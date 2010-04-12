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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7057705870597060

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:21

  zzzzzz написав:
  vovan_prm написав:zzzzzz
Если понимаешь суть вопроса - "объясни на пальцах".


НБУ + Минфин = ЗВР :mrgreen:

Распорядитель средств Минфина - Правительство.
НБУ - независимый от Правительства орган.
Включать не подконтрольные Центральному Банку средства в состав ЗВР - противоречит самой природе ЗВР.
Согласно "классической экономической теории", ЗВР состоит из:
золота
валюты
специальных прав заимствования
так же могут быть деривативы с моментальной ликвидностью (как пример американские треджерис).

Я не сомневаюсь, что ты можешь привести еще 100500 ссылок и цитат.
Сам понимаешь суть вопроса? Можешь внести ясность?
Только не юля
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:27

  zzzzzz написав:НБУ + Минфин = ЗВР

Загнув три пальця, це найпростіша відповідь , якщо ще просять простіше, то залишиться тільки один.

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:30

осторожней с капустой...

Коза по кличке Белка сожрала 20 тысяч евро
Инцидент произошел в селе Ранилович (Сербия) в семье фермеров. Пара подготовила крупную сумму для покупки земельного участка.Деньги - 20 тысяч евро - лежали на столе, так как ожидали продавца для подписания контракта. Дверь была открыта и коза зашла в дом. - Когда мы услышали шуршание и шум, муж пошел посмотреть, что происходит, и тут его чуть удар не хватил. Коза Белка съела все деньги со стола, осталось лишь около €300, все остальное было порвано или проглочено, — сказала Милена Симич.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:35

vovan_prm
ЗВР это средства гос-ва.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:36

  zzzzzz написав:vovan_prm
ЗВР это средства гос-ва.

Чушь
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:41

  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:vovan_prm
ЗВР это средства гос-ва.

Чушь


Вован, избавь меня от своего потока сознания. Если тебе лень читать первоисточник, свои домыслы изливай кому-то другому в уши.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:47

zzzzzz Грубишь напрасно.
Только не юля
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