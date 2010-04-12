Додано: Чет 06 гру, 2018 15:35

У порту Маріуполь: 6 суден, на підході - ще 5 (всього в порту 18 причалів).



У порту Бердянськ: 3 судна (в порту 9 причалів) і 1 (одне) в дорозі на підході..



З 12-00 за київським часом 5 грудня пропущено в Маріуполь 5 суден, в тому числі компаній з ЄС -1. З них 4 судна очікували дозволу на прохід протокою більше 220 годин, максимально - 285 годин (близько 12 днів), інші - 9-10 днів.ів.



Після 2 грудня в Бердянськ пропущено ввечері 5 грудня - вранці 6 грудня 2018 року 3 (три) судна. Всі вони очікували дозволу від 10 до 12 днів.



З 12-00 за київським часом 5 грудня пропущено в Маріуполь 5 суден

Після 2 грудня в Бердянськ пропущено ввечері 5 грудня - вранці 6 грудня 2018 року 3 (три) судна.



Первое, что хочу сказать: я не отрицаю наличия агрессивных действий рф по отношению к Украине в Азовском море и Керченском проливе. Речь пойдет лишь о степени влияния и соответствии действительности отдельной информации. А так же указанием на "полуправду".Отношение кол-ва судов к кол-ву причалов в порту не говорит ни о чем.Невозможно пришвартовать любое судно к любому причалу хотя бы из-за габаритности.Второй момент - это наличие у причалов терминалов соответствующих характеру груза.Т.е. теоретически возможно пришвартовать танкер к контейнерному терминалу, только нЕ за чем.Третье. Даже если выстроить супер-идеальную логистику и заполнить все 9 причалов порта Бердянск (не знаю как дела в Марике) "правильными" судами, порт не справится с перевалкой. По причине банального отсутствия рабочих кранов. Кроме того в порт ведет одна жд колея, проходящая по центральной площади города. Проезд автомобильного транспорта тоже сильно ограничен чисто особенностями рельефа и застройки нижней части г.Бердянск.Чтоб было понятно: когда начинают массово отгружаться зернотрейдеры, полиция ставит зерновозы на отстой за чертой города (более 10 км от порта).Площадей для складирования в порту нет. Материковую часть периметра порта можно обойти спокойным шагом за 15мин.Как я уже писал, в данное время порт Бердянск принимает ветрогенераторы. Это огромные и жутко-неудобные для перевалки и транспортировки штуки.Максимальное время ожидания на проход пролива 12 дней.Реально заблокирован пролив был 2-3 суток москалями. Это реальный косяк.6 дней "драил восток". Штормовой восточный ветер вполне обычное явление в это время года. И 6 дней подряд - это не предел.Плюс, скорее всего, перед этими судами уже была какая-то очередь.А очередь в порт Бердянск из 14-ти сухогрузов, на рейде перед портом, я видел своими глазами еще в спокойные довоенные годы.А сколько пропущено в порты рф?А какая, вообще, пропускная способность Керчинского пролива?Учитывая реальную техническую базу, наличие лоцманов и прочие особенности.