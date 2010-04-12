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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 гру, 2018 23:14
tea написав: Anadonta написав:Qwerty
УЕФА перенесла матч в Киев...
Кверті до Вашого повідомлення дійде після Нового Року.Він зараз квитки у Львів купує.Планує летіти літаком.
Дійшов до повідомлення трішки раніше... Можна і літаком... Але буду автомобілем... Дуже люблю європейські краєвиди споглядати - травичка, хатки яскраві, тунелі, гори з лісом, переходи над дорогами для тварин засаджені деревцями і травою... Ляпота! Та й подарунки рідним і близьким доставити до дня Святого Миколая треба! На матчі планую обов`язково побувати! Вже й запрошення отримав від друзів у ВІП-бокс. Піднімем келих вина за перемогу донеччан!
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:19
Перес де Куэльяр написав:
Друже nord555a
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, ,260165,vovkin18,
Texhokpat, nemaks, GDV29, kmk, Lucius
, Oleg1, lozovartur, Pavel159, 2000,
ruslon, Mixa72, olmazzz, Beatle, YuriySVik, Rom111, MPA, fuggest:
пишіть тут товариші .Я бачу що Ви читаєте гілку .*Відправлено з Чату
Тут теж є правила спілкування, а також забороняється флуд, оффтоп, провокаціі, тролінг, обговорювати рішення поважного ДС , Модераторів. ПуПів Землі серед форумчан немає, тому для дискусіі по темі, прошу.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:19
serg1974 написав: tea написав: Anadonta написав:Qwerty
УЕФА перенесла матч в Киев...
Кверті до Вашого повідомлення дійде після Нового Року.Він зараз квитки у Львів купує.Планує летіти літаком.
100%. Этот кадр читает с двух недельной задержкой всё.
Та хоч з трьох недільною... Вам яке діло до цього?! Чи ви з когорти озабочєнних?! Я зараз в країні де у людей з двух до п’яти сієста і газетні кіоски забиті паперовою пресою... Тут люди по старинці! Спокійно і розважливо... І що такого я міг пропустити з написаного особисто таким кадром як ви?!
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:31
Grisha1 написав: edvardd написав:
Коза по кличке Белка сожрала 20 тысяч евро
Инцидент произошел в селе Ранилович (Сербия) в семье фермеров.
А говорили, у них там все по карточкам. Это мы, выходит, впереди планеты всей опять?
У кого "у них"? Сербія то є Little Russia
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:39
zzzzzz написав: vovan_prm написав: zzzzzz написав:vovan_prm
ЗВР это средства гос-ва.
Чушь
Вован, избавь меня от своего потока сознания. Если тебе лень читать первоисточник, свои домыслы изливай кому-то другому в уши.
По твоей ссылке в первоисточнике:
(1) Foreign currency reserves (in convertible foreign currencies)
(a) Securities
(b) Total currency and deposits
(2) IMF reserve position
(3) SDRs
(4) Gold
(5) Other reserve assets (specify)
—financial derivatives
—loans to nonbank nonresidents
—other
т.е. в точности то, что я описал выше по памяти.
Только не юля
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:53
edvardd написав:
Коза по кличке Белка сожрала 20 тысяч евро
Инцидент произошел в селе Ранилович (Сербия) в семье фермеров. Пара подготовила крупную сумму для покупки земельного участка.Деньги - 20 тысяч евро - лежали на столе, так как ожидали продавца для подписания контракта. Дверь была открыта и коза зашла в дом. - Когда мы услышали шуршание и шум, муж пошел посмотреть, что происходит, и тут его чуть удар не хватил. Коза Белка съела все деньги со стола, осталось лишь около €300, все остальное было порвано или проглочено, — сказала Милена Симич.
Не довіряв би подібним історіям від сербів щодо грошей. Якщо гроші були і їх не поцупили, то з'їла їх не коза, а свиня; і не 20 тисяч євро, а 200 динарів; і не на столі, а в траві на дворі, бо випали там через дірку в кишені...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:08
centurionus написав: edvardd написав:
Коза по кличке Белка сожрала 20 тысяч евро
Инцидент произошел в селе Ранилович (Сербия) в семье фермеров. Пара подготовила крупную сумму для покупки земельного участка.Деньги - 20 тысяч евро - лежали на столе, так как ожидали продавца для подписания контракта. Дверь была открыта и коза зашла в дом. - Когда мы услышали шуршание и шум, муж пошел посмотреть, что происходит, и тут его чуть удар не хватил. Коза Белка съела все деньги со стола, осталось лишь около €300, все остальное было порвано или проглочено, — сказала Милена Симич.
Не довіряв би подібним історіям від сербів щодо грошей. Якщо гроші були і їх не поцупили, то з'їла їх не коза, а свиня; і не 20 тисяч євро, а 200 динарів; і не на столі, а в траві на дворі, бо випали там через дірку в кишені...
Да и козу можно было открыть, и достать из живота купюры.
Думаю 99% если не 100% поврежденного можно обменять через банк.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:34
vovan_prm написав:
.......
По твоей ссылке в первоисточнике:
(1) Foreign currency reserves (in convertible foreign currencies)
(a) Securities
(b) Total currency and deposits
(2) IMF reserve position
(3) SDRs
(4) Gold
(5) Other reserve assets (specify)
—financial derivatives
—loans to nonbank nonresidents
—other
т.е. в точности то, что я описал выше по памяти.
То же самое записано в Законе, кот. я уже цитировал:
Стаття 47. Структура золотовалютного резерву
Для забезпечення внутрішньої і зовнішньої стабільності грошової одиниці України Національний банк має золотовалютний резерв, що складається з таких активів:
монетарне золото;
спеціальні права запозичення;
резервна позиція в МВФ;
іноземна валюта у вигляді банкнот та монет або кошти на рахунках за кордоном;
цінні папери (крім акцій), що оплачуються в іноземній валюті;
будь-які інші міжнародно визнані резервні активи за умови забезпечення їх надійності та ліквідності.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 07 гру, 2018 00:47, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:43
ЛАД написав: vovan_prm написав:
.......
По твоей ссылке в первоисточнике:
(1) Foreign currency reserves (in convertible foreign currencies)
(a) Securities
(b) Total currency and deposits
(2) IMF reserve position
(3) SDRs
(4) Gold
(5) Other reserve assets (specify)
—financial derivatives
—loans to nonbank nonresidents
—other
т.е. в точности то, что я описал выше по памяти.
То же самок записано в Законе, кот. я уже цитировал:
Стаття 47. Структура золотовалютного резерву
Для забезпечення внутрішньої і зовнішньої стабільності грошової одиниці України Національний банк має золотовалютний резерв, що складається з таких активів:
монетарне золото;
спеціальні права запозичення;
резервна позиція в МВФ;
іноземна валюта у вигляді банкнот та монет або кошти на рахунках за кордоном;
цінні папери (крім акцій), що оплачуються в іноземній валюті;
будь-які інші міжнародно визнані резервні активи за умови забезпечення їх надійності та ліквідності.
Молодцы )))
Теперь напишите в НБУ что бы нац.банк перестал дурить народ , еще можно во все СМИ разослать эту сенсационную новость ))))
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:45
zzzzzz написав:vovan_prm
ЗВР это средства гос-ва.
Да, но тем не менее:
Стаття 53. Гарантії невтручання
....
Стаття 54. Заборона надання кредитів державі
, причём вплоть до запрета "купувати на первинному ринку цінні папери, емітовані Кабінетом Міністрів України, державною установою, іншою юридичною особою, майно якої перебуває у державній власності.", как я выше подробно цитировал.
И
Стаття 48. Поповнення та використання золотовалютного резерву
Поповнення золотовалютних резервів проводиться Національним банком шляхом:
.....
3) залучення Національним банком валютних коштів від міжнародних фінансових організацій, центральних банків іноземних держав та інших кредиторів.
, т.е. один из трёх возможных по закону
путей пополнения ЗВР валютные займы именно Нацбанка
, но не Минфина
.
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