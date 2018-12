Додано: Чет 06 гру, 2018 23:53

edvardd написав: Коза по кличке Белка сожрала 20 тысяч евро

Инцидент произошел в селе Ранилович (Сербия) в семье фермеров. Пара подготовила крупную сумму для покупки земельного участка.Деньги - 20 тысяч евро - лежали на столе, так как ожидали продавца для подписания контракта. Дверь была открыта и коза зашла в дом. - Когда мы услышали шуршание и шум, муж пошел посмотреть, что происходит, и тут его чуть удар не хватил. Коза Белка съела все деньги со стола, осталось лишь около €300, все остальное было порвано или проглочено, — сказала Милена Симич.

Не довіряв би подібним історіям від сербів щодо грошей. Якщо гроші були і їх не поцупили, то з'їла їх не коза, а свиня; і не 20 тисяч євро, а 200 динарів; і не на столі, а в траві на дворі, бо випали там через дірку в кишені...

