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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7054705570567057>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:55

Поки відволікався бачу ЧР спротив дав , та трохи відскочили котирування , на відміну від МБ. Тобто твердження що позначка 28 є прийнятна ринком для балансування між прозицією/попит. є поки вірною.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:57

  Sashulik написав: но и хороший рост январь-февраль, тоже как то ожидаем

А если бы внимательно взглянули на ситуацию и расклады,то супер хороший рост на сегодня это 28.50,а просто хороший это опять приём по 28,но вы меня не слушайте,убивайте гривну,поговорим позднее о вечном)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:57

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в среду относительно доллара на 15,02 коп., на торгах четверга повысился на 9,61 коп., оказавшись на уровне 27,8796 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 06-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 9,55 коп., составил 27,8815 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 06 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,965/27,980 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.06, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,87/27,91 UAH/USD. Спустя 12 минут доллар, сузив спред, консолидировался на отметке 27,87/27,88 UAH/USD. Рынок, словно испугавшись столь заметной просадки котировок СКВ до этого уровня, затих, свернув операции и перейдя в режим ожидания регулятора. После 10.38 НБУ вышел на межбанк, инициировав скупку долларовой ликвидности с платформы Matching по 27,88 UAH/USD. По неподтвержденным данным, Регулятор предупредил игроков межбанка о «серьезности» своих намерений, планируя выкупить с рынка значительную сумму валюты.

Последнее и сам факт гривневой интервенции изменило настроение на рынке «зеленого» безнала. Покупателям стало понятно, что рассчитывать на дальнейшее снижение цен не стоит, и они начали приобретать доллар, совместными усилиями с НБУ подняв его курс к 27,88/27,89 UAH/USD. Установившееся равновесие покупок и продаж сохранило неизменность этих цен до полудня. В 12.00 регулятор покинул рынок, унося с собой изрядную партию СКВ, и это обстоятельство возобновило коррекцию доллара, тотчас просевшего к 27,87/27,88 UAH/USD.

После обеда, с 13.50 коррекция «американца» продолжалась, его цена в указанный час расширила спред до 27,86/27,88 UAH/USD.

Ближе к закрытию торгов, на 15.20, эти локальные низы на опустевшем уже рынке были выкуплены, приподняв курс доллар к 27,865/27,890 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до самого завершения сессии.

В районе отметки 27,865/27,890 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 06 декабря.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8796 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,67% с 28,0672 UAH/USD до 27,8796 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 06 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.14 Киева - 16,75/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 06 декабря, сохранив, «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, на рынке снова скопилась избыточная долларовая ликвидность, на которую не нашлось системного покупателя, кроме регулятора. Участники рынка аккумулировали СКВ, опасаясь валютного катаклизма из-за введения военного положения в ущерб резервам в нацвалюте. К среде, как известно, растет приток экспортной выручки из-за рубежа, половину которой надо реализовать на межбанке, являясь дополнительным «медвежьим» фактором для доллара.

Во-вторых, бизнес испытывает нехватку гривни на текущие расходы. Казначейство прекратило компенсацию НДС, вынуждая игроков выходить на межбанк с продажей СКВ, которой, к слову, избыток, ради нацвалюты.
О проблемах с гривневой ликвидностью дали понять выросшие с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,75/18,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Кроме того, стало известно, о заметном снижении объемов бюджетных трансферов из Центра «на места» (предположительно с 50,0 млрд. грн. по состоянию на декабрь 2017 до 18,0 млрд. грн.)

Наконец, в-третьих, ожидания агрессивных покупок доллара нерезидентами не оправдались. Их активность в течение этой недели была незаметной.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 декабря повысились, имея для этого следующие причины.

Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня сохранил «медвежий» характер, что способствует ликвидности.

Во-вторых, с 10.40 на рынок вышли покупатели СКВ, сбалансировав его в равновесие спроса и предложения.

В-третьих, выросший приток экспортной выручки, характерный для четверга, требовалось частично продать. И в этом проекте принял активное участие регулятор, скупив «лишние» доллары в более значительном, чем накануне, объеме с платформы Matching.

Дата: 06 декабря 2018 г. 16.14
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,93-94/27,98-28,00 UAH/USD (с утра 27,87/27,96 UAH/USD, к полудню 27,85/27,95 UAH/USD)
€ 31,65/31,90 UAH/EUR (с утра 31,65/31,90 UAH/EUR, к полудню 31,65/31,90 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 декабря стартовали в условиях отсутствия сколь-нибудь значимых сделок. При такой курсовой динамике клиенты воздерживаются от валютообменных операций.

До полудня на столичном рынке наличных наблюдался осторожный нисходящий тренд в котировках доллара на откате курса СКВ на межбанке. При этом киевские дилеры не форсировали снижение, небезосновательно опасаясь потерять клиентский «принос».

На 12.11 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,85/27,95 UAH/USD, евро – 31,65/31,90 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж.

После обеда на киевском рынке цены выросли. Основная причина восходящего тренда не выросшая активность покупателей СКВ, а падение клиентского «приноса».
Рост бидов потянул за собой наверх и офера валюты.
Это пояснение подтвердила итоговая ликвидность сессии 06 декабря, заслужившая «слабую троечку». Со слов некоторых киевских валютчиков, нынче на работу можно было вовсе не выходить.



Дата: 06 декабря 2018 г. на 16.02

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,02/28,07 UAH/USD (с утра - 28,01/28,04 UAH/USD, к полудню - 27,99/28,02 UAH/USD)
€ – 31,83/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,80/31,90 UAH/EUR, к полудню - 31,77/31,90 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,416 UAH/RUB)

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:58

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:Не смешите тапочки,может имели ввиду гривну?


Спортить не буду, можем вернуться к этому разговору тут числа так 24 января... рынок рассудит)
Sashulik
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:00

  Sashulik написав: можем вернуться к этому разговору тут числа так 24 января... рынок рассудит)

Золотые слова,на рынке всегда 2 дурака,один хочет дорого продать,другой дёшево купить :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:00

  somilitark написав:
  Sashulik написав: но и хороший рост январь-февраль, тоже как то ожидаем

А если бы внимательно взглянули на ситуацию и расклады,то супер хороший рост на сегодня это 28.50,а просто хороший это опять приём по 28,но вы меня не слушайте,убивайте гривну,поговорим позднее о вечном)))

Гривну убивал на все что ниже 27,90 не всю успел, жду случая...
Sashulik
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:02

  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове. По моїм спостереженням за два роки,то клонів дуже багато на форумі. Наприклад коли тиша, виходять флудери і розважають гілочку. У поважного ДС теж є мабуть декілька ніків, у холяви, Libo, Долярчика ітд. можливо і в персоналу форуму Модераторів, для того щоб життя тут продовжувалося, хіба це когось дивує? Маніяк Чай, наприклад, досих пір не вгамувався, бо писав йому бородатий дядько і головне з чиїх слів? І кожен день ця вистава продовжується.


"Черный брат" , а почему Вы думаете что у меня две, три , четыре учетки ?
Вы можете подтвердить свои слова ?
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:11

  дядя Caша написав:
  tea написав:Не бачу сенсу міняти нік.Скоріш пацієнт створить сьомий нік.
Давайте закриємо цю тему.ДС мене вже два дні підряд блокує.
П.С.Афроукраїнець - перед тим як щось писати,вмикайте мозок.


Сроки бана такие, что даже намылиться не успеешь.

US

ДС - так я ж не суперечу Вам,банили по ділу.Тому я й пишу - закриємо цю тему.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:14

  somilitark написав:Так что ждёт курс доллара перед 31.03.19,а что если захотят показать настоящее покращення и сделают курс 25?
Все предпосылки для этого есть,и весна,и профицит на МБ,плюс минфин начнёт сливать в рынок без выкупа НБУ и рынок банально не сможет переварить даже ярд без капитального укрепления!
Тут люди говорят: а что нам транш МВФ,ведь он на МБ не попадёт,а можете представить если попадёт?
За сколько МБ безболезненно для доллара переварит 2 ярда зелени,плюс эффект стаи или толпы:все покупают и я покупаю,все продают и я туда же,толпа оленей сметёт всё на своём пути.
Объём МБ за месяц максимум 4 ярда долларов,если вылить даже в течении месяца на него 2 ярда,каков будет курс? 16 или в лучшем случае 20? Я думаю 15 максимум.То что он потом отскочит без вливаний,это уже другой вопрос,но на табло засветится неописуемая красота.
Думайте господа,думайте,штурвал очень дорог гаранту,могут быть очень интересные сюрпризы перед 2-м кварталом 19-го)))



ничего экстра не будет, сейчас "покращення" не в курсе 25-20-15, а в уровне жизни население и возможности банально "платить по счетам"(коммунальным).
печально,но умственное развитие осталось на подростковом уровне.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:20

  somilitark написав:Так что ждёт курс доллара перед 31.03.19,а что если захотят показать настоящее покращення и сделают курс 25?
Все предпосылки для этого есть,и весна,и профицит на МБ,плюс минфин начнёт сливать в рынок без выкупа НБУ и рынок банально не сможет переварить даже ярд без капитального укрепления!
Тут люди говорят: а что нам транш МВФ,ведь он на МБ не попадёт,а можете представить если попадёт?
За сколько МБ безболезненно для доллара переварит 2 ярда зелени,плюс эффект стаи или толпы:все покупают и я покупаю,все продают и я туда же,толпа оленей сметёт всё на своём пути.
Объём МБ за месяц максимум 4 ярда долларов,если вылить даже в течении месяца на него 2 ярда,каков будет курс? 16 или в лучшем случае 20? Я думаю 15 максимум.То что он потом отскочит без вливаний,это уже другой вопрос,но на табло засветится неописуемая красота.
Думайте господа,думайте,штурвал очень дорог гаранту,могут быть очень интересные сюрпризы перед 2-м кварталом 19-го)))

Оптимізм це добре,ну не до такого ж ступеню. :wink:
В нас при курсі 28 імпорт зростає більше,ніж експорт.Якщо курс знизити на 10%,тобто до 25,як Ви пишете,то темпи зростання імпорту будуть ще більші.
Думаю,що гроші МВФ не підуть на міжбанк а ляжуть в ЗВР.Теоретично на міжбанк можуть піти зовнішні займи Мінфіну для покриття дефіциту бюджету.Але в ті дні,коли ці гроші потраплять на міжбанк,вийде НБУ і не дасть впасти курсу орієнтовно більше,аніж 10 копійок в день.
Про курс 20-16-15 дискусій не вестиму,самі ж розумієте,що це нереально.
П.С. 13 червня на гілці КРЖН давав прогноз по курсу на 13 червня 2019 року - не вище 26.60. :roll: Поживемо - побачимо.
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