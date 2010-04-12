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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:11
ЛАД написав:
Кстати, интересно. НБУ последние пару лет рассказывает, что поскольку курс плавающий и вообще НБУ таргетирует инфляцию, курс он не прогнрозирует. Если так, то это прямо противоречит закону:
Вряд ли тут можно найти противоречие.
Естественно, для своих целей, в т.ч. и для прогнозирования инфляции, курс пытаются прогнозировать. Утверждение, скорее всего, относится к отсутствию публичных прогнозов. Но дело в том, что публиковать прогнозы закон не обязывает
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Сибарит
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:23
ДС, это был у меня глюк на телефоне или Вы пошутили, поставив аватарку Переса вместо своей обычной?
Только хотел скан сделать, не успел.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:24
Вчера задавал вопрос. Может не заметили, поэтому повторю.
Вопрос по НДС - "відшкодування ПДВ - -51,7 -4,0". Здесь первая цифра за дек. 2017, вторая - за дек. 2018 на 3-е число (в млн. грн). Это мне не понятно. Почему так мало возмещено в дек. 2017, при том что за год было 108 772,5 млн.?
Вопрос имеет не академическое значение - если это связано с каким-то порядком выплат, то в этом месяце тоже может быть копеечный возврат НДС с соотв. влиянием на курс?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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ЛАД
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:33
Сибарит написав: ЛАД написав:
Кстати, интересно. НБУ последние пару лет рассказывает, что поскольку курс плавающий и вообще НБУ таргетирует инфляцию, курс он не прогнрозирует. Если так, то это прямо противоречит закону:
Вряд ли тут можно найти противоречие.
Естественно, для своих целей, в т.ч. и для прогнозирования инфляции, курс пытаются прогнозировать. Утверждение, скорее всего, относится к отсутствию публичных прогнозов. Но дело в том, что публиковать прогнозы закон не обязывает
Ну, это лёгкое крючкотворство.
Кроме того, НБУ заявляет, что он сейчас вообще не делает
прогноз курса.
Ну и
Стаття 24. Основні засади грошово-кредитної політики
Основні засади грошово-кредитної політики визначають показники діяльності Національного банку у середньостроковій перспективі для досягнення цілей Національного банку, визначених статтею 6 цього Закону.
Рада Національного банку розробляє Основні засади грошово-кредитної політики на підставі пропозицій, наданих Правлінням Національного банку.
При розробленні Основних засад грошово-кредитної політики використовуються макроекономічні показники, розраховані Кабінетом Міністрів України та Національним банком України, а також інша необхідна інформація.
Національний банк інформує Верховну Раду України про Основні засади грошово-кредитної політики та стан грошово-кредитного ринку в державі в порядку, передбаченому цим Законом.
Неужели прогноз курса не относится к "Основним засадам грошово-кредитної політики"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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ЛАД
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:34
freeze написав:
ДС, это был у меня глюк на телефоне или Вы пошутили, поставив аватарку Переса вместо своей обычной?
Только хотел скан сделать, не успел.
У тапка такой глюк периодически бывает
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:39
Глюк - немецкий композитор. Музыкальная ветка в ином месте.
freeze написав:
ДС, это был у меня глюк на телефоне или Вы пошутили, поставив аватарку Переса вместо своей обычной?
Только хотел скан сделать, не успел.
ДС шутит всерьез, некоторые смеются до слез.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:40
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:43
ДС не станет уподобляться восточному сатрапу, некогда приказавшем высечь море в одном проливе, но кое-кого точно сегодня выпорет. И это будет не морская вода.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:48
ЛАД Спасибо.
Возможно, ДС, Сибарит, Искатель, zzzzzz, другие коллеги "в теме" помогут внести ясность в вопрос о ЗВР.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:44
Коллеги, могу накнопать еще пару "зарисовок с натуры" по теме "Азовского кризиса" в рамках "офтопа выходных дней".
ДС, если возражаете, дайте знать.
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