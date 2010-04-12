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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7054705570567057

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:25

  холява написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове.

"Черный брат" , а почему Вы думаете что у меня две, три , четыре учетки ?
Вы можете подтвердить свои слова ?

Пізнайко - якщо афроукраїнець давно читає форум,то він знає,що у Вас було два ніка:Допитливий Пізнайко і Холява.Можливо,він не знає причину.
Перес - спочатку був нік Допитливий Пізнайко.Потім він забув пароль від цього ніку,завів новий - Холява,про що тут відкрито і написав.
tea
 
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Подякував: 433 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:34

Вітаю всіх з Днем Української армії.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... Mpez7cVF-A

https://scontent.fiev15-1.fna.fbcdn.net ... e=5C9F4CD3
tea
 
Повідомлень: 16116
З нами з: 15.11.08
Подякував: 433 раз.
Подякували: 2092 раз.
 
Профіль
4
3
  #<1 ... 7054705570567057
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