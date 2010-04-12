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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7056705770587059>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 953
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
607
Всього голосів : 953
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:11

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Кстати, интересно. НБУ последние пару лет рассказывает, что поскольку курс плавающий и вообще НБУ таргетирует инфляцию, курс он не прогнрозирует. Если так, то это прямо противоречит закону:

Вряд ли тут можно найти противоречие.
Естественно, для своих целей, в т.ч. и для прогнозирования инфляции, курс пытаются прогнозировать. Утверждение, скорее всего, относится к отсутствию публичных прогнозов. Но дело в том, что публиковать прогнозы закон не обязывает :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:23

Re: Валютный рынок в контексте

ДС, это был у меня глюк на телефоне или Вы пошутили, поставив аватарку Переса вместо своей обычной?
Только хотел скан сделать, не успел.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:24

Вчера задавал вопрос. Может не заметили, поэтому повторю.

Вопрос по НДС - "відшкодування ПДВ - -51,7 -4,0". Здесь первая цифра за дек. 2017, вторая - за дек. 2018 на 3-е число (в млн. грн). Это мне не понятно. Почему так мало возмещено в дек. 2017, при том что за год было 108 772,5 млн.?

Вопрос имеет не академическое значение - если это связано с каким-то порядком выплат, то в этом месяце тоже может быть копеечный возврат НДС с соотв. влиянием на курс?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:33

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Кстати, интересно. НБУ последние пару лет рассказывает, что поскольку курс плавающий и вообще НБУ таргетирует инфляцию, курс он не прогнрозирует. Если так, то это прямо противоречит закону:

Вряд ли тут можно найти противоречие.
Естественно, для своих целей, в т.ч. и для прогнозирования инфляции, курс пытаются прогнозировать. Утверждение, скорее всего, относится к отсутствию публичных прогнозов. Но дело в том, что публиковать прогнозы закон не обязывает :)

Ну, это лёгкое крючкотворство. :)
Кроме того, НБУ заявляет, что он сейчас вообще не делает прогноз курса.
Ну и
Стаття 24. Основні засади грошово-кредитної політики

Основні засади грошово-кредитної політики визначають показники діяльності Національного банку у середньостроковій перспективі для досягнення цілей Національного банку, визначених статтею 6 цього Закону.

Рада Національного банку розробляє Основні засади грошово-кредитної політики на підставі пропозицій, наданих Правлінням Національного банку.

При розробленні Основних засад грошово-кредитної політики використовуються макроекономічні показники, розраховані Кабінетом Міністрів України та Національним банком України, а також інша необхідна інформація.

Національний банк інформує Верховну Раду України про Основні засади грошово-кредитної політики та стан грошово-кредитного ринку в державі в порядку, передбаченому цим Законом.

Неужели прогноз курса не относится к "Основним засадам грошово-кредитної політики"? :mrgreen:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:34

  freeze написав:ДС, это был у меня глюк на телефоне или Вы пошутили, поставив аватарку Переса вместо своей обычной?
Только хотел скан сделать, не успел.

У тапка такой глюк периодически бывает
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:39

  freeze написав:ДС, это был у меня глюк на телефоне или Вы пошутили, поставив аватарку Переса вместо своей обычной?
Только хотел скан сделать, не успел.


Глюк - немецкий композитор. Музыкальная ветка в ином месте.

ДС шутит всерьез, некоторые смеются до слез.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:40

Реконструкція подій у Керченській протоці.
https://www.youtube.com/watch?v=DIsIdfM ... OQI9Yk2pds
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:43

  tea написав:Реконструкція подій у Керченській протоці.
https://www.youtube.com/watch?v=DIsIdfM ... OQI9Yk2pds


ДС не станет уподобляться восточному сатрапу, некогда приказавшем высечь море в одном проливе, но кое-кого точно сегодня выпорет. И это будет не морская вода.

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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:48

ЛАД Спасибо.
Возможно, ДС, Сибарит, Искатель, zzzzzz, другие коллеги "в теме" помогут внести ясность в вопрос о ЗВР.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:44

Re: Валютный рынок в контексте

Коллеги, могу накнопать еще пару "зарисовок с натуры" по теме "Азовского кризиса" в рамках "офтопа выходных дней".
ДС, если возражаете, дайте знать.
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