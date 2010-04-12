|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:25
холява написав: Перес де Куэльяр написав:
Доброго ранку панове.
"Черный брат" , а почему Вы думаете что у меня две, три , четыре учетки ?
Вы можете подтвердить свои слова ?
Пізнайко - якщо афроукраїнець давно читає форум,то він знає,що у Вас було два ніка:Допитливий Пізнайко і Холява.Можливо,він не знає причину.
Перес - спочатку був нік Допитливий Пізнайко.Потім він забув пароль від цього ніку,завів новий - Холява,про що тут відкрито і написав.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16116
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 2092 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:34
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16116
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 2092 раз.
-
- Профіль
-
4
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13894
|1584244
|
|
|6509
|1376672
|
Сер 05 гру, 2018 12:30
ЛОБ
|
|159
|247811
|
|