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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7059706070617062

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:51

  zzzzzz написав:......
Молодцы )))

Теперь напишите в НБУ что бы нац.банк перестал дурить народ , еще можно во все СМИ разослать эту сенсационную новость ))))

Какую новость? О структуре ЗВР?
Это, в общем-то, общеизвестные вещи.
Не сердитесь. Вопрос, действительно, мутноватый.
Хорошо бы, кто из банк. работников осветил. Неужели на форуме не осталось никого, знакомого с этим вопросом?

Так же, как и вопрос с возвратом НДС в декабре. Есть какие-то ограничкеия или запреты? Почему практически не было возврата НДС в декабре прошлого года и сейчас пока что тоже?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 01:34

  ЛАД написав:Так же, как и вопрос с возвратом НДС в декабре. Есть какие-то ограничкеия или запреты? Почему практически не было возврата НДС в декабре прошлого года и сейчас пока что тоже?


Лад, где ты это бред вычитал ?
Компенсаия ПДВ в декабре - 11 340 413 тыс.грн
Всего на 29.12.2017 выплачено - 120 060 ,6 млн грн
Всего на 01.12.2017 выплачено - 108 720,7 млн.грн

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/docc ... _stind=241

Качай файлы там ежедневные отчеты даже есть, можешь по каждому дню проверить.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:02

  ЛАД написав:Так же, как и вопрос с возвратом НДС в декабре. Есть какие-то ограничкеия или запреты? Почему практически не было возврата НДС в декабре прошлого года и сейчас пока что тоже?

"Есть мнение", что такое перекладывание выплат на следующий период, технически уменьшает дефицит текущего. И создаёт дефицит ликвидности, из-за чего может замедляться инфляция и укрепляться курс.

Но в следующем периоде сходит денежная лавина, и тогда "спасайся кто может"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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