению суден в Керченском проливе
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 3576664760

Могу прокомментировать, если ДС не против и коллегам интересно.

Весьма интересно.

Поддерживаю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:29

Международные резервы Украины выросли за ноябрь на 5,8% или $974,5 млн - до $17 711,5 млн.

В НБУ отметили, что правительство получило $2 млрд от размещения еврооблигаций и $82,9 млн от продажи облигаций внутреннего государственного займа.
При этом платежи по государственному долгу были меньше поступления от продажи государственных ценных бумаг. В частности, в ноябре Кабмин досрочно погасил краткосрочные еврооблигации на сумму $725 млн, привлечены путем частного размещения в августе этого года. Также правительство и НБУ оплатили в пользу Международного валютного фонда $439,1 млн. Другие платежи правительства по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте составили $238,2 млн в эквиваленте, из которых $149,1 млн по государственным ОВГЗ и $18,5 млн – по еврооблигациям.

В ноябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на $232,8 млн.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:35

Re: Валютный рынок в контексте

Первое, что хочу сказать: я не отрицаю наличия агрессивных действий рф по отношению к Украине в Азовском море и Керченском проливе. Речь пойдет лишь о степени влияния и соответствии действительности отдельной информации. А так же указанием на "полуправду".

У порту Маріуполь: 6 суден, на підході - ще 5 (всього в порту 18 причалів).

У порту Бердянськ: 3 судна (в порту 9 причалів) і 1 (одне) в дорозі на підході..

Отношение кол-ва судов к кол-ву причалов в порту не говорит ни о чем.
Невозможно пришвартовать любое судно к любому причалу хотя бы из-за габаритности.
Второй момент - это наличие у причалов терминалов соответствующих характеру груза.
Т.е. теоретически возможно пришвартовать танкер к контейнерному терминалу, только нЕ за чем.
Третье. Даже если выстроить супер-идеальную логистику и заполнить все 9 причалов порта Бердянск (не знаю как дела в Марике) "правильными" судами, порт не справится с перевалкой. По причине банального отсутствия рабочих кранов. Кроме того в порт ведет одна жд колея, проходящая по центральной площади города. Проезд автомобильного транспорта тоже сильно ограничен чисто особенностями рельефа и застройки нижней части г.Бердянск.
Чтоб было понятно: когда начинают массово отгружаться зернотрейдеры, полиция ставит зерновозы на отстой за чертой города (более 10 км от порта).
Площадей для складирования в порту нет. Материковую часть периметра порта можно обойти спокойным шагом за 15мин. Он маленький.
Как я уже писал, в данное время порт Бердянск принимает ветрогенераторы. Это огромные и жутко-неудобные для перевалки и транспортировки штуки.
Короче говоря, пригоним мы 9 кораблей в Бердянск, займем все причалы и шо?

З 12-00 за київським часом 5 грудня пропущено в Маріуполь 5 суден, в тому числі компаній з ЄС -1. З них 4 судна очікували дозволу на прохід протокою більше 220 годин, максимально - 285 годин (близько 12 днів), інші - 9-10 днів.ів.

Після 2 грудня в Бердянськ пропущено ввечері 5 грудня - вранці 6 грудня 2018 року 3 (три) судна. Всі вони очікували дозволу від 10 до 12 днів.

Максимальное время ожидания на проход пролива 12 дней.
Реально заблокирован пролив был 2-3 суток москалями. Это реальный косяк.
6 дней "драил восток". Штормовой восточный ветер вполне обычное явление в это время года. И 6 дней подряд - это не предел.
Плюс, скорее всего, перед этими судами уже была какая-то очередь.

А очередь в порт Бердянск из 14-ти сухогрузов, на рейде перед портом, я видел своими глазами еще в спокойные довоенные годы.

З 12-00 за київським часом 5 грудня пропущено в Маріуполь 5 суден
Після 2 грудня в Бердянськ пропущено ввечері 5 грудня - вранці 6 грудня 2018 року 3 (три) судна.

А сколько пропущено в порты рф?
А какая, вообще, пропускная способность Керчинского пролива?
Учитывая реальную техническую базу, наличие лоцманов и прочие особенности.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Чет 06 гру, 2018 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:41

похоже, что передышка в войне США и Китая закончилась...
в Канаде арестовали дочку Top Huawei executive и будут экстрадировать в США

https://in.reuters.com/article/usa-chin ... NKBN1O42S0
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:50

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго всем дня!
Ну так бегло взглянул на ситуацию, последний шанс запрыгнуть в бакс будет до 20 чисел декабря +/-, это происходит ежегодно в связи с закрытием года.
Какие есть контр мнения?
Sashulik
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:50

Re: Валютный рынок в контексте

Так что ждёт курс доллара перед 31.03.19,а что если захотят показать настоящее покращення и сделают курс 25?
Все предпосылки для этого есть,и весна,и профицит на МБ,плюс минфин начнёт сливать в рынок без выкупа НБУ и рынок банально не сможет переварить даже ярд без капитального укрепления!
Тут люди говорят: а что нам транш МВФ,ведь он на МБ не попадёт,а можете представить если попадёт?
За сколько МБ безболезненно для доллара переварит 2 ярда зелени,плюс эффект стаи или толпы:все покупают и я покупаю,все продают и я туда же,толпа оленей сметёт всё на своём пути.
Объём МБ за месяц максимум 4 ярда долларов,если вылить даже в течении месяца на него 2 ярда,каков будет курс? 16 или в лучшем случае 20? Я думаю 15 максимум.То что он потом отскочит без вливаний,это уже другой вопрос,но на табло засветится неописуемая красота.
Думайте господа,думайте,штурвал очень дорог гаранту,могут быть очень интересные сюрпризы перед 2-м кварталом 19-го)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:54

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:Объём МБ за месяц максимум 4 ярда долларов,если вылить даже в течении месяца на него 2 ярда,каков будет курс? 16 или в лучшем случае 20? Я думаю 15 максимум.


Фантазер :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Да перед выборами пакращення с курсом должно будет быть, это ожидаемо, но и хороший рост январь-февраль, тоже как то ожидаем, ладно поживем - увидим.
Sashulik
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:54

  Sashulik написав:Ну так бегло взглянул на ситуацию, последний шанс запрыгнуть в бакс



:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не смешите тапочки,может имели ввиду гривну?

От петросяны,а потом плачут и жалуются(на этой ветке это проявляется в пропадании ракетчиков,можем и пару страниц за сутки не набрать "вангований",а когда рост на 10 копеек 20 страниц нострадамусов легко наваляют,с вумным видом яж гаварилЪ и предупреждалЪ):мама я опять не угадал,что я делал не так?)))
somilitark
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