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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7057705870597060> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 954 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 49 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 132 5. более 75% 64% 608 Всього голосів : 954 Додано: Чет 06 гру, 2018 19:46 vovan_prm написав: Коллеги, могу накнопать еще пару "зарисовок с натуры" по теме "Азовского кризиса" в рамках "офтопа выходных дней".

ДС, если возражаете, дайте знать. Коллеги, могу накнопать еще пару "зарисовок с натуры" по теме "Азовского кризиса" в рамках "офтопа выходных дней"., если возражаете, дайте знать.

Если ДС не возражает, с интересом почитаю. Если ДС не возражает, с интересом почитаю.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11030 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3415 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 20:17 vovan_prm написав: ЛАД Спасибо.

Возможно, ДС, Сибарит, Искатель, zzzzzz, другие коллеги "в теме" помогут внести ясность в вопрос о ЗВР. Спасибо.Возможно, ДС, Сибарит, Искатель, zzzzzz, другие коллеги "в теме" помогут внести ясность в вопрос о ЗВР. Ты это чего?

Такой вапрос придумал?

Приболел? Ты это чего?Такой вапрос придумал?Приболел? Vadim V

Повідомлень: 1270 З нами з: 23.05.14 Подякував: 283 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 20:36 Vadim V написав: vovan_prm написав: ЛАД Спасибо.

Возможно, ДС, Сибарит, Искатель, zzzzzz, другие коллеги "в теме" помогут внести ясность в вопрос о ЗВР. Спасибо.Возможно, ДС, Сибарит, Искатель, zzzzzz, другие коллеги "в теме" помогут внести ясность в вопрос о ЗВР. Ты это чего?

Такой вапрос придумал?

Приболел? Ты это чего?Такой вапрос придумал?Приболел?

Тут понимаешь какая фишка, коллега zzzzzz днем написал, что в ЗВР учитываются валютные средства на счетах Минфина, позже он подкинул ссыль на релиз НБУ.

Но такая штука, это как бы, противоречит самой идее ЗВР.

То ли я плохо изучал экономику, то ли ещё кто-то. Но как-то выглядит это тупенько.

Может есть неизвестные мне нюансы? Тут понимаешь какая фишка, коллега zzzzzz днем написал, что в ЗВР учитываются валютные средства на счетах Минфина, позже он подкинул ссыль на релиз НБУ.Но такая штука, это как бы, противоречит самой идее ЗВР.То ли я плохо изучал экономику, то ли ещё кто-то. Но как-то выглядит это тупенько.Может есть неизвестные мне нюансы? Только не юля vovan_prm Повідомлень: 1873 З нами з: 09.09.14 Подякував: 640 раз. Подякували: 615 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 20:42 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в среду относительно доллара на 15,02 коп., на торгах четверга повысился на 9,61 коп., оказавшись на уровне 27,8796 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 06-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 9,55 коп., составил 27,8815 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 06 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,965/27,980 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.06, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ упала в цене, составив 27,87/27,91 UAH/USD. Спустя 12 минут доллар, сузив спред, консолидировался на отметке 27,87/27,88 UAH/USD. Рынок, словно испугавшись столь заметной просадки котировок СКВ до этого уровня, затих, свернув операции и перейдя в режим ожидания регулятора. После 10.38 НБУ вышел на межбанк, инициировав скупку долларовой ликвидности с платформы Matching по 27,88 UAH/USD. По неподтвержденным данным, регулятор предупредил игроков межбанка о «серьезности» своих намерений, планируя выкупить с рынка значительную сумму валюты. Эта сумма, как стало известно позже, составила до $60,0 млн.



Последнее и сам факт гривневой интервенции изменило настроение на рынке «зеленого» безнала. Покупателям стало понятно, что рассчитывать на дальнейшее снижение цен не стоит, и они начали приобретать доллар, совместными усилиями с НБУ подняв его курс к 27,88/27,89 UAH/USD. Установившееся равновесие покупок и продаж сохранило неизменность этих цен до полудня. В 12.00 регулятор покинул рынок, унося с собой изрядную партию СКВ, и это обстоятельство возобновило коррекцию доллара, тотчас просевшего к 27,87/27,88 UAH/USD.



После обеда, с 13.50 коррекция «американца» продолжалась, его цена в указанный час расширила спред до 27,86/27,88 UAH/USD.



Ближе к закрытию торгов, на 15.20, эти локальные низы на опустевшем уже рынке были выкуплены, приподняв курс доллар к 27,865/27,890 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до самого завершения сессии.



В районе отметки 27,865/27,890 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 06 декабря.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8796 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,67% с 28,0672 UAH/USD до 27,8796 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 06 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.14 Киева - 16,75/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 декабря, сохранив, «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке снова скопилась избыточная долларовая ликвидность, на которую не нашлось системного покупателя, кроме регулятора. Участники рынка аккумулировали СКВ, опасаясь валютного катаклизма из-за введения военного положения в ущерб резервам в нацвалюте. К среде, как известно, растет приток экспортной выручки из-за рубежа, половину которой надо реализовать на межбанке, являясь дополнительным «медвежьим» фактором для доллара.



Во-вторых, бизнес испытывает нехватку гривни на текущие расходы. Казначейство прекратило компенсацию НДС, вынуждая игроков выходить на межбанк с продажей СКВ, которой, к слову, избыток, ради нацвалюты.

О проблемах с гривневой ликвидностью дали понять выросшие с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,75/18,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Кроме того, стало известно, о заметном снижении объемов бюджетных трансферов из Центра «на места» (предположительно с 50,0 млрд. грн. по состоянию на декабрь 2017 до 18,0 млрд. грн.)



Наконец, в-третьих, ожидания агрессивных покупок доллара нерезидентами не оправдались. Их активность в течение этой недели была незаметной.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 06 декабря повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня сохранил «медвежий» характер, что способствует ликвидности.



Во-вторых, с 10.40 на рынок вышли покупатели СКВ, сбалансировав его в равновесие спроса и предложения.



В-третьих, выросший приток экспортной выручки, характерный для четверга, требовалось частично продать. И в этом проекте принял активное участие регулятор, скупив «лишние» доллары в более значительном, чем накануне, объеме с платформы Matching.



Наличный рынок в течение четверга продемонстрировал подорожание наличной пары доллар-гривня, вопреки пролонгации нисходящего тренда на «зеленых» торгах валютного межбанка. Этот феномен наблюдался во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Запорожье и Крыжополь).



Со слов дилеров «неформальной» ветки наличного рынка, главной причиной подорожание «американца» к исходу торгов стало не активные клиентские покупки, а упавший «принос» СКВ. Клиенты, «не доверяя» «медвежьему» тренда безналичного доллара, наотрез отказывались «сдавать валюту» по цене, ниже концептуальнозначимого уровня 28,00 UAH/USD. Борясь с этим недугом, дилеры поднимали цену позиции «спрос», откупляясь по повышенной цене, что автоматически вызывало рост оферов.

По иронии судьбы, «бычий» характер рынка наличного доллара в комплекте с другими неприятностями, привел к заметному и повсеместному регрессу на участке ликвидности. Несмотря на итоговый баланс спроса и предложения практически во всех вышеперечисленных городах на тамошних рынках. Исключение составило Запорожье, валютчики которого рапортовали об итоговом перекосе в направлении спроса. Полагаю, это был «технический» «перекос», вызванный не агрессивным спросом на доллар, а банальной «недостаточностью» клиентских оферов валюты. Не исключено, запорожцы недостаточно приподняли биды в ценах «американца», поплатившись за это указанным дисбалансом и «сиротским» уровнем итоговой ликвидности.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 1,0-7,0 коп. (лидировал в росте рынок Киева), позиция «предложение» прибавила 3,0-7,0 коп.



По сравнению с закрытием среды «биды» «неформального» наличного «американца» либо не изменились (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 1,0 коп. (Харьков), либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Днепр, Киев). Офера «американца» за истекшие сутки либо не изменились (Днепр, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 3,0 коп.(Харьков, Запорожье), либо потеряли 2,0-4,0 коп. (Киев).



Внутридневная и межсессионная динамика наличного «неформального» доллара зависела от нескольких факторов, в первую очередь от уровня насыщенности региона валютой и гривневыми ресурсами; во-вторых, от активности потенциальных клиентов местных рынков и, в-третьих, от решительности дилеров местных рынков, сумевших пойти против «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала.



Несмотря на признаки гротеска в очередной дивергенции настроений наличного о безналичного рынков, мы склонны считать настойчивое стремление наличного рынка склонить своего безналичного «родственника» как минимум, к терминации затянувшейся с 30 ноября коррекции средневзвешенного курса безналичного «американца». Как мы указывали раньше, более «рыночный» рынок наличных уже давно переболел «детским» недугом перекупленности доллара на квазипаническом наст роении клиентов-обывателей, испугавшихся введения военного положения. При этом, судя по всему, «зеленый» безнал доселе продолжает расхлебывать эту кашу, в виде аккумулирования в изрядных объемах безналичной валюты по вышеупомянутой причине, совершенного в ущерб гривневому ресурсу, и теперь пытаясь «пристроить» эту СКВ.



Разумеется, есть реальная вероятность, что эта коррекция безналичного «американца» скоро остановится, как того желает наличный рынок, а точнее, его клиенты. С известными оговорками можно считать случившийся после 15.20 Киева на валютном межбанке предфинишный «подскок дохлой кошки» с уровня 27,86/27,88 к отметке 27,875/27,895 UAH/USD, слабый сигнал о возможной смене настроения. За неимением иных, думаю, и этот безоборотный экзерсис рыночной фауны, дает зыбкую надежду на грядущие перемены. На радость нашим экспортерам.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 06 декабря в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 06 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,97/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга «виртуально». Клиенты, напуганные динамичным падением курса безналичного доллара, контактировали с дилерами, интересуясь действующими ценами спроса и предложения, после чего исчезали, воздерживаясь от реальных сделок. Лишь после 10.40, когда появившийся на МЕЖБАНКЕ регулятор гривневой интервенцией остановил тамошнее обвальное падение доллара, на «неформальном» наличном рынке Днепра начали появляться первые реальные сделки.



Для этого местным дилерам пришлось одновременно стимулировать и клиентский «принос» и покупки СКВ, приподняв позицию спрос и понизив офера.



Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня консолидировались на отметке 27,93/27,99 UAH/USD, евро – 31,68/31,83 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты низкие.



После обеда на местном рынке, как и по всей Украине выросли цены. Упали клиентские офера. Для реанимации «приноса» наши дилеры подняли цены бидов, купив СКВ дороже. Это автоматически потянуло за собой повышение позиции «предложение»…



По итогам дня на рынке Днепра баланс спроса и предложения, что не спасло местный рынок от снижения оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «тройку с плюсом», оказалась ниже показателей предыдущей сессии.



Дилеры Днепра кроме проблем с клиентскими оферами валюты, в неважной ликвидности винят «общий спад торговой активности».



В течение 06 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре повысились на 5,0-7,0 коп., офера прибавили 3,0-5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., офера не претерпели изменений.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,97/28,05 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 06-го в условиях тишины – потенциальные клиенты воздерживались от реальных сделок, испугавшись высокой «медвежьей» динамики на рынке «зеленого» безнала. Лишь после 10.40 Киева, когда регулятор своей гривневой интервенцией с платформы Matching «успокоил» «зеленых медведей», в оптовом сегменте наличного рынка Днепра стартовала сбалансированная торговля. При этом дилеры сразу же столкнулись с нежеланием оптовых клиентов «сдавать валюту» по действующим ценам позиции спрос. Пришлось поднимать биды, одновременно снижая офера.



К полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра в оптовом сегменте курсы в паре доллар-гривня консолидировались на отметке 27,93/27,99 UAH/USD, евро – 31,68/31,83 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты слабые.



После обеда восходящий тренд в позиции «спрос» был пролонгирован из-за сохранившихся проблем с клиентскими оферами валюты. Вослед за бидами вверх поползли и офера.



К исходу торгов оптовика-«неформалам» Днепра удалось сохранить установившееся с полудня равновесие покупок и продаж «американца», что, впрочем, не спасло обороты от потерь – ликвидность, заслужив от дилеров опта Днепра «тройку», ухудшила показания предыдущей сессии.



На протяжении 06 декабря биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре повысились5,0-7,0 коп., офера стали выше на 3,0-5,0 коп. Акцентирование роста в бидах – следствие мероприятий наших дилеров по стимулированию клиентского «приноса».



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., офера не изменились.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 06 декабря уровнями 31,75/31,95 UAH/EUR, констатировав в течение четверга рост бидов на 10,0-12,0 коп. на повышения оферов на 7,0-10,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера прибавили 5,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 06-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 06-го практически перестал интересовать клиентов. И дело даже не в стартовавшем после 12.30 Киева ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, поднявшей ее с уровня $1,1325 к отметке $1,1410.



Просто эти все более лихорадочные движения единой евровалюты приводят к неуклонной потере евро своих «поклонников».



Все просто - высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1344 к $1,1380, прибавив в течение этого промежутка времени скромные 36 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, заметно повысив обе позиции наличной пары евро-гривня, вполне адекватно отреагировали и на этот скромный «привес», и на касание парой евро-доллар около 17.30 Киева внутридневного максимума ($1,1410). Учтя при этом внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 06 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1347, пара евро-доллар до 08.00 Киева не покидала ближайшие окрестности этой отметки, упав с указанного часа до цифры $1,1330, где пребывала до 12.30 Киева, начав с этого момента вышеупомянутое ралли, вознесшее пару по состоянию на 17.30 на внутридневной максимум ($1,1410).

На этой вершине пара не задержалась, упав около 18.25 к отметке $1,1360 и тотчас затеяв новую попутку роста, приведшую евро около 20.15 Киева к отметке $1,1391…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США относительно евро слабо снижается в четверг на европейской сессии рынка forex, иена и швейцарский франк укрепляются на фоне роста спроса на активы «тихой гавани».



Арест топ-менеджера китайской Huawei был воспринят инвесторами как сигнал роста противоречий между США и Китаем, что спровоцировало спад на фондовых рынках по всему миру, а также снижение спроса на другие рискованные активы.



В этих условиях дорожают активы, считающиеся наиболее надежными, - иена, швейцарский франк и US Treasuries. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до минимального уровня с сентября.



Курс доллара США относительно иены снизился по состоянию на 17.00 Киева в ходе торгов до ¥112,78 по сравнению с ¥113,19 на закрытие предыдущей сессии.



Пара евро-иена подешевела до ¥128,04 против ¥128,41 накануне.

Курс американской валюты относительно швейцарского франка опустился до $1,0043 с $1,0023 в среду.



Пара евро-доллар в четверг на указанный час торгуется на уровне $1,1353 по сравнению с $1,1344 на закрытие предыдущих торгов. Аналитики ING, однако, полагают, что активизация ухода от рисков может привести к ослаблению евро до $1,13.

Ранее стало известно об аресте главного финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн в Канаде, ей грозит экстрадиция в США по делу о нарушении санкций США против Ирана.

Ванчжоу Мэн является зампредседателя правления Huawei Technologies и дочерью ее основателя Рена Чжэнфэя. Ее арест в аэропорту Ванкувера произошел 1 декабря по запросу властей США, слушание в суде об освобождении Ванчжоу Мэн под залог назначено на пятницу.



Эксперты опасаются, что арест топ-менеджера крупной китайской компании может усложнить переговоры между США и Китаем по вопросам торговли.



Фунт стерлингов подорожал в ходе торгов до $1,2766 по сравнению с $1,2734 на закрытие рынка в среду. В центре внимания трейдеров - предстоящее голосование в британском парламенте по соглашению об условиях Brexit.



Таким образом, на торгах в Европе американский доллар демонстрирует смешанную динамику. На фоне обвала цен на нефть пострадали сырьевые валюты.



Стало известно, что членам Картеля не удается достичь соглашения по сокращению добычи нефти. Баррель Brent подешевел на 5,6%, до $58,39.



Курс канадского доллара снижался до C$1,3445, евро – до $1,1321. Помимо дешевеющей нефти неопределенности участникам рынка добавляет предстоящее голосование по Brexit в парламенте на следующей неделе.



После публикации порции американской статистки доллар сдал позиции.



Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе в ноябре отразил рост новых рабочих мест в количестве 179 тыс. (прогноз был 195 тыс.). Предыдущее значение пересмотрено в сторону понижения с 227 тыс. до 225 тыс.



Как мы указывали в более ранних обзорах, с 26 ноября пара евро-доллар находится в боковом тренде диапазоном 125 пунктов. Дополнительные силы покупатели евро черпают от новостей по Италии.



Еврокомиссар по финансовым вопросам П. Московичи заявил, что с Италией начался диалог по вопросу бюджета. Границы канала проходят через $1,1312 – 1,1430. Цена находится в середине канала.



Общая картина по основным парам не изменилась. Канадский, новозеландский и австралийский доллары по-прежнему торгуются в минусе, йена, фунт, франк и евро – в «плюсе». Заметно прибавил британский фунт.



Стало быть, пара евро-доллар уже две недели консолидируется в боковике $1,1312-1,1430, если не считать краткосрочных прорывов за пределы границ этого диапазона.



На более старшем масштабе пара еще с начала ноября демонстрирует сокращение размера колебаний, все более сужаясь в сходящемся треугольнике. Напряжение уже стало настолько сильным, что пара начала интенсивно колебаться по 30-50 пунктов вверх и вниз по нескольку раз за день. Причина такой напряженности абсолютно понятна – скоро заседание ФРС 19 декабря. Насколько ФРС в действительности готова замедлить темп повышения ставки, т.е., как произошедшее за последние недели изменение риторики ФРС будет выражено в цифрах, можно будет узнать только из «точечного графика» (dot plot) в прогнозных материалах ФРС.



Кроме того, на этой неделе выходят важная статистика по США. В пятницу в 15.30 Киева будут опубликованы данные по изменению числа рабочих мест в США вне с/х (Nonfarm Payrolls) за ноябрь. Ожидается, что экономика США прибавит 198 тыс. рабочих мест. Одновременно выходит статистика по уровню безработицы. Данные эти очень важны, поскольку ФРС на них обычно обращает внимание.



Но еще до пятничных данных, в четверг, в 15.15 Киева была опубликована статистика по приросту рабочих мест в частном секторе от ADP (опережающий для Nonfarm Payrolls индикатор), а также индекс деловых настроений ISM в сфере услуг США за ноябрь (ожидалось падение с 60,3 до 59,0).



Как оказалось, данные вышли слабыми, что резко ударило по ожиданиям повышения ставки ФРС и, соответственно, по доллару. И такой расклад мы считаем вполне вероятным.



Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе в ноябре отразил рост новых рабочих мест в количестве 179 тыс. (прогноз был 195 тыс.). Предыдущее значение пересмотрено в сторону понижения с 227 тыс. до 225 тыс.



Если выход из текущей консолидации и состоится, то он должен произойти уже на этой неделе.



По опыту, за неделю до такого ключевого события как заседание ФРС (пройдет 19 декабря) активность на рынке обычно затухает (ставки участниками рынка к этому моменту, как правило, уже сделаны, и остается только ждать), так что если до середины следующей недели пара не выйдет из диапазона $1,1300-1,1460, то скорее, она в нем и останется.

Мы же предполагаем, что в связи с изменением риторики ФРС и достижением «торгового перемирия» между США и Китаем у пары есть шансы на рост и выход на стопы в районе $1,1460-1,1500.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,75/31,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной рост бидов на 10,0-12,0 коп. на фоне повышения оферов этой СКВ на 7,0-10,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга по обеим позициям.



Торги рублем 06 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 06 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку», заметно понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по не изменившемуся с закрытия среды спросу и выросшему на 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 декабря по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Хроники торгов отечественного валютного межбанка последних двух дней дают основание констатировать формирование некоторого симбиоза, состоящего из регулятор, экспортеров и достаточно редких в последнее время покупателей валюты. В дебюте сессии на основании нехватки гривни игроки межбанка продают СКВ, просаживая ее курс. Затем на межбанке появляется регулятор, выкупая «лишнее» и останавливая «медвежий» тренд безналичной пары доллар-гривня и, не забывая о себе, пополняет свои резервы долларом. Дождавшись этого момента и убедившись, что снижение курса СКВ уже не будет, на рынке появляются покупатели, приобретением доллара, уже «рыночным» манером выравнивают спрос и предложение. Наиболее терпеливые или опоздавшие к началу отката экспортеры, реализуют толику СКВ импортерам.

Таким образом, все стороны этой валютной «Антанты» получают свое: НБУ пополнение своих закромов «рыночной» валютой, экспортеры отсутствие провального падения курса безналичного «американца», а импортеры – валюту, по цене более низкой, чем накануне.



Как мы указывали выше, формальным поводом для сохранения «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня является насыщенной рынка валютой, накопленной игроками с введением военного положения на фоне нехватки гривни.



Ликвидация этих перекосов приведет украинский валютный межбанк к стабилизации в зеленом» секторе.



В отношении проблем с гривневой ликвидностью укажем на важное препятствие для преодоления тамошнего кризиса. Дело в том, что в отличие от предыдущего года объем гривневых трансферов из Киева «на места» ожидается едва ли не втрое более низким, формируя дефицит гривни, особенно неприятный в последний месяц года. Так что, говорить об исчерпании «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня пока преждевременно.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69274 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4438 раз. Подякували: 8007 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 20:49 nord555a nord555a

Advanced Member



Форумчанин

5680

1159 публикаций

Откуда:Днепропетровск



Опубликовано: 18:50

Не будет в этом году транша.!



Не слушайте Смолия..



Слушайте меня!



Он успокаивает..



Выходите из $сидите в гривне..она укрепляется.



А тем временем НБУ хомячит.



А экспортёры верят..и заводят побольше выручки сейчас....а то будет дешевле..



Ну ну. Бачу дискусія жвава на сусідньому і у Вас є власна позиція і розрахунок. Допишу тут, бо тиждень на відпочинку по путівці від Хасана до ДС. Прохання в мене, передайте привіт там всим друзям, бо пишуть в приват, а відповісти зась.

Те що Смолій та інші повторюють мантру транша, таке завдання на мою думку, полягає в тому, щоб дотягнути до НР, а після навіть, якщо траншу не буде, то на зміні сезонності і пожвавлення аграріїв разом з населенням і бізнесом, він і зовсім не потрібний, навіть до виборів- долярів назливають, що встигай тільки відкупляти Регулятору. Головне зараз, чи поставлять апарат "Ілізарова" на позначці 28, хотілося б вище до вказаних мною подій, бажано до НР ще спробувати ризикнути власними ЗВР. А Ви на що розраховуєте і коли на Вашу думку буде вдалий час? Бачу дискусія жвава на сусідньому і у Вас є власна позиція і розрахунок. Допишу тут, бо тиждень на відпочинку по путівці від Хасана до ДС. Прохання в мене, передайте привіт там всим друзям, бо пишуть в приват, а відповісти зась.Те що Смолій та інші повторюють мантру транша, таке завдання на мою думку, полягає в тому, щоб дотягнути до НР, а після навіть, якщо траншу не буде, то на зміні сезонності і пожвавлення аграріїв разом з населенням і бізнесом, він і зовсім не потрібний, навіть до виборів- долярів назливають, що встигай тільки відкупляти Регулятору. Головне зараз, чи поставлять апарат "Ілізарова" на позначці 28, хотілося б вище до вказаних мною подій, бажано до НР ще спробувати ризикнути власними ЗВР. А Ви на що розраховуєте і коли на Вашу думку буде вдалий час? Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1939 З нами з: 06.01.17 Подякував: 707 раз. Подякували: 709 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 21:49 vovan_prm написав: Тут понимаешь какая фишка, коллега zzzzzz днем написал, что в ЗВР учитываются валютные средства на счетах Минфина, позже он подкинул ссыль на релиз НБУ.

Тут понимаешь какая фишка, коллега zzzzzz днем написал, что в ЗВР учитываются валютные средства на счетах Минфина, позже он подкинул ссыль на релиз НБУ.



https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=44446



Там описана методология расчета ЗВР согласно методологии МВФ, там есть ссылка на методолию МВФ

https://www.imf.org/external/np/sta/ir/ ... de2013.pdf



После прочтения методологии МВФ расскажите, как дела Там описана методология расчета ЗВР согласно методологии МВФ, там есть ссылка на методолию МВФПосле прочтения методологии МВФ расскажите, как дела Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 29445 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2890 раз. Подякували: 4779 раз. Профіль 9 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 21:55 Перес де Куэльяр написав: бажано до НР ще спробувати ризикнути власними ЗВР. А Ви на що розраховуєте і коли на Вашу думку буде вдалий час? бажано до НР ще спробувати ризикнути власними ЗВР. А Ви на що розраховуєте і коли на Вашу думку буде вдалий час?

Можно и я впишусь?)

Вопрос поставлен не верно,если обвалист настоящий,а я как понял,то указанные персонажи настоящие ракетчики по религиозному принципу,их уже ничто и никто не переубедит,то ставить им вопрос:когда сливаться,это просто их не понять и возможно даже обидеть

Обвалист не сливается НИКОГДА,возможно только соточку на хлебушек,когда переборщил и впихнул всю гривну по марусин поясок в зелень,он ждёт свою ракету и естественно кратность,а эти пипсы его не интересуют,они же не устают повторять откровенные глупости и ходить регулярно против направления:ракета взлетит вечером,ракета отправиться утром,вот вот,ещё чуть чуть,это точно дно,ой что-то будет и притравят словом инсайдЪ:D



Они всю зиму-весну твердили(я плакалЪ) что ниже 28.50 не будет,потом ниже 28 не будет,потом 27 не будет никогда,а даже один человек набирающий очень много знаков в каждом посте не о чём, отсюда вообще убежал,когда сказал,что ниже 26.3 не будет никогда)))

Так что не теряйте время,они сюда не придут,им комфортно на "загон портале",там вокруг одни свои-щИри украинцИ,как кто-то точно сказал:там на платной основе загоняют в валюту,ДОРОГО.



А стратегии каждый сам вырабатывает,в этом году все карты могут спутать выборы,своё видение я выкладывал,могут быть низы между первым и вторым туром,а может и перед первым туром,если результаты волеизъявления кое кого не устроят после 31.03.19. Можно и я впишусь?)Вопрос поставлен не верно,если обвалист настоящий,а я как понял,то указанные персонажи настоящие ракетчики по религиозному принципу,их уже ничто и никто не переубедит,то ставить им вопрос:когда сливаться,это просто их не понять и возможно даже обидетьОбвалист не сливается НИКОГДА,возможно только соточку на хлебушек,когда переборщил и впихнул всю гривну по марусин поясок в зелень,он ждёт свою ракету и естественно кратность,а эти пипсы его не интересуют,они же не устают повторять откровенные глупости и ходить регулярно против направления:ракета взлетит вечером,ракета отправиться утром,вот вот,ещё чуть чуть,это точно дно,ой что-то будет и притравят словом инсайдЪ:DОни всю зиму-весну твердили(я плакалЪ) что ниже 28.50 не будет,потом ниже 28 не будет,потом 27 не будет никогда,а даже один человек набирающий очень много знаков в каждом посте не о чём, отсюда вообще убежал,когда сказал,что ниже 26.3 не будет никогда)))Так что не теряйте время,они сюда не придут,им комфортно на "загон портале",там вокруг одни свои-щИри украинцИ,как кто-то точно сказал:там на платной основе загоняют в валюту,ДОРОГО.А стратегии каждый сам вырабатывает,в этом году все карты могут спутать выборы,своё видение я выкладывал,могут быть низы между первым и вторым туром,а может и перед первым туром,если результаты волеизъявления кое кого не устроят после 31.03.19. Востаннє редагувалось somilitark в Чет 06 гру, 2018 22:02, всього редагувалось 1 раз. somilitark

Повідомлень: 9954 З нами з: 30.12.09 Подякував: 249 раз. Подякували: 1763 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 21:55 Лукашенко публично поцапался с путиным: неправильные у вас расчеты





Обсуждая вопросы ценообразования, Лукашенко обратил внимание на разные условия для белорусских потребителей газа, для которых топливо стоит $130 за тысячу кубометров. В россии же, в соседней с Беларусью Смоленской области газ стоит $70.



«владимир владимирович, это неправильные у вас расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Я об этом не единожды говорил. Вроде бы воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны имеют такую ситуацию. Они двести имеют долларов, а мы допустим 130, потому что туда еще 3 тысячи километров качать надо. Поэтому у них и цена такая», — возразил Лукашенко.



Отакэ,а терпилы по 300$ заплатят,тому що друзи з мвф вимагають Був один батон,тепер купа рюкзакив Gumanoid

Повідомлень: 924 З нами з: 26.09.14 Подякував: 0 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 22:00 zzzzzz Мой инглиш недостаточно хорош для осмысления стостраничных текстов.

Исходя из этого:

Міжнародні резерви – ліквідні фінансові активи держави, визнані світовим співтовариством як міжнародні та відображені в балансі Національного банку України і перебувають у його управлінні.

Повторю предположение об особенностях учета.

Если понимаешь суть вопроса - "объясни на пальцах". Мой инглиш недостаточно хорош для осмысления стостраничных текстов.Исходя из этого:Повторю предположение об особенностях учета.Если понимаешь суть вопроса - "объясни на пальцах". Только не юля vovan_prm Повідомлень: 1873 З нами з: 09.09.14 Подякував: 640 раз. Подякували: 615 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 22:08 vovan_prm написав: zzzzzz

Если понимаешь суть вопроса - "объясни на пальцах". Если понимаешь суть вопроса - "объясни на пальцах".



НБУ + Минфин = ЗВР НБУ + Минфин = ЗВР Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 29445 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2890 раз. Подякували: 4779 раз. Профіль 9 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7057705870597060> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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