Додано: Чет 06 гру, 2018 15:57

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в среду относительно доллара на 15,02 коп., на торгах четверга повысился на 9,61 коп., оказавшись на уровне 27,8796 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 06-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 9,55 коп., составил 27,8815 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 06 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,965/27,980 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.06, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,87/27,91 UAH/USD. Спустя 12 минут доллар, сузив спред, консолидировался на отметке 27,87/27,88 UAH/USD. Рынок, словно испугавшись столь заметной просадки котировок СКВ до этого уровня, затих, свернув операции и перейдя в режим ожидания регулятора. После 10.38 НБУ вышел на межбанк, инициировав скупку долларовой ликвидности с платформы Matching по 27,88 UAH/USD. По неподтвержденным данным, Регулятор предупредил игроков межбанка о «серьезности» своих намерений, планируя выкупить с рынка значительную сумму валюты.



Последнее и сам факт гривневой интервенции изменило настроение на рынке «зеленого» безнала. Покупателям стало понятно, что рассчитывать на дальнейшее снижение цен не стоит, и они начали приобретать доллар, совместными усилиями с НБУ подняв его курс к 27,88/27,89 UAH/USD. Установившееся равновесие покупок и продаж сохранило неизменность этих цен до полудня. В 12.00 регулятор покинул рынок, унося с собой изрядную партию СКВ, и это обстоятельство возобновило коррекцию доллара, тотчас просевшего к 27,87/27,88 UAH/USD.



После обеда, с 13.50 коррекция «американца» продолжалась, его цена в указанный час расширила спред до 27,86/27,88 UAH/USD.



Ближе к закрытию торгов, на 15.20, эти локальные низы на опустевшем уже рынке были выкуплены, приподняв курс доллар к 27,865/27,890 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до самого завершения сессии.



В районе отметки 27,865/27,890 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 06 декабря.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8796 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,67% с 28,0672 UAH/USD до 27,8796 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 06 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.14 Киева - 16,75/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 декабря, сохранив, «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке снова скопилась избыточная долларовая ликвидность, на которую не нашлось системного покупателя, кроме регулятора. Участники рынка аккумулировали СКВ, опасаясь валютного катаклизма из-за введения военного положения в ущерб резервам в нацвалюте. К среде, как известно, растет приток экспортной выручки из-за рубежа, половину которой надо реализовать на межбанке, являясь дополнительным «медвежьим» фактором для доллара.



Во-вторых, бизнес испытывает нехватку гривни на текущие расходы. Казначейство прекратило компенсацию НДС, вынуждая игроков выходить на межбанк с продажей СКВ, которой, к слову, избыток, ради нацвалюты.

О проблемах с гривневой ликвидностью дали понять выросшие с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,75/18,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Кроме того, стало известно, о заметном снижении объемов бюджетных трансферов из Центра «на места» (предположительно с 50,0 млрд. грн. по состоянию на декабрь 2017 до 18,0 млрд. грн.)



Наконец, в-третьих, ожидания агрессивных покупок доллара нерезидентами не оправдались. Их активность в течение этой недели была незаметной.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 декабря повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня сохранил «медвежий» характер, что способствует ликвидности.



Во-вторых, с 10.40 на рынок вышли покупатели СКВ, сбалансировав его в равновесие спроса и предложения.



В-третьих, выросший приток экспортной выручки, характерный для четверга, требовалось частично продать. И в этом проекте принял активное участие регулятор, скупив «лишние» доллары в более значительном, чем накануне, объеме с платформы Matching.



Дата: 06 декабря 2018 г. 16.14

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,93-94/27,98-28,00 UAH/USD (с утра 27,87/27,96 UAH/USD, к полудню 27,85/27,95 UAH/USD)

€ 31,65/31,90 UAH/EUR (с утра 31,65/31,90 UAH/EUR, к полудню 31,65/31,90 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 декабря стартовали в условиях отсутствия сколь-нибудь значимых сделок. При такой курсовой динамике клиенты воздерживаются от валютообменных операций.



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался осторожный нисходящий тренд в котировках доллара на откате курса СКВ на межбанке. При этом киевские дилеры не форсировали снижение, небезосновательно опасаясь потерять клиентский «принос».



На 12.11 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,85/27,95 UAH/USD, евро – 31,65/31,90 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж.



После обеда на киевском рынке цены выросли. Основная причина восходящего тренда не выросшая активность покупателей СКВ, а падение клиентского «приноса».

Рост бидов потянул за собой наверх и офера валюты.

Это пояснение подтвердила итоговая ликвидность сессии 06 декабря, заслужившая «слабую троечку». Со слов некоторых киевских валютчиков, нынче на работу можно было вовсе не выходить.







Дата: 06 декабря 2018 г. на 16.02



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,02/28,07 UAH/USD (с утра - 28,01/28,04 UAH/USD, к полудню - 27,99/28,02 UAH/USD)

€ – 31,83/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,80/31,90 UAH/EUR, к полудню - 31,77/31,90 UAH/EUR)

RUB 0,414/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,416 UAH/RUB)



US

