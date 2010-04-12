Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:51
zzzzzz написав:
......
Молодцы )))
Теперь напишите в НБУ что бы нац.банк перестал дурить народ , еще можно во все СМИ разослать эту сенсационную новость ))))
Какую новость? О структуре ЗВР?
Это, в общем-то, общеизвестные вещи.
Не сердитесь. Вопрос, действительно, мутноватый.
Хорошо бы, кто из банк. работников осветил. Неужели на форуме не осталось никого, знакомого с этим вопросом?
Так же, как и вопрос с возвратом НДС в декабре. Есть какие-то ограничкеия или запреты? Почему практически не было возврата НДС в декабре прошлого года и сейчас пока что тоже?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 01:34
ЛАД написав:
Так же, как и вопрос с возвратом НДС в декабре. Есть какие-то ограничкеия или запреты? Почему практически не было возврата НДС в декабре прошлого года и сейчас пока что тоже?
Лад, где ты это бред вычитал ?
Компенсаия ПДВ в декабре - 11 340 413 тыс.грн
Всего на 29.12.2017 выплачено - 120 060 ,6 млн грн
Всего на 01.12.2017 выплачено - 108 720,7 млн.грн
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/docc ... _stind=241
Качай файлы там ежедневные отчеты даже есть, можешь по каждому дню проверить.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:02
ЛАД написав:
Так же, как и вопрос с возвратом НДС в декабре. Есть какие-то ограничкеия или запреты? Почему практически не было возврата НДС в декабре прошлого года и сейчас пока что тоже?
"Есть мнение", что такое перекладывание выплат на следующий период, технически уменьшает дефицит текущего. И создаёт дефицит ликвидности, из-за чего может замедляться инфляция и укрепляться курс.
Но в следующем периоде сходит денежная лавина, и тогда "спасайся кто может"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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