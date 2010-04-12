"Черный брат" , а почему Вы думаете что у меня две, три , четыре учетки ? Вы можете подтвердить свои слова ?
Пізнайко - якщо афроукраїнець давно читає форум,то він знає,що у Вас було два ніка:Допитливий Пізнайко і Холява.Можливо,він не знає причину. Перес - спочатку був нік Допитливий Пізнайко.Потім він забув пароль від цього ніку,завів новий - Холява,про що тут відкрито і написав.
Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове. По моїм спостереженням за два роки,то клонів дуже багато на форумі. Наприклад коли тиша, виходять флудери і розважають гілочку. У поважного ДС теж є мабуть декілька ніків, у холяви, Libo, Долярчика ітд. можливо і в персоналу форуму Модераторів, для того щоб життя тут продовжувалося, хіба це когось дивує? Маніяк Чай, наприклад, досих пір не вгамувався, бо писав йому бородатий дядько і головне з чиїх слів? І кожен день ця вистава продовжується.
"Черный брат" , а почему Вы думаете что у меня две, три , четыре учетки ? Вы можете подтвердить свои слова ?
Доброго вечора сусіде. Слово мабуть, це не є стверджування, але сам факт і Ваша реакція на повідомлення сама говорить за себе, що припущення можливо вірне. Якщо ні, то на мою думку кожен залишиться при своїй. Стиль написаного,слова які вживаються, речення, правопис - це інколи співпадає, і у кожного ніка свій образ і характер, а також голос, коли читаєш повідомлення від різних користувачів і вимальовується кому належить. У Соміка, коли читаю, здається, що його цілий день буцають і він пише зі злобою на весь Світ і на кожного, можливо життя в суєті і тут з ціпка зірвали, хоче встигнути скрізь. ДС, наприклад, одного разу, коли майстрував зелену простинку і я помітив, що під Вашим ніком холява, тобто уважність і кожного можна розпізнати. Вибачте за оффтоп, напишу за Вас.
Вы знаете , меня очень сильно просят вернутся на работу .(не знаю из за чего) ...ДС фантастический спец и ему ВООБЩЕ не надо под кого нибудь маскироваться ,тем более под меня, человека, который вообще не разбирается в экономике и если и пишет то только когда уже "болит". Например, если я пишу Анатолию , то знаю ,что и кто ЭТО ,на основании личного общения. Учитывая мой ,для многих откровенно недружелюбный характер , не вижу людей , которые бы писали похожим стилем . ....(хотел , но не написал, ДС боюсь )
Міжнародні резерви України зросли за листопад на 5,8% або 974,5 млн - до 17 711,5 млн дол. США (в еквіваленті) станом на 1 грудня 2018 року, за попередніми даними. Обсяг міжнародних резервів збільшився завдяки як залученню коштів Урядом, так і купівлі валюти Національним банком на міжбанківському ринку.
● Уряд отримав 2000,0 млн дол. США від розміщення єврооблігацій та 82,9 млн дол. США від продажу облігацій внутрішньої державної позики.
Цитата, конечно, красноречивая, но нет ли прямого определения? Я нашёл такое:
Стаття 1. Терміни та поняття .... золотовалютний резерв - резерви України, відображені у балансі Національного банку України, що включають в себе активи, визнані світовим співтовариством як міжнародні і призначені для міжнародних розрахунків;/quote]
Стаття 4. Економічна самостійність Національний банк є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису адміністративних витрат, а у визначених цим Законом випадках - також за рахунок Державного бюджету України. ... Національний банк не відповідає за зобов'язаннями органів державної влади, а органи державної влади не відповідають за зобов'язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання.
Стаття 7. Інші функції ...... 15) забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами;
Стаття 25. Засоби та методи грошово-кредитної політики ..... 4) управління золотовалютними резервами; .... 9) емісію власних боргових зобов'язань та операції з ними.
Стаття 28. Управління золотовалютними резервами
Національний банк забезпечує управління золотовалютними резервами держави, здійснюючи валютні інтервенції шляхом купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках з метою впливу на курс національної валюти щодо іноземних валют і на загальний попит та пропозицію грошей в Україні.
Стаття 31. Кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів
Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад зобов'язані зберігати бюджетні кошти у Національному банку на рахунку, відкритому центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, якщо інше не передбачено Бюджетним кодексом України.
Стаття 42. Види операцій Національного банку ..... 6) купує та продає валютні цінності з метою монетарного регулювання;
7) зберігає банківські метали, а також купує та продає банківські метали, дорогоцінні метали та камені та інші коштовності, пам'ятні та інвестиційні монети з дорогоцінних металів на внутрішньому і зовнішньому ринках без квотування і ліцензування;
розміщує золотовалютні резерви самостійно або через банки, уповноважені ним на ведення валютних операцій, виконує операції з золотовалютними резервами України з банками, рейтинг яких за класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає вимогам до першокласних банків не нижче категорії А; ..... 11) веде рахунок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, без оплати і нарахування відсотків;
12) виконує операції по обслуговуванню державного боргу, пов'язані із розміщенням державних цінних паперів, їх погашенням і виплатою доходу за ними;
Стаття 47. Структура золотовалютного резерву
Для забезпечення внутрішньої і зовнішньої стабільності грошової одиниці України Національний банк має золотовалютний резерв, що складається з таких активів:
монетарне золото;
спеціальні права запозичення;
резервна позиція в МВФ;
іноземна валюта у вигляді банкнот та монет або кошти на рахунках за кордоном;
цінні папери (крім акцій), що оплачуються в іноземній валюті;
будь-які інші міжнародно визнані резервні активи за умови забезпечення їх надійності та ліквідності.
Стаття 48. Поповнення та використання золотовалютного резерву
Поповнення золотовалютних резервів проводиться Національним банком шляхом:
1) купівлі монетарного золота та іноземної валюти;
2) отримання доходів від операцій з іноземною валютою, банківськими металами та іншими міжнародно визнаними резервними активами;
3) залучення Національним банком валютних коштів від міжнародних фінансових організацій, центральних банків іноземних держав та інших кредиторів.
Використання золотовалютного резерву здійснюється Національним банком на такі цілі:
1) продаж валюти на фінансових ринках для проведення грошово-кредитної політики, включаючи політику обмінного курсу;
2) витрати по операціях з іноземною валютою, монетарними металами, а також іншими міжнародно визнаними резервними активами та операціях із забезпечення діяльності Національного банку в межах сум, передбачених кошторисом адміністративних витрат Національного банку;
3) повернення Національним банком валютних коштів міжнародним фінансовим організаціям, іноземним центральним банкам та іншим кредиторам, включаючи відсотки за користування такими коштами та інші обов'язкові нарахування;
4) участь у формуванні капіталу і діяльності міжнародних організацій відповідно до статті 43 цього Закону.
Не допускається використання золотовалютного резерву для надання кредитів і гарантій та інших зобов'язань резидентам і нерезидентам України.
Стаття 49. Зберігання золотого запасу
Національний банк є зберігачем державного золотого запасу, а також дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів, інших коштовностей.
Стаття 53. Гарантії невтручання
Не допускається втручання органів державної влади та інших державних органів чи їх посадових та службових осіб, будь-яких юридичних чи фізичних осіб у виконання функцій і повноважень Національного банку, Ради Національного банку, Правління Національного банку чи службовців Національного банку інакше, як в межах, визначених Конституцією України та цим Законом. .... Стаття 54. Заборона надання кредитів державі
Національний банк не має права надавати кредити в національній та іноземній валюті, як прямо, так і опосередковано через державну установу, іншу юридичну особу, майно якої перебуває у державній власності, на фінансування витрат Державного бюджету України.
Національний банк не має права купувати на первинному ринку цінні папери, емітовані Кабінетом Міністрів України, державною установою, іншою юридичною особою, майно якої перебуває у державній власності.
Исходя из процитированного, по логике займы Минфина не должны входить в ЗВР, но я понимаю, что логика в таких вопросах ... К сожалению, прямого указания нигде не нашёл.
Кстати, интересно. НБУ последние пару лет рассказывает, что поскольку курс плавающий и вообще НБУ таргетирует инфляцию, курс он не прогнозирует. Если так, то это прямо противоречит закону:
Стаття 6. Основна функція
Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.
При виконанні своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі. ..... Стаття 7. Інші функції .... 16) аналізує та прогнозує динаміку макроекономічних, грошово-кредитних, валютних та фінансових показників, у тому числі складає платіжний баланс;
Прошу прощения за длинный пост - выбрал из Закона практически всё, что касается вопроса.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 06 гру, 2018 18:25, всього редагувалось 3 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
холява написав:Например, если я пишу Анатолию , то знаю ,что и кто ЭТО ,на основании личного общения. Учитывая мой ,для многих откровенно недружелюбный характер ,
Пізнайко - коли це Ви встигли особисто поспілкуватись з Анатолієм? Пізнайко - у Вас немає недружелюбного характеру. Якщо б мене попросили порівняти Вас з будь-яким мультяшним персонажем,то порівняв би Вас з котом Леопольдом.
somilitark написав:Так что ждёт курс доллара перед 31.03.19,а что если захотят показать настоящее покращення и сделают курс 25? Все предпосылки для этого есть,и весна,и профицит на МБ,плюс минфин начнёт сливать в рынок без выкупа НБУ и рынок банально не сможет переварить даже ярд без капитального укрепления! Тут люди говорят: а что нам транш МВФ,ведь он на МБ не попадёт,а можете представить если попадёт? За сколько МБ безболезненно для доллара переварит 2 ярда зелени,плюс эффект стаи или толпы:все покупают и я покупаю,все продают и я туда же,толпа оленей сметёт всё на своём пути. Объём МБ за месяц максимум 4 ярда долларов,если вылить даже в течении месяца на него 2 ярда,каков будет курс? 16 или в лучшем случае 20? Я думаю 15 максимум.То что он потом отскочит без вливаний,это уже другой вопрос,но на табло засветится неописуемая красота. Думайте господа,думайте,штурвал очень дорог гаранту,могут быть очень интересные сюрпризы перед 2-м кварталом 19-го)))
Оптимізм це добре,ну не до такого ж ступеню. В нас при курсі 28 імпорт зростає більше,ніж експорт.Якщо курс знизити на 10%,тобто до 25,як Ви пишете,то темпи зростання імпорту будуть ще більші. Думаю,що гроші МВФ не підуть на міжбанк а ляжуть в ЗВР.Теоретично на міжбанк можуть піти зовнішні займи Мінфіну для покриття дефіциту бюджету.Але в ті дні,коли ці гроші потраплять на міжбанк,вийде НБУ і не дасть впасти курсу орієнтовно більше,аніж 10 копійок в день. Про курс 20-16-15 дискусій не вестиму,самі ж розумієте,що це нереально. П.С. 13 червня на гілці КРЖН давав прогноз по курсу на 13 червня 2019 року - не вище 26.60. Поживемо - побачимо.
Для меня нижняя граница теоретического курса это 25,ниже конечно быть не может,опыт уже есть,как только всё более менее устаканилось примерно в конце 15-го начале 16-го,то курс можно было бы вернуть на 20,но решили добавлять пенсии и минималку и плясать от курса 25,можно глянуть например на структуру депозитов Я.Смолия и прочих и станет понятно,почему не пошли путём укрепления. Я допускаю,что будет активная борьба за престол,могут плюнуть на бюджет,могут плюнуть на маяки от МВФ,а возьмут и сделают курс 25,одновременно с повышением пенсий и з.п.,это манипулятивный предвыборный трюк,популизм не когда-то от воны,а тут и сейчас,который конечно дорого обойдётся В БУДУЩЕМ,не помните как чивокуня взял в 2004-м и поднял пенсии с 70-80 грн до прожиточного минимума в 260 грн? Когда первый тур прошёл и не было ресурсов платить пенсии В СЛЕДУЮЩЕМ за выборами МЕСЯЦЕ, то у него министры спросили,а где брать деньги на доплату к пенсии 80 грн до 260 грн,он ответил просто:вы этим занимаетесь,зачем у меня будет болеть голова,придумайте что-то))) Я ставлю на этот сценарий,сейчас качнуть вниз раз плюнуть,что было бы с МБ,если бы не выходил бы НБУ??? На тонком рынке рванули бы вниз лёгенько,а весной это будет сделать ещё легче. Косвенно о моём сценарии говорит и тот факт,что взяли деньги под 10% годовых,только для того,что бы был ресурс под рукой и плевать на долги и цену,а ежели ещё и МВФ нальёт с прочими ЕБРРами,то такой трюк провернуть,как оксанке новый ник организовать! Так что думаем,я свою ставку выложил,уже кучу дизлайков от валютодержателей получил